Marcelo Ebrard anuncia creación de nueva oficina adscrita a la presidenta Claudia Sheinbaum para agilizar trámites de las Secretarías

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó sobre la creación de una nueva oficina denominada “Ventanilla Única”, que dependerá directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ebrard explicó que la nueva oficina tendrá como objetivo principal acelerar procesos y trámites relacionados con la inversión.

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Es para “promover las inversiones con los titulares de muy diversas secretarías, porque ahí lo que se quiere reducir es el tiempo de todo tipo de procesos, trámites y demás”, explicó.

Al estar adscrita a la presidencia, la Ventanilla Única deberá cumplir plazos estrictos, lo que, según el funcionario, permitirá que los tiempos de resolución sean más cortos y predecibles para las empresas.

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Se busca la simplificación de trámites 100 a 24 días para resolver trámites relacionados especialmente con Cofepris y estudios clínicos, especialmente en el sector salud.

La nueva oficina, adscrita directamente a la presidencia de Claudia Sheinbaum, exigirá el cumplimiento de plazos estrictos para agilizar los trámites relacionados con la inversión.

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De acuerdo a lo explicado por el funcionario, entre las primeras medidas, la Secretaría de Salud presentó un plan de simplificación para los trámites ante COFEPRIS, enfocado en medicamentos y estudios clínicos. Las metas establecidas incluyen:

Reducción de trámites de 340 a 125

Disminución de requisitos de 14 a 7

Reducción del tiempo promedio de resolución de 100 a 24 días

Estas acciones buscan responder a demandas del sector privado y facilitar el desarrollo de proyectos en sectores estratégicos, detalló Marcelo Ebrard.

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Esta nueva oficina medirá el avance de todos los proyectos mediante una plataforma que permitirá visualizar en tiempo real los tiempos de resolución de cada trámite para las empresas. Aquellos asuntos que superen los plazos establecidos serán identificados con alertas en amarillo o rojo y revisados diariamente en la oficina, cuya única tarea será asegurar la eficiencia y el cumplimiento de los decretos firmados.

Estará trabajando de la mano de Buen Gobierno, especialmente sobre temas fiscales, con la participación de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (PRODECON). Entre los compromisos destacan:

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Evitar la doble tributación

No cambiar criterios fiscales de manera retroactiva

Limitar a una sola auditoría por ejercicio fiscal

Agilizar devoluciones de IVA

El secretario resaltó en entrevista con Ciro por la mañana que, si bien existen factores externos que no pueden controlarse, las acciones internas impulsadas desde la presidencia buscan incidir directamente en la inversión, el empleo y el crecimiento económico.