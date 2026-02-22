Horas de tensión tras la muerte de “El Mencho”: violencia y bloqueos alcanzan a 11 estados del país

La muerte del líder del CJNG desató una ola de violencia con más de 60 incidentes, incluyendo incendios de vehículos, bloqueos carreteros y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una reacción violenta que se extendió a por lo menos 11 estados de la República, con bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques a comercios y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

A continuación, una recopilación ordenada de los hechos tras el operativo federal que marcó un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional.

Operativo en Tapalpa: así fue el abatimiento de “El Mencho” en Jalisco

El operativo se realizó la mañana del domingo en Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, fuerzas federales desplegaron una acción directa para capturar al capo.

Durante la intervención, militares fueron atacados y repelieron la agresión.

El saldo preliminar confirmado por autoridades federales incluye siete presuntos integrantes del CJNG fallecidos —entre ellos Oseguera Cervantes— y tres militares heridos, trasladados a la Ciudad de México para recibir atención especializada.

También fueron detenidos dos presuntos integrantes del grupo criminal y se aseguraron armas de alto calibre y vehículos blindados.

El Gobierno federal informó que el operativo contó con intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, aunque subrayó que fue planeado y ejecutado por fuerzas mexicanas.

Narcobloqueos en 11 estados: la expansión de la violencia

Tras confirmarse la muerte del líder criminal, células presuntamente vinculadas al CJNG desplegaron una serie de acciones violentas que alcanzaron al menos 11 entidades:

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Nayarit

Colima

Zacatecas

Baja California

Guerrero

Tamaulipas

Aguascalientes

Oaxaca

En varios puntos se registraron incendios de camiones de carga y autobuses, utilizados para bloquear carreteras federales y autopistas de cuota. Operadores fueron obligados a descender antes de que las unidades fueran atravesadas e incendiadas.

Autoridades estimaron más de 60 hechos violentos durante la jornada, concentrados principalmente en el occidente del país.

Jalisco en Código Rojo: suspensión de clases y cierre de actividades

En Jalisco, epicentro de la crisis, se activó el Código Rojo. Se reportaron al menos 21 bloqueos viales activos en distintos tramos carreteros. Comercios cerraron de manera preventiva y se suspendieron clases presenciales.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara continuó operando bajo resguardo de fuerzas federales, aunque algunas aerolíneas internacionales cancelaron vuelos hacia Puerto Vallarta.

En Zapopan, mercados y espacios públicos fueron cerrados temporalmente como medida preventiva.

Michoacán y Guanajuato: incendios, ataques y blindaje estatal

En Michoacán, los bloqueos se intensificaron en municipios colindantes con Jalisco. En La Piedad se registró un enfrentamiento que dejó presuntos agresores abatidos y elementos de seguridad lesionados.

El gobierno estatal activó vigilancia aérea y reforzó la seguridad en límites estatales.

En Guanajuato, se reportaron incendios en tiendas de conveniencia y farmacias en al menos 23 municipios.

Autoridades locales señalaron que los incidentes fueron contenidos y que no se registraron víctimas civiles. Algunas universidades y rutas de transporte suspendieron actividades como medida de prevención.

Reacción en otras entidades: alertas y operativos preventivos

La onda expansiva alcanzó otras regiones del país. En Baja California se activaron operativos de vigilancia reforzada; en Guerrero y Oaxaca se instalaron mesas de seguridad; y en Tamaulipas y Zacatecas se emitieron alertas por posibles bloqueos.

En Colima se reportaron intentos de bloqueo y quema de vehículos en carreteras estratégicas, mientras que en Nayarit se suspendieron clases ante el riesgo derivado de los disturbios en estados vecinos.

Incluso entidades sin hechos violentos directos, como Puebla y Nuevo León, reforzaron patrullajes y vigilancia aérea como medida preventiva.

Impacto internacional y alertas de seguridad

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus ciudadanos en varios estados afectados, recomendando resguardarse y evitar traslados innecesarios.

Además, algunos consulados instruyeron a su personal a permanecer en sus domicilios.

Aunque no se reportó el cierre oficial de aeropuertos, sí hubo cancelaciones puntuales y alteraciones en rutas terrestres clave, lo que generó afectaciones en transporte y turismo.

Despliegue federal y saldo preliminar

De manera preliminar, fuentes de seguridad estimaron que alrededor de 3 mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales fueron movilizados para contener la violencia y liberar vialidades.

El saldo confirmado hasta el momento incluye:

Siete presuntos integrantes del CJNG fallecidos (entre ellos “El Mencho” )

Tres militares heridos

Más de 60 bloqueos, incendios o ataques registrados

Daños materiales en decenas de establecimientos

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, pese a los hechos, en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con normalidad y reiteró la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La muerte de “El Mencho” representa uno de los golpes más relevantes contra el CJNG en la última década. La reacción inmediata del crimen organizado evidenció su capacidad operativa y de movilización regional.

Mientras continúan los operativos para restablecer el orden, el país permanece en alerta ante posibles nuevas réplicas de violencia.