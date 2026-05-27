Conoce recetas recomendadas por expertos para lograr mañanas más tranquilas y cuidar tu metabolismo desde el primer bocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno es una de las comidas más importantes para quienes buscan mantener estables sus niveles de glucosa en sangre.

Es por esta razón que seleccionar los alimentos adecuados en las primeras horas del día puede marcar la diferencia para evitar subidas bruscas de azúcar y favorecer el bienestar general.

PUBLICIDAD

Por eso, especialistas en nutrición recomiendan opciones que combinan fibra, proteína y grasas saludables, ya que estos nutrientes ayudan a regular la absorción de glucosa y a mantener la energía por más tiempo.

Incorporar estos desayunos a la rutina diaria es una estrategia sencilla para cuidar la salud metabólica desde temprano.

PUBLICIDAD

El desayuno equilibrado es clave para mantener estables los niveles de glucosa en sangre desde las primeras horas del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 desayunos ideales para evitar picos de glucosa que son fáciles de preparar

No solo las personas con diabetes deben tener cuidado con los picos de glucosa sino que todas las personas debemos cuidar los alimentos con los que iniciamos el día.

Es por eso que aquí te damos cinco opciones de desayunos fáciles de preparar que ayudan a evitar picos de glucosa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de Mayo Clinic, estos desayunos son ideales debido a que combinan fibra, proteína y grasas saludables para mantener estables los niveles de azúcar en sangre:

Avena integral con frutos rojos y nueces Prepara avena con agua o leche descremada. Agrega una porción de frutos rojos frescos (fresas, moras o arándanos) y un puñado de nueces. La fibra soluble de la avena y las grasas saludables de las nueces ayudan a controlar la absorción de glucosa.

Huevos revueltos con espinaca y aguacate Bate dos huevos y cocínalos con espinaca fresca. Sirve con rebanadas de aguacate y, si lo deseas, acompaña con una tortilla de maíz. La combinación de proteína y grasa saludable ayuda a evitar subidas bruscas de azúcar.

Un nutritivo desayuno salado que incluye huevos revueltos, espinacas, champiñones y tomates cherry, junto a un wrap integral y un mate tradicional, listo para empezar el día con energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yogur natural sin azúcar con semillas y fruta baja en azúcar Elige yogur griego natural y agrega semillas de chía o linaza, junto con rodajas de manzana verde o pera. Esta mezcla aporta proteína, fibra y grasas buenas sin azúcares añadidos.

Un vaso de yogur natural decorado con frambuesas, moras, arándanos, fresas, nueces y pistachos, coronado con una ramita de menta. Una opción nutritiva y colorida para comenzar el día de manera saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tostada de pan integral con crema de cacahuate y plátano Utiliza pan integral, unta crema de cacahuate natural (sin azúcar añadida) y coloca rodajas de plátano. La fibra del pan y la grasa del cacahuate ayudan a que la glucosa se libere de forma paulatina.

Un plato de desayuno saludable que contiene rebanadas de pan tostado untado con mantequilla de cacahuate y cubierto con plátano en rodajas, servido sobre una mesa de mármol con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ensalada de atún con verduras y galletas integrales Mezcla atún en agua con jitomate, pepino, espinaca y unas gotas de limón. Sirve con galletas integrales. Esta opción es rica en proteína y fibra, lo que contribuye a la estabilidad de la glucosa después del desayuno.

Un primer plano de una ensalada fresca con lechuga, espinacas, atún, aguacate, huevos cocidos, pepino, tomate y cebolla morada, acompañada de aderezo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para prevenir los picos de glucosa al ingerir los primeros alimentos por la mañana

Aquí tienes algunos consejos prácticos para prevenir los picos de glucosa al desayunar:

PUBLICIDAD

Elige carbohidratos complejos : Prefiere pan integral, avena, frutas frescas y verduras en lugar de pan blanco, jugos o cereales azucarados. La fibra de los carbohidratos complejos ayuda a que la glucosa se absorba de forma más lenta.

Incluye proteína : Agrega huevo, yogur natural, queso fresco, pollo deshebrado o atún a tu desayuno. La proteína ayuda a reducir el impacto glucémico de los carbohidratos.

Incorpora grasas saludables : Añade aguacate, nueces, semillas o crema de cacahuate natural. Las grasas saludables retrasan la absorción de azúcar y prolongan la sensación de saciedad.

Evita azúcares simples y refinados : Limita el consumo de pan dulce, jugos industrializados, mermeladas y miel en el desayuno, ya que elevan rápidamente la glucosa en sangre.

Desayuna a la misma hora todos los días : Mantener un horario regular ayuda a que el cuerpo administre mejor la glucosa y la insulina.

No te saltes el desayuno : Saltar la primera comida puede provocar que tengas más hambre después y elijas alimentos ricos en azúcar o carbohidratos simples.

Combina alimentos : Mezcla carbohidratos con proteína y grasa en cada desayuno. Por ejemplo, acompaña tu fruta con yogur o tu pan integral con huevo y aguacate.

Bebe suficiente agua: Mantenerte hidratado desde temprano ayuda al metabolismo y a la regulación de la glucosa.

Estos consejos son útiles para personas con y sin diabetes, y forman parte de las recomendaciones de especialistas en salud metabólica y nutrición.