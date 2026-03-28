Mexicanas tienen mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular y menor acceso a diagnóstico, señala especialista de la UNAM

A las manifestaciones diferentes de la mujer ante la enfermedad coronaria se le suman factores socio-culturales (Getty)

La enfermedad cardiovascular en mujeres mexicanas es subvalorada, subdiagnosticada y subtratada, afirmó Gabriela Borrayo Sánchez, secretaria general de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la conferencia de prensa “Prevención y detección del riesgo cardiovascular en la mujer y en la población mexicana”, la especialista explicó que las mujeres enfrentan más barreras para recibir atención médica y que están subrepresentadas en los estudios clínicos sobre enfermedades del corazón.

Un estudio reciente realizado en México, con más de 62 mil pacientes, mostró que, aun cuando reciben tratamiento, las mujeres tienen un riesgo más alto de sufrir un infarto que los hombres.

Los factores de riesgo también son más frecuentes en mujeres: 52.7% presenta diabetes, 69.3% hipertensión y 35.1% dislipidemias, cifras superiores al promedio nacional. Además, la prevalencia de estos problemas aumenta con la edad.

Borrayo Sánchez señaló que el infarto aparece más temprano en mujeres. Mientras que en los hombres el plazo para que ocurra un infarto puede ser de hasta diez años tras el diagnóstico, en las mujeres puede ser de solo cuatro años.

La revisión del protocolo Código Infarto mostró que antes de su aplicación, siete de cada diez mujeres no recibían atención médica oportuna, en parte porque los síntomas suelen ser diferentes y muchas pacientes tardan más en buscar ayuda.

Con la implementación de Código Infarto, la cifra de mujeres sin atención bajó a tres de cada diez, pero todavía hay una diferencia con los hombres.

Las mujeres tienen 29% más probabilidades de sufrir un segundo infarto, 28% mayor riesgo de angina de pecho, 40% más de insuficiencia cardíaca y 18% de insuficiencia renal.

Por su parte, Ana Lilia Rodríguez Ventura, jefa del Departamento de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina, señaló que la obesidad y el sobrepeso, especialmente en mujeres, deben considerarse enfermedades crónicas porque provocan inflamación y envejecimiento prematuro.

Un estudio realizado en el Instituto Nacional de Perinatología indicó que hasta el 50% de las niñas tiene un índice de masa corporal mayor al recomendado, lo que puede causar problemas como ovarios poliquísticos o acné, y en la edad adulta, dificultad para embarazarse.

Rodríguez Ventura resaltó que el 75% de los adultos en México tienen obesidad o sobrepeso y que muchas veces los padres no identifican el problema en sus hijos.

Las especialistas recomendaron adoptar hábitos saludables como hacer más ejercicio, comer fibra y grasas saludables, reducir grasas trans y alimentos procesados, dejar de fumar y no consumir alcohol, lo que puede reducir hasta en 89% el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón.