Gobierno de México confirma muerte de “El Mencho” durante operativo militar en Jalisco

El secretario de Seguridad Pública, Omar Hamid García Harfuch, aparece junto a la imagen de "El Mencho", exlíder del CJNG, simbolizando los retos en seguridad. (Facebook)

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los mayores generadores de violencia en México, fue abatido durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tapalpa, municipio de Jalisco.

A través de un comunicado, autoridades federales confirmaron que “El Mencho” murió durante un enfrentamiento entre militares e integrantes del CJNG.

“Se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben “N” (a) Mencho.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación".

Asimismo, la dependencia informó sobre la detención de dos integrantes de la organización y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Durante el operativo no hubo bajas de militares. Paralelamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una conferencia de prensa con el Comité de Seguridad para presentar un informe.

¿Quién era “El Mencho”

Durante la última década, “El Mencho” se consolidó como el fugitivo más buscado por México y Estados Unidos. Su figura no es solo la de un “capo” más; representa la evolución más violenta y corporativa del narcotráfico en la historia moderna de México.

Originario de Michoacán, Oseguera Cervantes tuvo inicios humildes como sembrador de aguacates antes de emigrar a EEUU, donde fue deportado por tráfico de heroína. Tras su regreso, se integró a las filas policiales y luego a las estructuras delictivas del Cártel de Milenio y el Cártel de Sinaloa.

Bajo su mando, el CJNG pasó de ser un brazo armado (conocido como “Los Matazetas”) a una organización trasnacional con presencia en casi todos los estados de México y en varios continentes.

Características de su liderazgo:

Disciplina cuasi-militar: El CJNG utiliza armamento de guerra, uniformes tácticos y vehículos blindados (monstruos).

Expansión agresiva: A diferencia de la vieja escuela que buscaba pactos, el Mencho implementó una política de “plata o plomo” radical.

Diversificación: No solo trafica drogas; su organización domina el robo de combustible (huachicol), la extorsión y el control de aguacates y limones.

¿Por qué su muerte es un hito histórico?

Los rumores sobre su muerte han circulado durante años (atribuidos a una insuficiencia renal crónica), pero su confirmación oficial marcaría un antes y un después por las siguientes razones:

1. El fin de la era de los “Grandes Capos”

“El Mencho” es probablemente el último de los líderes con un control vertical y absoluto. Su caída representaría el cierre del ciclo de los “narcotraficantes leyenda” (como “El Chapo” o “El Mayo” Zambada), dando paso a una fragmentación de células más pequeñas pero más difíciles de combatir.

2. El riesgo de una “Guerra Civil” interna

El CJNG no es una estructura monolítica, sino una federación de grupos locales que juran lealtad al Mencho. Sin su figura de autoridad, es altamente probable que ocurra una fractura interna por el control de las plazas, lo que dispararía la violencia en estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

3. Reconfiguración del mapa delictivo

Si el CJNG se debilita, sus rivales —principalmente el Cártel de Sinaloa— intentarían recuperar territorios. Esto no significa que el narco termine, sino que el “modelo de negocio” cambiaría de manos o de estrategia, posiblemente hacia una mayor discreción o un aumento del control territorial por parte de facciones locales.

4. Impacto en la estrategia de seguridad

Para el gobierno mexicano, la confirmación de su muerte sería un trofeo político, pero un desafío operativo. Históricamente, la captura o muerte de una “cabeza” (la estrategia del Kingpin) ha generado más violencia a corto plazo debido a la falta de un sucesor claro con el mismo carisma o poder de mando.