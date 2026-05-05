México

Joven se niega a ceder asiento en Metrobús y desata polémica en redes: ¿derecho o falta de empatía?

Adultos mayores confrontaron a la pasajera en plena unidad para ofrecer el asiento a uno de ellos

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El video evidencia tensiones cotidianas en el transporte público.
El video evidencia tensiones cotidianas en el transporte público.

Una discusión registrada dentro de una unidad del Metrobús de la Ciudad de México generó controversia en redes sociales, luego de que una pasajera fuera exhibida por no ceder un asiento considerado prioritario a personas de la tercera edad.

El video, difundido ampliamente en plataformas digitales, muestra a una joven —vestida con una blusa verde— sentada en uno de los lugares señalados dentro del área destinada a mujeres. Durante la grabación, al menos dos adultos mayores le solicitan que les permita ocupar el espacio, argumentando que se trata de un asiento reservado.

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En el intercambio, se escuchan diversas expresiones por parte de los usuarios inconformes: “Le habla uno al operador y la para”; “Sí, porque es incorrecto lo que estás haciendo”; “Ese (lugar) es para discapacitados y para personas de la tercera edad”; “ Por un mínimo de educación, hay que mostrar la solidaridad”.

El caso reabre el debate sobre los espacios reservados.
El caso reabre el debate sobre los espacios reservados.

A pesar de las peticiones, la joven permanece en su lugar sin responder a los señalamientos, lo que intensificó la discusión dentro de la unidad. El momento fue captado en video y posteriormente compartido en redes, donde rápidamente se volvió viral.

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La difusión del clip provocó un amplio debate entre los usuarios, quienes se dividieron en opiniones respecto a la conducta de la pasajera. Mientras algunos consideraron que debió ceder el asiento por cortesía, otros defendieron su derecho a permanecer sentada al haber pagado su pasaje.

Entre los comentarios que surgieron en redes destacan posturas encontradas: “La señorita pagó su pasaje y si encuentra un lugar tiene derecho a usarlo, algunas personas de la 3a edad creen que todo mundo debe dejarles el asiento sin tomar en cuenta que los jóvenes también se cansan”; “Comprendan el estar joven no quiere decir que no está cansada y si viene de trabajar también se cansa y la señora si quiere ir cómoda para eso hay taxis analicen gente de la 3a edad”; “Ya llegarás a una edad en la que también pidas asiento”; “Pues el letrero de atrás dice para discapacitados!!! Ahí NO DICE PARA 3RA EDAD “ “Cuanta maldad jajajajaja “; “Lo bueno que entre mujeres se apoyan jajajaja ja”.

El caso ha reavivado la conversación sobre el uso de los espacios preferentes en el transporte público, así como la importancia de la empatía entre usuarios en contextos de alta demanda.

Aunque no se ha confirmado si hubo intervención de las autoridades del sistema, el episodio refleja las tensiones cotidianas que pueden surgir en espacios compartidos, donde las normas de convivencia y la interpretación de las reglas suelen generar desacuerdos.

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