México

SEP difunde invitación para ver a BTS en Palacio Nacional: “Es tu oportunidad para ver a tu BIAS”

Claudia Sheinbaum anunció la visita del grupo de K-pop, BTS en Palacio Nacional este 6 de mayo

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Claudia Sheinbaum sonriente con blusa floral posa con los siete miembros de BTS, de traje, frente al Palacio Nacional y fans con light sticks morados.
Claudia Sheinbaum posa junto a los miembros de BTS, sonriendo ante una multitud eufórica que agita light sticks morados frente al histórico Palacio Nacional en el Zócalo capitalino de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, compartió desde su cuenta oficial en ‘X’ la invitación para que las y los jóvenes mexicanos se vayan al Zócalo de la Ciudad de México para saludar a BTS:

“¡Los chicos ya están en México! Es tu oportunidad para ver a tu BIAS desde el Zócalo de la Ciudad de México a las 5:00 P.M. y gritarle hasta Palacio Nacional", escribió la SEP.

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Esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara en su conferencia matutina de este miércoles que la agrupación coreana saludará a sus seguidores mexicanos desde un balcón de Palacio Nacional.

El grupo de K-pop BTS estará en Palacio Nacional a las 17:00 horas y saldrían a saludar a sus fans desde un balcón

Sheinbaum Pardo expresó su admiración a BTS: “Tienen algo muy bonito, lo que cantan siempre; son mensajes de amistad, paz, muy humanistas, digamos de amor, y eso le gusta mucho a las y los jóvenes”.

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ARMYs llaman a respetar la privacidad de BTS durante el encuentro con Claudia Sheinbaum Pardo

Integrantes del fandom de BTS, conocidas como ARMYs, llamaron a evitar cualquier tipo de acoso hacia los miembros de la banda durante el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. A través de redes sociales, pidieron respeto a la privacidad e integridad de los artistas, subrayando que los integrantes acudieron al evento en calidad de invitados especiales y no como figuras públicas abiertas a la interacción masiva.

Fans de BTS
Comunicado de fans de BTS (captura de pantalla)

Las ARMYs señalaron que el interés debe centrarse en el intercambio cultural y no en la búsqueda de fotografías, autógrafos o acercamientos invasivos.

Recordaron que el respeto y la discreción son esenciales para garantizar la seguridad y comodidad tanto de BTS como de los organizadores. La comunidad enfatizó la importancia de mantener una actitud responsable y evitar acciones que puedan interpretarse como acoso o falta de consideración.

El mensaje circuló ampliamente entre usuarios mexicanos, quienes respaldaron el llamado y solicitaron a otros seguidores que se sumaran a la iniciativa de respeto durante la visita de BTS a Palacio Nacional, en el contexto de la reunión con Sheinbaum.

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