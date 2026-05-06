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De regalar boletos en México a llenar tres veces el Estadio GNP Seguros: el crecimiento de la fama de BTS en 10 años

El grupo de K-pop visitará el Palacio Nacional este 6 de mayo

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Siete miembros de BTS en trajes oscuros posan frente a un estadio con luces violetas y la bandera de México.
BTS en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

BTS se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los grupos de K-pop con mayor influencia a nivel global, pero sus primeros años en el mundo del entretenimiento no siempre estuvieron llenos de popularidad.

La primera visita de esta banda surcoreana en tierras mexicanas fue como parte de cartel del festival Music Bank en octubre de 2014, celebrado en la Arena CDMX.

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Tras el éxito del evento y el incremento de fanáticas por el grupo, anunciaron su primer concierto con la gira “BTS LIVE TRILOGY IN MEXICO EPISODE II: The Red Bullet” en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Este show se llevó a cabo el 29 de julio de 2015, para una audiencia aproximada de 3500 personas, pero al ser sus comienzos no lograron un aforo total, por lo que afuera del recinto se regalaron varias entradas para las seguidoras que no contaban con una.

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Once años después, BTS marca su regreso a tierras mexicanas por segunda vez con espectáculo en solitario, llenando tres fechas en el Estadio GNP Seguros, el próximo 7, 9 y 10 de mayo.

Con el paso del tiempo, la agrupación formada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jungkook, V y Jimin ha consolidado su popularidad, situándose hoy en uno de sus puntos más altos en México y el mundo.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum anuncia reunión con BTS en Palacio Nacional. ( Jovani Perez - Infobae México)

Sheinbaum anuncia visita de BTS a Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que recibirá a BTS este 6 de mayo en Palacio Nacional, como parte de su visita al país por su gira internacional “ARIRANG”.

Destacó en su conferencia matutina que el grupo surcoreano es un fenómeno global, especialmente entre la juventud mexicana, y que sus canciones promueven valores humanistas como amor, amistad y paz.

Por otro lado, recordó que previamente solicitó al presidente de Corea del Sur más conciertos en México, debido a la alta demanda de sus seguidores. Según la jefa de Estado, el presidente coreano respondió positivamente y se mostró dispuesto a gestionar nuevas fechas.

El encuentro está programado para las 5 de la tarde, y se contempla que BTS salude a sus fans desde un balcón del Palacio Nacional.

La presencia de BTS en la Ciudad de México genera una derrama económica estimada en mil 861 millones de pesos, impulsada principalmente por la venta de boletos y la ocupación hotelera.

Los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo representan un beneficio directo para sectores comerciales y de servicios locales.

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