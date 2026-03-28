México

Mexicanas tienen mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular y menor acceso a diagnóstico, señala especialista de la UNAM

Un estudio en México reveló que, incluso con tratamiento, las mujeres tienen mayor riesgo de infarto que los hombres

Guardar
A las manifestaciones diferentes de la mujer ante la enfermedad coronaria se le suman factores socio-culturales (Getty)
A las manifestaciones diferentes de la mujer ante la enfermedad coronaria se le suman factores socio-culturales (Getty)

La enfermedad cardiovascular en mujeres mexicanas es subvalorada, subdiagnosticada y subtratada, afirmó Gabriela Borrayo Sánchez, secretaria general de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la conferencia de prensa “Prevención y detección del riesgo cardiovascular en la mujer y en la población mexicana”, la especialista explicó que las mujeres enfrentan más barreras para recibir atención médica y que están subrepresentadas en los estudios clínicos sobre enfermedades del corazón.

Un estudio reciente realizado en México, con más de 62 mil pacientes, mostró que, aun cuando reciben tratamiento, las mujeres tienen un riesgo más alto de sufrir un infarto que los hombres.

Los factores de riesgo también son más frecuentes en mujeres: 52.7% presenta diabetes, 69.3% hipertensión y 35.1% dislipidemias, cifras superiores al promedio nacional. Además, la prevalencia de estos problemas aumenta con la edad.

Borrayo Sánchez señaló que el infarto aparece más temprano en mujeres. Mientras que en los hombres el plazo para que ocurra un infarto puede ser de hasta diez años tras el diagnóstico, en las mujeres puede ser de solo cuatro años.

La revisión del protocolo Código Infarto mostró que antes de su aplicación, siete de cada diez mujeres no recibían atención médica oportuna, en parte porque los síntomas suelen ser diferentes y muchas pacientes tardan más en buscar ayuda.

Con la implementación de Código Infarto, la cifra de mujeres sin atención bajó a tres de cada diez, pero todavía hay una diferencia con los hombres.

Las mujeres tienen 29% más probabilidades de sufrir un segundo infarto, 28% mayor riesgo de angina de pecho, 40% más de insuficiencia cardíaca y 18% de insuficiencia renal.

Por su parte, Ana Lilia Rodríguez Ventura, jefa del Departamento de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina, señaló que la obesidad y el sobrepeso, especialmente en mujeres, deben considerarse enfermedades crónicas porque provocan inflamación y envejecimiento prematuro.

Un estudio realizado en el Instituto Nacional de Perinatología indicó que hasta el 50% de las niñas tiene un índice de masa corporal mayor al recomendado, lo que puede causar problemas como ovarios poliquísticos o acné, y en la edad adulta, dificultad para embarazarse.

Rodríguez Ventura resaltó que el 75% de los adultos en México tienen obesidad o sobrepeso y que muchas veces los padres no identifican el problema en sus hijos.

Las especialistas recomendaron adoptar hábitos saludables como hacer más ejercicio, comer fibra y grasas saludables, reducir grasas trans y alimentos procesados, dejar de fumar y no consumir alcohol, lo que puede reducir hasta en 89% el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón.

Temas Relacionados

saludmujerescardiovascularUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Caen revendedores a horas del México vs Portugal: detienen a tres en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

El operativo Estadio Seguro se demuestra efectivo tras la detención de sujetos que pretendían revender entradas

Caen revendedores a horas del México vs Portugal: detienen a tres en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

Solo 61% de los hogares mexicanos tiene agua potable todos los días: el reto de la igualdad hídrica

Dentro de la agenda del agua en México persisten diferencias notables en la cobertura y el servicio diario en viviendas y municipios

Solo 61% de los hogares mexicanos tiene agua potable todos los días: el reto de la igualdad hídrica

Ley de Cine en México beneficiaría a grandes plataformas y no resolvería rezagos históricos, señala experto

A pesar de que México produce más de 200 películas al año, cerca de la mitad no llega a salas comerciales, debido al dominio de las grandes producciones

Ley de Cine en México beneficiaría a grandes plataformas y no resolvería rezagos históricos, señala experto

Félix Salgado Macedonio arremete contra Luisa Alcalde por políticia anti nepotismo: “Estamos en una contradicción”

El senador criticó que funcionarios tengan protección de la Guardia Nacional y pidió congruencia en la vida pública

Félix Salgado Macedonio arremete contra Luisa Alcalde por políticia anti nepotismo: “Estamos en una contradicción”

‘Chocan’ aliados y manifestantes en evento de Sheinbaum en Zacatecas, tras interrumpirla, pide ‘calma’ a asistentes

Con gritos de “¡Fuera!" a la par de “¡Gobernador!“ recibieron a David Monreal, gobernador de la entidad, y a María Luisa Albores González, directora de Alimentación para el Bienestar

‘Chocan’ aliados y manifestantes en evento de Sheinbaum en Zacatecas, tras interrumpirla, pide ‘calma’ a asistentes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

Estos son los dos monstruos de la comedia a los que Fernando Bonilla venció para quedarse en ‘La Oficina’

“Mi sueño era ser artista”: Lucero celebró 46 años de carrera con mariachi y samba en el Auditorio Nacional

DEPORTES

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri

A un par de horas del México vs Portugal, la boletera Fanki pone nuevamente a la venta entradas

¿Cuándo fue la última vez que la Selección Mexicana jugó en el Estadio Ciudad de México?