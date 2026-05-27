México

Esto cuestan los boletos para LP en el Auditorio Nacional de CDMX: ventanas y desventajas de cada sección

La intérprete de “Lost on you” dará varios conciertos en el país

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Ilustración de LP con gafas de sol y chaqueta verde, junto a un boceto rosa del Auditorio Nacional sobre fondo negro, decorado con micrófonos y confeti.
LP dará un show en el Auditorio Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantante LP confirmó su regreso a México con un concierto el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, como parte de su gira All Is Not Lost.

La venta de boletos inició con la preventa Citibanamex el martes 26 de mayo de 2026 a las 10:00 horas, exclusivamente en Ticketmaster México, y continuó con la venta general el miércoles 27 de mayo de 2026 a las 10:00 horas, también por la misma plataforma.

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El anuncio se dio tras la ovación que recibió en el festival Tecate Emblema, y la expectativa era que el show combinara temas conocidos con material nuevo.

La gira marcó una nueva etapa para Laura Pergolizzi, conocida como LP, quien suma más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify y una comunidad de seguidores que supera los 11 millones en plataformas digitales.

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La artista también se presentará en el Escenario GNP Seguros de Monterrey el 20 de noviembre del 2026, y el en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 25 de noviembre.

Los precios de las entradas para LP en México

(Ocesa)
(Ocesa)

Precios de Boletos MONTERREY

  • GNP A: $2,703.25 (dos mil setecientos tres pesos con veinticinco centavos mexicanos)
  • GNP B: $2,703.25 (dos mil setecientos tres pesos con veinticinco centavos mexicanos)
  • PREFERENTE A: $1,847.50 (mil ochocientos cuarenta y siete pesos con cincuenta centavos mexicanos)
  • PREFERENTE B: $1,562.50 (mil quinientos sesenta y dos pesos con cincuenta centavos mexicanos)
  • PREFERENTE C: $1,475.50 (mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con cincuenta centavos mexicanos)
  • PREFERENTE D: $1,388.75 (mil trescientos ochenta y ocho pesos con setenta y cinco centavos mexicanos)
  • LUNETA A: $1,314.50 (mil trescientos catorce pesos con cincuenta centavos mexicanos)
  • LUNETA B: $1,264.75 (mil doscientos sesenta y cuatro pesos con setenta y cinco centavos mexicanos)
  • PLATEA BAJA A: $1,215.25 (mil doscientos quince pesos con veinticinco centavos mexicanos)
  • PLATEA BAJA B: $1,041.50 (mil cuarenta y un pesos con cincuenta centavos mexicanos)
  • PLATEA BAJA C: $967.25 (novecientos sesenta y siete pesos con veinticinco centavos mexicanos)
  • PLATEA ALTA A: $942.50 (novecientos cuarenta y dos pesos con cincuenta centavos mexicanos)
  • PLATEA ALTA B: $868 (ochocientos sesenta y ocho pesos mexicanos)
  • PLATEA ALTA C: $830.75 (ochocientos treinta pesos con setenta y cinco centavos mexicanos)

Precios de Boletos CDMX

  • PREFERENTE: $3,211.50 (tres mil doscientos once pesos con cincuenta centavos mexicanos)
  • LUNETA: $2,343.50 (dos mil trescientos cuarenta y tres pesos con cincuenta centavos mexicanos)
  • BALCÓN: $1,884.75 (mil ochocientos ochenta y cuatro pesos con setenta y cinco centavos mexicanos)
  • PRIMER PISO: $1,463.25 (mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con veinticinco centavos mexicanos)
  • SEGUNDO PISO: $1,091.25 (mil noventa y un pesos con veinticinco centavos mexicanos)

Precios de Boletos GUADALAJARA

  • ZONA ROJA: $2,232 (dos mil doscientos treinta y dos pesos mexicanos)
  • ZONA AZUL: $1,984 (mil novecientos ochenta y cuatro pesos mexicanos)
  • ZONA VERDE: $1,736 (mil setecientos treinta y seis pesos mexicanos)
  • ZONA BLANCA: $1,488 (mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos mexicanos)
  • ZONA LILA: $1,240 (mil doscientos cuarenta pesos mexicanos)
  • ZONA NARANJA: $992 (novecientos noventa y dos pesos mexicanos)
  • ZONA AMARILLA: $744 (setecientos cuarenta y cuatro pesos mexicanos)

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