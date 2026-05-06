SEP difunde invitación para ver a BTS en Palacio Nacional: “Es tu oportunidad para ver a tu BIAS”

La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, compartió desde su cuenta oficial en ‘X’ la invitación para que las y los jóvenes mexicanos se vayan al Zócalo de la Ciudad de México para saludar a BTS:
“¡Los chicos ya están en México! Es tu oportunidad para ver a tu BIAS desde el Zócalo de la Ciudad de México a las 5:00 P.M. y gritarle hasta Palacio Nacional", escribió la SEP.
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Esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara en su conferencia matutina de este miércoles que la agrupación coreana saludará a sus seguidores mexicanos desde un balcón de Palacio Nacional.
El grupo de K-pop BTS estará en Palacio Nacional a las 17:00 horas y saldrían a saludar a sus fans desde un balcón
Sheinbaum Pardo expresó su admiración a BTS: “Tienen algo muy bonito, lo que cantan siempre; son mensajes de amistad, paz, muy humanistas, digamos de amor, y eso le gusta mucho a las y los jóvenes”.
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ARMYs llaman a respetar la privacidad de BTS durante el encuentro con Claudia Sheinbaum Pardo
Integrantes del fandom de BTS, conocidas como ARMYs, llamaron a evitar cualquier tipo de acoso hacia los miembros de la banda durante el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. A través de redes sociales, pidieron respeto a la privacidad e integridad de los artistas, subrayando que los integrantes acudieron al evento en calidad de invitados especiales y no como figuras públicas abiertas a la interacción masiva.
Las ARMYs señalaron que el interés debe centrarse en el intercambio cultural y no en la búsqueda de fotografías, autógrafos o acercamientos invasivos.
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Recordaron que el respeto y la discreción son esenciales para garantizar la seguridad y comodidad tanto de BTS como de los organizadores. La comunidad enfatizó la importancia de mantener una actitud responsable y evitar acciones que puedan interpretarse como acoso o falta de consideración.
El mensaje circuló ampliamente entre usuarios mexicanos, quienes respaldaron el llamado y solicitaron a otros seguidores que se sumaran a la iniciativa de respeto durante la visita de BTS a Palacio Nacional, en el contexto de la reunión con Sheinbaum.
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