Se registran quemas en establecimientos de diversos municipios de Guanajuato tras captura de “El Mencho”

Tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se reportaron múltiples puntos con quemas y bloqueos en diversos puntos de León, Guanajuato, y otros municipios del estado.
La ciudad de León, en el estado de Guanajuato, registró una ola de ataques coordinados tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.
Diversos establecimientos comerciales fueron incendiados en distintos puntos del municipio durante la tarde del 22 de febrero, en una jornada que extendió episodios de violencia a más de veinte municipios de la región.
Se registraron incendios y bloqueos en al menos 23 municipios de Guanajuato, entre ellos:
- León
- Guanajuato capital
- Moroleón
- Irapuato
- Silao
- Purísima del Rincón
- Ocampo
- Dolores Hidalgo
- San Miguel de Allende
- Victoria
- Pueblo Nuevo
- Salamanca
- San Francisco del Rincón
- Romita
- Manuel Doblado
- Pénjamo
- Abasolo
- Huanímaro
- Valle de Santiago
- Yuriria
- Santiago Maravatío
- Acámbaro
Puntos específicos de quema en León, Guanajuato
En León, los hechos violentos incluyeron:
- Quema de tiendas Oxxo en Lomas Vista Hermosa y Mariano Escobedo
- Incendio en Bara de bulevar Delta
- Incendio en la Gran Plaza
- Vehículo incendiado en Paseo de los Insurgentes, dirección Malecón del Río
- Auto incendiado en estacionamiento de Ley, bulevar Torres Landa
- Tráiler incendiado en la carretera León - Cuerámaro
- Quema sobre bulevar Aeropuerto
También hubo bloqueos y suspensión de clases en diversas instituciones, así como afectaciones en el transporte público y evacuaciones en centros comerciales y parques.
Daños y saldo preliminar
Los incidentes se concentraron en comercios, farmacias, tiendas de conveniencia y vehículos, con el objetivo de bloquear vialidades.
El saldo principal fue de daños materiales, aunque se reportó al menos una persona lesionada en la región de los Pueblos del Rincón.
Sin embargo, las autoridades informaron que, para la tarde del 22 de febrero, los hechos estaban bajo control, sin afectaciones en carreteras ni en el aeropuerto.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, los incidentes fueron contenidos y no representan riesgo para la población.
“Las carreteras estatales y federales dentro de Guanajuato están libres y bajo vigilancia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Policías Municipales. Hubo detenciones y se evitó la quema de vehículos. Hay saldo blanco, el aeropuerto funciona correctamente y no hay incidentes en Cepreresos. Nos mantenemos en alerta permanente, monitoreando y actuando.No compartas información falsa. Infórmate en canales oficiales y fortalezcamos la paz con responsabilidad”, señala la dependencia en su cuenta de X.