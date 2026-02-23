Embajadas emiten alertas a sus ciudadanos radicados en México ante ola de violencia tras captura de “El Mencho”

México ha registrado diversos connatos de violencia en diferentes puntos carreteros y turísticos. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Diversas embajadas han emitido alertas a sus ciudadanos radicados en México ante la situación de violencia que se vive tras la captura de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, considerado el mayor capo del narcotráfico en México y el mundo.

Tras su captura, y posterior muerte, se registraron quemas de vehículos y establecimientos en diferentes puntos del país, incluso en diversas zonas turísticas, como Puerto Vallarta.

Esta situación puso en alerta solo a los ciudadanos mexicanos sino también a turistas y personas de otras nacionalidades que habitan en nuestro territorio.

Es por esta razón que diferentes naciones han mostrado preocupación por sus ciudadanos y han emitido diversas alertas y recomendaciones para sus ciudadanos por medio de sus redes sociales. Algunas de las alertas son las siguientes:

Embajada de Rusia

“Instamos a los ciudadanos rusos a posponer sus viajes a la región”.

Embajada de Ucrania

Atención a los ciudadanos de Ucrania que residen en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, MÉXICO.

Se recomienda a los ciudadanos de Ucrania:

• Mantener la calma y seguir los mensajes oficiales de las autoridades locales

• Seguir las recomendaciones de las autoridades de seguridad de los gobiernos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato

• Evitar difundir información no verificada

(X)

Embajada de Estados Unidos

Debido a operaciones de seguridad en curso, bloqueos de carreteras relacionados y actividad criminal, los ciudadanos estadounidenses en las ubicaciones mencionadas deben resguardarse en el lugar hasta nuevo aviso.

Acciones a tomar:

Evitar áreas cercanas a la actividad de las fuerzas del orden.

Mantenerse atento a su entorno.

Buscar refugio y minimizar desplazamientos innecesarios.

Consultar los medios de comunicación locales para actualizaciones.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911.

Evitar multitudes.

Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar mediante teléfono, mensaje de texto y redes sociales.

Embajada de Alemania

El 22 de febrero de 2026 se llevaron a cabo operativos de las fuerzas de seguridad mexicanas en el estado de Jalisco, en los que también resultó muerto un líder de cártel. Como consecuencia, en distintas regiones del país se han registrado disturbios, bloqueos de carreteras e incendios provocados. Se recomienda encarecidamente tener en cuenta los siguientes puntos en todo México:

Siga la evolución de la situación en los medios de comunicación y atienda los comunicados oficiales.

Si se encuentra en un lugar seguro, como un hotel, permanezca allí y evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

Evite aglomeraciones y lugares donde se estén llevando a cabo operativos policiales.

Mantenga el contacto con familiares y comuníqueles su ubicación.

En caso de emergencia, llame al número de emergencia 911.

Si encuentra bloqueos de carreteras, no intente resistirse ni huir.

El funcionamiento de algunos aeropuertos, especialmente en el estado de Jalisco, podría verse temporalmente afectado.

(X)

¿Por qué las embajadas emiten alertas a sus ciudadanos?

En la madrugada del día de hoy, 22 de febrero, abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, durante una intensa operación militar en el municipio de Tapalpa, Jalisco, lo que representa el fin de la carrera del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el narcotraficante más poderoso tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el declive de Ismael “El Mayo” Zambada.

Este golpe de las fuerzas federales llega después de varios años de trabajo de inteligencia y presión internacional, con una recompensa internacional de USD 15 millones a quien facilitara su detención.

La caída de Oseguera Cervantes desata consecuencias inmediatas en la seguridad de varias entidades, donde autoridades activaron códigos de emergencia para contrarrestar reacciones violentas por parte del grupo criminal.

La captura generó bloqueos y ataques en carreteras como represalias por lo que Gobernadores, líderes del Congreso y autoridades federales instaron a la población a mantenerse en resguardo y seguir únicamente información de canales oficiales, mientras refuerzan patrullajes y puntos de control para restablecer la calma en la región.

Un autobús en llamas bloquea una carretera en Tapalpa, Jalisco, tras actos violentos atribuidos al crimen organizado en respuesta a un operativo del Ejército Mexicano contra sus integrantes en la región.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó la “mesa de seguridad” y el código rojo para coordinar acciones junto a los tres niveles de gobierno y proteger a la población civil en las zonas afectadas.