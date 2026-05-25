Morena llevará a la FGR denuncia formal contra Samuel García y Mariana Rodríguez por corrupción en Nuevo León

La dirigencia de Morena acude a la fiscalía federal para solicitar la investigación de supuestas transferencias ilegales de recursos públicos y promoción institucional indebida en la actual gestión del estado norteño. (Infobae-Itzallana)

Morena confirmó que este martes 26 de mayo acudirá de manera personal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia formal contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, titular del programa Amar a Nuevo León.

La acción legal busca que la FGR investigue presuntos actos de corrupción, triangulación financiera, conflictos de interés y promoción personalizada con recursos del erario. Según los morenistas, esta decisión responde a una “obligación moral y ética con el pueblo de Nuevo León”.

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Morena denuncia ante la FGR a Samuel García y Mariana Rodríguez por presunta corrupción, triangulación financiera y promoción personalizada; acusan desvío de recursos y conflicto de interés en Nuevo León.

¿De qué se acusa al gobernador?

El caso no es nuevo. La FGR mantiene una investigación sobre un presunto esquema de movilización de recursos públicos del Gobierno de Nuevo León hacia el despacho privado del gobernador, denominado Firma Jurídica y Fiscal Abogados, a través de triangulaciones financieras con empresas proveedoras y procesadoras de pagos electrónicos que dificultarían el rastreo de los fondos.

Según documentos, facturas y fuentes federales citadas por Grupo Reforma y EL NORTE, dicho despacho —ligado a García y a su padre— habría recibido al menos 90 millones de pesos provenientes de la empresa texana Trinational Express Logistics entre agosto de 2025 y febrero de 2026, en 18 movimientos de 5 millones de pesos cada uno.

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Adicionalmente, la firma Nauka Comunicación Estratégica habría transferido alrededor de 50 millones de pesos a PayU México, una procesadora de pagos utilizada presuntamente para dispersar recursos y complicar su rastreo.

El caso Mariana Rodríguez: promoción personalizada con dinero público

La denuncia también apunta directamente a Mariana Rodríguez, quien no ocupa un cargo en la administración pública estatal. Morena señala una presunta estrategia de promoción personalizada financiada con el erario, al utilizarla como figura central de los logros gubernamentales: “Todos los spots: ‘Hicimos tal obra, compramos tantas patrullas’, ella como vocera y hoy Samuel al lado de ella, cuando ella no es servidora pública”, señaló la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

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Morena también acusó al hermano de Rodríguez de estar presuntamente relacionado con un esquema de desvío de recursos públicos, calificándolo como un “conflicto de interés evidente”. Mariana Rodríguez negó públicamente dichas acusaciones y aseguró que la información es falsa.

Mientras tanto, Nuevo León sigue en crisis

Los morenistas advirtieron que esta disputa legal no puede ignorar la realidad que vive el estado. De acuerdo con sus declaraciones, Nuevo León enfrenta problemas graves de movilidad, contaminación y desabasto de agua en varios municipios, mientras presupuestos que deberían destinarse a presidentes municipales permanecen retenidos.

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La dirigencia de Morena en Nuevo León ya había calificado como “inaceptable” la situación de la entidad, señalando falta de resultados, obras inconclusas y presuntos desvíos de recursos.

REUTERS/Daniel Becerril

La postura de Samuel García

El gobernador rechazó las acusaciones y aseguró que no recibe “un solo peso del Estado” ni de proveedores públicos. Pese a ello, Morena exigió que García solicite licencia a su cargo para garantizar la transparencia del proceso investigativo.

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La denuncia ante la FGR representa la escalada más reciente en un conflicto político que mezcla acusaciones de corrupción, guerra de narrativas y la sombra de las elecciones presidenciales de 2030, en las que Samuel García ha sido mencionado como posible aspirante.