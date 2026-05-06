Marcelo Ebrard encabeza misión comercial a Canadá: preparan reuniones rumbo a revisión de T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, encabezará misión comercial en Canadá, tendrá reuniones rumbo a la revisión del T-MEC. (EFE/Isaac Esquivel)

La Secretaría de Economía dio a conocer que a partir de este jueves 7 de mayo de 2026, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, encabezará la mayor misión comercial mexicana a Canadá en los últimos años, con el objetivo de fortalecer el acceso de empresas nacionales a nuevos mercados y preparar el terreno rumbo a la próxima revisión del T-MEC.

La delegación agrupa a 240 empresas mexicanas, en su mayoría pequeñas y medianas, que participarán en más de mil 800 encuentros de negocios con 200 firmas canadienses. El secretario Ebrard sostuvo que se busca “acelerar el flujo de inversión y comercio con Canadá” y abrir mercado para compañías de diferentes sectores, especialmente las de menor tamaño.

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El programa incluye reuniones en Toronto y Montreal. Ebrard encabeza encuentros con CEOs de grandes firmas, como Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail y TC Energy, además de un almuerzo de trabajo con el presidente del Business Council of Canada.

Misión comercial mexicana reúne a empresas de todos los sectores

La agenda diseñada por la Secretaría de Economía convoca a representantes de sectores como agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, educación, aceleración de patentes, fondos de inversión y clústeres de innovación.

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Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que México es el principal exportador e importador de Estados Unidos. Crédito: X/@m_ebrard

Entre las actividades previstas destacan:

Reuniones de empresas mexicanas con fondos de inversión, como el Ontario Teachers Pension Plan , uno de los más grandes del mundo.

Sesiones con instituciones financieras canadienses , en busca de oportunidades de financiamiento y colaboración.

Encuentros para la promoción de exportaciones y alianzas estratégicas, con un enfoque en las pymes.

Reunión bilateral rumbo a revisión del T-MEC

De forma paralela a la misión empresarial, Marcelo Ebrard sostendrá reuniones con el ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc. Las conversaciones se centran en el proceso hacia la próxima revisión del T-MEC, pieza clave para la integración económica de América del Norte.

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Acompañan al secretario los subsecretarios de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, y de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez; el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González; y los cónsules Iván Sierra y Víctor Treviño en Toronto y Montreal, respectivamente.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán

Objetivo: ampliar inversión y comercio con Canadá

Ebrard calificó la visita como “inédita”, con el fin de “ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá”. El secretario resaltó que, aunque la relación comercial ya es importante, la misión apunta a acelerar el intercambio y a abrir nuevos mercados.

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La estrategia busca que más empresas mexicanas, especialmente pymes, accedan a oportunidades de exportación, financiamiento y colaboración con actores clave del sector productivo y financiero canadiense.