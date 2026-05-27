México

Apoyo Bienestar para adultos de 30 a 64 años: montos, fechas de pago y cómo consultar tu saldo

Las personas beneficiarias que no puedan acudir personalmente pueden designar a una persona auxiliar presentando documentos específicos

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Una silla de ruedas manual negra y plateada está estacionada sobre un suelo brillante, con un gran calendario mensual en la pared de fondo.
Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y sin cobro de comisión para retiros o compras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega $3,300 pesos bimestrales a hombres y mujeres de entre 30 y 64 años con alguna discapacidad permanente.

El depósito del bimestre mayo-junio 2026 inició el 4 de mayo y concluye este miércoles 27 de mayo, según el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.

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El programa forma parte de la política social del Gobierno de México y beneficia a alrededor de 1.6 millones de personas en todo el país. Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y sin cobro de comisión para retiros o compras.

Quiénes pueden recibir el apoyo

Joven feliz en silla de ruedas con chaqueta de mezclilla sonríe y muestra tarjeta de bienestar del gobierno mexicano y billetes de 200 pesos en calle colonial.
El programa opera de forma diferenciada según el estado de residencia. En 24 entidades federativas que firmaron convenios de universalidad con la federación pueden incorporarse personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa opera de forma diferenciada según el estado de residencia. En 24 entidades federativas que firmaron convenios de universalidad con la federación pueden incorporarse personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años.

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Esos estados son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En los ocho estados restantes —Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro—, la cobertura general aplica solo para personas de 0 a 29 años. Quienes tienen entre 30 y 64 años únicamente acceden al beneficio si residen en municipios indígenas, afromexicanos o en zonas con alto o muy alto grado de marginación.

Monto y calendario de pagos mayo-junio 2026

El apoyo es de $3,300 pesos cada dos meses, depositados en la tarjeta bancaria asignada. La dispersión del bimestre mayo-junio 2026, que abarca todos los programas Bienestar, representa una inversión social superior a 104 mil millones de pesos.

Los pagos se organizan por la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Las fechas pueden variar por estado o por carga operativa del sistema bancario. A continuación, el calendario de la dispersión en curso:

A: lunes 4 de mayo

B: martes 5 de mayo

C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

D, E, F: viernes 8 de mayo

G: lunes 11 y martes 12 de mayo

H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

L: jueves 14 de mayo

M: viernes 15 y lunes 18 de mayo

N, Ñ, O: martes 19 de mayo

P, Q: miércoles 20 de mayo

R: jueves 21 y viernes 22 de mayo

S: lunes 25 de mayo

T, U, V: martes 26 de mayo

W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo

Cómo consultar el saldo de la tarjeta

Los beneficiarios disponen de tres vías para verificar si el depósito ya fue acreditado:

App Banco del Bienestar: se ingresa con CURP y número de tarjeta; desde ahí se consultan saldo y movimientos.

Cajeros automáticos o ventanillas: en cualquier sucursal del Banco del Bienestar ingresando la tarjeta y el NIP.

Línea telefónica: llamando al 800 900 2000, opción 1, e ingresando los 16 dígitos de la tarjeta seguidos del año de nacimiento.

Las autoridades del programa advirtieron que el saldo puede tardar varias horas en reflejarse según la carga operativa del sistema bancario. No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito.

Documentos y requisitos para registrarse

El periodo de incorporación al programa se abre de manera periódica. El registro más reciente se realizó en marzo de 2026. (Infobae/Jesús Aviles)
El periodo de incorporación al programa se abre de manera periódica. El registro más reciente se realizó en marzo de 2026. (Infobae/Jesús Aviles)

Para acceder a la pensión en los estados con convenio de universalidad, el requisito principal es tener menos de 65 años y contar con discapacidad permanente acreditada. La documentación obligatoria es:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte o equivalente)
  • CURP
  • Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses
  • Certificado o constancia médica expedida por una institución pública del sector salud que acredite la discapacidad permanente

El periodo de incorporación al programa se abre de manera periódica. El registro más reciente se realizó en marzo de 2026.

Persona auxiliar y alerta antifraudes

Quienes no puedan acudir personalmente a los módulos pueden designar a una persona auxiliar. Esta debe presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con el beneficiario. Para solicitar una visita domiciliaria, se puede llamar a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.

Las autoridades del programa recomendaron no compartir datos personales ni bancarios ante posibles fraudes vinculados a supuestos depósitos adicionales o apoyos extraordinarios. Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría del Bienestar, confirmó que el único canal oficial de pago es la tarjeta del Banco del Bienestar.

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