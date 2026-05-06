Hugo Broos, el técnico de Sudáfrica que fue semifinalista en México 86

Con pasado como jugador en México 86, Hugo Broos encabeza ahora el proyecto sudafricano, enfocado una preparación minuciosa para inaugurar nuevamente un Mundial ante la Selección Mexicana. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Hugo Broos se convirtió en protagonista de una travesía inusual en el futbol mundial. Como jugador, integró la histórica selección de Bélgica que alcanzó las semifinales en el Mundial México 86.

Ahora, décadas después, regresa al país como entrenador de Sudáfrica, equipo que enfrentará a México en el partido inaugural del Mundial 2026 en el mítico Estadio Azteca, escenario donde también debutó como mundialista.

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Broos fue defensa central en la histórica selección belga que alcanzó las semifinales del Mundial de México 1986. (X/ @BelRedDevils)

De esta manera, la experiencia de Broos conecta el pasado y el presente, reflejando la evolución de un profesional que, tras brillar en la defensa belga, se consolidó como un técnico referente en África.

De semifinalista en 1986 a técnico mundialista

Hugo Broos vivió en primera persona la exigencia de una Copa del Mundo en México, cuando fue parte del plantel belga que llegó por primera vez a semifinales:

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Rol en Bélgica: Defensa central suplente de la selección belga en México 86.

Fase de grupos: Disputó los dos primeros partidos, incluido el debut ante México en el Estadio Azteca.

Participación: Bélgica avanzó como uno de los mejores terceros y venció a potencias como la Unión Soviética y España.

Desenlace: Perdió en semifinales ante Argentina y en el partido por el tercer puesto frente a Francia.

Jugadores de la Selección de Bélgica festejando el logro conseguido en México 86. (X/ @BelRedDevils)

Así, el paso de Broos por aquella justa dejó una huella en la historia del futbol belga y lo preparó para afrontar desafíos futuros como entrenador.

Un técnico con recorrido internacional

Tras retirarse como futbolista en 1988, el nacido en Humbeek se consolidó como entrenador en Europa y África, acumulando logros y experiencia en distintos escenarios:

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Clubes importantes: Dirigió equipos como Club Brugge, Anderlecht y Genk en Bélgica.

Éxito en África: Campeón de la Copa Africana de Naciones 2017 con Camerún.

Sudáfrica: Asumió el cargo en 2021, enfocándose en la disciplina táctica.

Apuesta por jóvenes: Integró talentos emergentes junto a jugadores con experiencia internacional.

La trayectoria internacional de Hugo Broos incluye a clubes destacados como Club Brugge, Anderlecht y Genk en Bélgica. (X/ @ClubBrugge)

Su capacidad para adaptarse y construir equipos competitivos ha sido clave en el retorno de Sudáfrica como selección mundialista.

Preparación de Sudáfrica para el debut mundialista

La adaptación física y mental es el eje del plan sudafricano para encarar el partido inaugural frente a la Selección Mexicana.

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El equipo viajará a México dos semanas antes del debut y establecerá su base de entrenamiento en el Estadio Hidalgo de Pachuca, una ciudad de mayor altitud que la capital mexicana.

De acuerdo con el propio Broos, la primera semana de trabajo será de baja intensidad, para luego incrementar la exigencia física. Además, Sudáfrica jugará un partido de despedida ante Nicaragua y buscaría sumar un amistoso más en territorio mexicano.

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Sudáfrica se preparará en Pachuca previo al debut con México en el Estadio Azteca, priorizando la adaptación física y mental a la altitud. REUTERS/Siphiwe Sibeko

En este sentido, el plan del estratega belga para Sudáfrica apuesta por la preparación meticulosa y a su propia experiencia para superar los límites impuestos en la exigente fase de grupos y marcar una nueva página en su historia mundialista.