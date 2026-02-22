Se registran quemas en establecimientos de diversos municipios de Guanajuato tras captura de “El Mencho”

La incertidumbre se apoderó de escuelas y negocios ante incendios en tiendas y vehículos que dejaron huella en la vida diaria de cientos de personas. (FB/Noticieros en Línea)

Tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se reportaron múltiples puntos con quemas y bloqueos en diversos puntos de León, Guanajuato, y otros municipios del estado.

La ciudad de León, en el estado de Guanajuato, registró una ola de ataques coordinados tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.

Diversos establecimientos comerciales fueron incendiados en distintos puntos del municipio durante la tarde del 22 de febrero, en una jornada que extendió episodios de violencia a más de veinte municipios de la región.

Se registraron incendios y bloqueos en al menos 23 municipios de Guanajuato, entre ellos:

León

Guanajuato capital

Moroleón

Irapuato

Silao

Purísima del Rincón

Ocampo

Dolores Hidalgo

San Miguel de Allende

Victoria

Pueblo Nuevo

Salamanca

San Francisco del Rincón

Romita

Manuel Doblado

Pénjamo

Abasolo

Huanímaro

Valle de Santiago

Yuriria

Santiago Maravatío

Acámbaro

La población se vio sorprendida por bloqueos, evacuaciones y daños en comercios mientras las autoridades trataban de restablecer el orden en las calles. (FB/Noticieros en Línea)

Puntos específicos de quema en León, Guanajuato

En León, los hechos violentos incluyeron:

Quema de tiendas Oxxo en Lomas Vista Hermosa y Mariano Escobedo

Incendio en Bara de bulevar Delta

Incendio en la Gran Plaza

Vehículo incendiado en Paseo de los Insurgentes, dirección Malecón del Río

Auto incendiado en estacionamiento de Ley, bulevar Torres Landa

Tráiler incendiado en la carretera León - Cuerámaro

Quema sobre bulevar Aeropuerto

También hubo bloqueos y suspensión de clases en diversas instituciones, así como afectaciones en el transporte público y evacuaciones en centros comerciales y parques.

Daños y saldo preliminar

Los incidentes se concentraron en comercios, farmacias, tiendas de conveniencia y vehículos, con el objetivo de bloquear vialidades.

El saldo principal fue de daños materiales, aunque se reportó al menos una persona lesionada en la región de los Pueblos del Rincón.

Sin embargo, las autoridades informaron que, para la tarde del 22 de febrero, los hechos estaban bajo control, sin afectaciones en carreteras ni en el aeropuerto.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, los incidentes fueron contenidos y no representan riesgo para la población.

“Las carreteras estatales y federales dentro de Guanajuato están libres y bajo vigilancia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Policías Municipales. Hubo detenciones y se evitó la quema de vehículos. Hay saldo blanco, el aeropuerto funciona correctamente y no hay incidentes en Cepreresos. Nos mantenemos en alerta permanente, monitoreando y actuando.No compartas información falsa. Infórmate en canales oficiales y fortalezcamos la paz con responsabilidad”, señala la dependencia en su cuenta de X.