CONAGO reconoce coordinación con Sedena y Gabinete de Seguridad tras abatimiento de “El Mencho”

Gobernadoras y gobernadores refrendan respaldo a la Presidencia y al Gabinete de Seguridad, destacando la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado.

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) emitió este 22 de febrero de 2026 un pronunciamiento oficial en el que reconoce las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizadas en el marco de la ley, tras los hechos registrados en Jalisco durante un operativo militar en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El posicionamiento se da luego de que la Presidencia de la República y la Sedena confirmaran que el presunto líder criminal murió tras un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco, y su posterior traslado a la Ciudad de México.

La dependencia informó que, junto con él, fallecieron otros tres integrantes del grupo delictivo y precisó que serán los dictámenes periciales los que confirmen de manera oficial la identidad.

Operativo militar en Tapalpa: coordinación con EU y reacción del crimen organizado

De acuerdo con la Sedena, la operación fue resultado de trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En el despliegue participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Las autoridades federales reconocieron que existió coordinación con Estados Unidos en labores de inteligencia.

Tras el operativo, se reportaron bloqueos carreteros y actos violentos atribuidos a grupos criminales en distintas entidades, entre ellas Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Colima y Oaxaca.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció públicamente la labor del Gabinete de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, destacando la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas en la operación.

Gobernadores de las 32 entidades refrendan coordinación en seguridad

En su comunicado, la CONAGO subrayó que las acciones emprendidas por la Sedena estuvieron orientadas a debilitar estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

El documento fue firmado por las y los titulares de las 32 entidades federativas, encabezados por la presidenta del organismo y gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Las y los mandatarios estatales reconocieron el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad y de las instituciones federales encargadas de la protección del país, al tiempo que reafirmaron su disposición de mantener una colaboración permanente con el Gobierno de México.

El pronunciamiento enfatiza que la seguridad es una responsabilidad compartida entre los distintos órdenes de gobierno y que las entidades federativas continuarán trabajando en unidad y con apego a la legalidad.

Cinco compromisos clave de la CONAGO en materia de seguridad

Como parte del posicionamiento, las gobernadoras y gobernadores establecieron cinco compromisos concretos para fortalecer la estrategia nacional de seguridad:

Mantener coordinación permanente con el Gobierno de México en acciones de seguridad.

Respaldar la estrategia nacional de seguridad encabezada por la Presidencia de la República .

Trabajar desde el ámbito de sus competencias para garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía.

Fortalecer las capacidades institucionales en prevención del delito, inteligencia y procuración de justicia.

Impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.

El documento señala que estos compromisos implican un trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno y un enfoque que combine acciones operativas con políticas de prevención y atención social.

Respaldo político a la estrategia de seguridad de Sheinbaum

En el posicionamiento, la CONAGO expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por la conducción de la política nacional de seguridad, la cual calificó como decidida, responsable y estratégica.

El mensaje destaca que, ante los acontecimientos recientes, es fundamental mantener la coordinación institucional y el respeto al marco legal.

La muerte de “El Mencho” representa uno de los golpes más relevantes contra el CJNG en los últimos años.

Los bloqueos y hechos violentos posteriores evidencian los retos que persisten en distintas regiones del país frente a la reacción de grupos delictivos.

Los gobernadores reiteraron que continuarán colaborando con la Federación para garantizar la estabilidad y el bienestar de la población.

El mensaje concluye con un llamado a la unidad y a la corresponsabilidad institucional como base para consolidar la paz en México.