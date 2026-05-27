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Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

Las investigaciones de las autoridades hondureñas señalan que los criminales operarían desde otros países, entre ellos México

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Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras
La víctima fue rescatada (Policía de Honduras)

Una persona que fue víctima de secuestro virtual en Honduras fue rescatada por elementos de seguridad, el caso revela que los criminales en el país centroamericano usan el nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para amenazar a sus víctimas.

Los hechos fueron informados por la Policía Nacional de Honduras el 27 de mayo. A la víctima, un joven mecánico, le fueron exigidos 100 mil lempiras, es decir más de 60 mil pesos mexicanos al cambio actual, para dejarlo en paz.

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Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), fueron los que rescataron a la víctima.

Fingieron interesarse en servicios de mecánica

La víctima fue contactada por sujetos desconocidos que pidieron que fuera a una zona rural del municipio de Santa Lucía, con lo que el mecánico acudió usando una motocicleta.

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Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras
Parte de las acciones de los agentes (Policía de Honduras)

“Una vez en el lugar acordado, los supuestos secuestradores comenzaron a intimidarlo mediante llamadas telefónicas, asegurándole que había ingresado a una zona controlada por el “Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, es parte del reporte de las autoridades hondureñas.

Los agresores también aseguraron que si intentaba algún tipo de escape sería atacado desde zonas boscosas pues estaba bajo vigilancia.

Al mismo tiempo que los delincuentes amenazaban al mecánico también contactaron con familiares del sujeto y el dueño del taller para decirles que el hombre estaba secuestrado, por lo que exigieron el pago de 100 mil lempiras para que fuera liberado.

Por lo anterior, los agentes de seguridad acudieron al sitio y los análisis permitieron la ubicación del mecánico sano y salvo, tras lo cual fue llevado a un lugar seguro. Por las acciones descritas no fueron reportadas personas detenidas.

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras
(Policía de Honduras)

Operarían desde diversos países, entre ellos México; identifican patrón de operación

Las averiguaciones han permitido detectarla forma en la que los delincuentes operan, primero contactan con personas que se dedican a ofrecer servicios, obtienen información especifica sobre su medio de transporte, vestimenta y cuando llegan al punto de reunión son amenazados.

"De acuerdo con las investigaciones en curso, varios de estos individuos operarían desde el extranjero, específicamente desde la República de México y Colombia, utilizando medios virtuales y cuentas bancarias para concretar las exigencias económicas", es parte del reporte de los hechos.

Para conseguir el pago realizan presión psicológica sobre la víctima la mismo tiempo que contactan con familiares para exigir el dinero.

Las autoridades de Honduras han identificado por lo menos tres casos que comparten las características mencionadas, lo que delata un patrón de operación que incluye la generación de temor y desinformación para obtener beneficios económicos de manera ilícita.

Por su parte, el CJNG es uno de los grupos con mayor presencia en México además de ser un grupo de interés a nivel internacional por el trasiego de drogas.

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