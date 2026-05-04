México

10 alimentos altos en sodio que no esperabas y cómo reducir su consumo

Muchos productos procesados, panificados y preparados contienen cantidades elevadas, incluso si no tienen un sabor salado perceptible

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Ilustración plana de un salero de vidrio tumbado, con sal derramada sobre una mesa oscura. La palabra "SAL" se ve en el montículo de sal, con cristales gruesos dispersos.
10 alimentos sorprendentemente altos en sodio y cómo reducir su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir la sal en la dieta es clave para la salud, pero el sodio no solo se encuentra en alimentos obviamente salados.

Muchos productos procesados, panificados y preparados contienen cantidades elevadas, incluso si no tienen un sabor salado perceptible.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más del 70% del sodio que consumen las personas proviene de productos industrializados o de restaurantes, y la mayoría de la población rebasa las recomendaciones diarias sin notarlo.

¿Cuánto sodio es demasiado?

Las guías de salud varían, pero la CDC recomienda no exceder 2,300 miligramos de sodio al día (2.3 gramos). La American Heart Association sugiere un límite ideal de 1,500 miligramos diarios, especialmente para personas con hipertensión, enfermedad renal o problemas cardíacos.

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Sobrepasar estos límites aumenta el riesgo de presión arterial alta, enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Se estima que el 90% de la población supera el consumo recomendado de sodio, muchas veces sin darse cuenta, ya que la sal está presente en alimentos cotidianos y no solo en el salero.

Señales de que consumes demasiado sodio

  • Hinchazón en manos, pies o tobillos después de comer
  • Presión arterial elevada
  • Mayor retención de líquidos
  • A largo plazo, riesgo de daño al corazón, cerebro y riñones
Señales de que consumes demasiado sodio Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Señales de que consumes demasiado sodio Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

10 alimentos altos en sodio que no esperabas

  1. Panes y bollos No parecen salados, pero una rebanada puede superar el sodio de una porción de papas fritas. El pan es fuente diaria de sodio por sus funciones en la textura y conservación.
  2. Embutidos y carnes curadas Jamón, salami, pavo y mortadela tienen grandes cantidades de sodio para conservarse y dar sabor.
  3. Pizza Combina masa, queso, salsa y carnes procesadas, resultando en un alimento con alto contenido de sodio en cada rebanada.
  4. Aves precocidas o sazonadas Pollo rostizado, tiras congeladas o sazonadas suelen contener sodio añadido para mejorar la jugosidad y vida útil.
  5. Sopas Las sopas enlatadas o de restaurante pueden acercarse o superar los 1,000 mg de sodio por porción.
  6. Condimentos y aderezos Salsas, aderezos comerciales, salsa de soya y marinadas concentran sodio en pequeñas cantidades.
  7. Sándwiches Combinan pan, carnes frías, quesos y condimentos, acumulando sodio en cada bocado.
  8. Alimentos enlatados y en frasco Frijoles, verduras y tomates enlatados suelen tener alta sal para conservarse, aunque existen versiones bajas en sodio.
  9. Alimentos encurtidos Pepinillos y otros productos en salmuera pueden aportar más sodio del recomendado para todo el día.
  10. Alimentos dulces Sobres de avena saborizada, barras de desayuno y mezclas para hotcakes contienen sodio, aunque no se perciba.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
10 alimentos altos en sodio que no esperabas (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 consejos para reducir el consumo de sodio, de acuedo al Hospital Houston Methodist

  1. Compara etiquetas nutricionales en productos similares y elige los de menor sodio.
  2. Prefiere versiones bajas en sodio o sin sal añadida, sobre todo en productos enlatados.
  3. Enjuaga alimentos enlatados como frijoles o verduras para eliminar exceso de sal.
  4. Cocina más en casa para controlar la cantidad de sal que agregas.
  5. Añade sal al final de la cocción, así necesitarás menos para obtener sabor.
  6. Utiliza limón o vinagre para realzar el sabor sin sal.
  7. Elige mezclas de condimentos sin sal para sazonar platillos.
  8. Agrega hierbas frescas y especias para dar sabor natural sin sodio.
  9. Modera el uso de salsas y aderezos comerciales, ya que suelen ser muy salados.
  10. Considera sustitutos de sal sin sodio solo si tu médico lo permite, especialmente si tienes problemas renales o de presión.

Reducir el sodio no requiere cambios drásticos de un día para otro. Comenzar por pequeñas acciones, como leer etiquetas y cocinar con menos sal, puede marcar una diferencia en la salud cardiovascular y el bienestar general.

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