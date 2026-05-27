México vs Australia: así le ha ido al Tri frente a los Socceroos

Al Tri se le complica ligeramente enfrentar al conjunto australiano. (REUTERS/Aris Martinez)

La Selección Mexicana volverá a medirse ante Australia en un amistoso que servirá como preparación rumbo al Mundial de 2026, un duelo que también revive un historial con partidos cerrados, sorpresas y resultados memorables entre ambas selecciones.

Aunque México mantiene una ligera ventaja sobre los Socceroos, los antecedentes recientes demuestran que el conjunto australiano se ha convertido en un rival incómodo para el Tri.

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El encuentro se disputará el próximo 30 de mayo en el histórico Rose Bowl de Pasadena, California, donde miles de aficionados mexicanos ya se preparan para apoyar al equipo dirigido por Javier Aguirre.

El complicado historial para el Tri ante Australia

México y Australia se han enfrentado en seis ocasiones a nivel mayor, con un balance que favorece ligeramente a los Socceroos.

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El primer partido se disputó en 1970 y terminó con victoria mexicana por 3-1, mientras que en la década de los ochenta ambas selecciones protagonizaron empates en encuentros de preparación.

Los duelos oficiales llegaron en la Copa Confederaciones. Australia sorprendió a México en la edición de 1997 al imponerse 3-1, y volvió a repetir la dosis en la edición de 2001, donde el conjunto australiano derrotó al Tri con un marcador de 2-0.

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Equipo de Australia que derrotó 3-1 a México en la Confederaciones de 1997 Foto: TOP-MMO

Más recientemente, ambos equipos igualaron 2-2 en septiembre de 2023 en Dallas, en un partido donde los australianos complicaron seriamente al conjunto mexicano con su intensidad física y velocidad al contragolpe.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones terminó en empate.

Ese empate, sumado al historial histórico, dejó claro que los Socceroos son un rival de alta exigencia y que México deberá mostrar una mejor versión en su preparación si quiere llegar sólido al Mundial 2026.

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El duelo amistoso de este año también será clave para que Javier Aguirre pruebe variantes y observe jugadores antes de definir su base mundialista.

Así los precios de los boletos en el Rose Bowl

Uno de los temas que más ha llamado la atención de los aficionados es el precio de los boletos para el amistoso en el Rose Bowl. De acuerdo con la información publicada, las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y otros sitios oficiales autorizados en Estados Unidos.

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Los boletos tienen precios que van desde los 70 hasta más de 300 dólares, dependiendo de la zona del estadio y la cercanía al campo.

La alta expectativa por ver al Tri en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol internacional ha provocado una fuerte demanda, especialmente entre la comunidad mexicana en California.

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El Rose Bowl tiene un aforo para 90 mil espectadores.

El Rose Bowl tiene una capacidad superior a los 90 mil espectadores y es un inmueble histórico para la Selección Mexicana, ya que ahí disputó partidos memorables durante el Mundial de 1994 y distintas ediciones de la Copa Oro.

Por ello, se espera una gran entrada para el amistoso ante Australia, que además servirá como ensayo general rumbo a la Copa del Mundo.

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México buscará aprovechar el apoyo de su afición para imponer condiciones frente a un rival que suele complicar con orden táctico y fortaleza física.

Más allá de ser un amistoso, el choque contra Australia será una prueba importante para medir el verdadero nivel del Tri antes del Mundial 2026 en casa.

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