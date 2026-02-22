México

Gobierno de México confirma muerte de “El Mencho” durante operativo militar en Jalisco

La caída del líder de CJNG derivó en disturbios y narcobloqueos en ciudades de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Guardar
El secretario de Seguridad Pública,
El secretario de Seguridad Pública, Omar Hamid García Harfuch, aparece junto a la imagen de "El Mencho", exlíder del CJNG, simbolizando los retos en seguridad. (Facebook)

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los mayores generadores de violencia en México, fue abatido durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tapalpa, municipio de Jalisco.

A través de un comunicado, autoridades federales confirmaron que “El Mencho” murió durante un enfrentamiento entre militares e integrantes del CJNG.

“Se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben “N” (a) Mencho.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación".

Asimismo, la dependencia informó sobre la detención de dos integrantes de la organización y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Durante el operativo no hubo bajas de militares. Paralelamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una conferencia de prensa con el Comité de Seguridad para presentar un informe.

Comunicado de @DefensaMX
Comunicado de @DefensaMX

¿Quién era “El Mencho”

Durante la última década, “El Mencho” se consolidó como el fugitivo más buscado por México y Estados Unidos. Su figura no es solo la de un “capo” más; representa la evolución más violenta y corporativa del narcotráfico en la historia moderna de México.

Originario de Michoacán, Oseguera Cervantes tuvo inicios humildes como sembrador de aguacates antes de emigrar a EEUU, donde fue deportado por tráfico de heroína. Tras su regreso, se integró a las filas policiales y luego a las estructuras delictivas del Cártel de Milenio y el Cártel de Sinaloa.

Bajo su mando, el CJNG pasó de ser un brazo armado (conocido como “Los Matazetas”) a una organización trasnacional con presencia en casi todos los estados de México y en varios continentes.

Características de su liderazgo:

  • Disciplina cuasi-militar: El CJNG utiliza armamento de guerra, uniformes tácticos y vehículos blindados (monstruos).
  • Expansión agresiva: A diferencia de la vieja escuela que buscaba pactos, el Mencho implementó una política de “plata o plomo” radical.
  • Diversificación: No solo trafica drogas; su organización domina el robo de combustible (huachicol), la extorsión y el control de aguacates y limones.

¿Por qué su muerte es un hito histórico?

Los rumores sobre su muerte han circulado durante años (atribuidos a una insuficiencia renal crónica), pero su confirmación oficial marcaría un antes y un después por las siguientes razones:

1. El fin de la era de los “Grandes Capos”

“El Mencho” es probablemente el último de los líderes con un control vertical y absoluto. Su caída representaría el cierre del ciclo de los “narcotraficantes leyenda” (como “El Chapo” o “El Mayo” Zambada), dando paso a una fragmentación de células más pequeñas pero más difíciles de combatir.

2. El riesgo de una “Guerra Civil” interna

El CJNG no es una estructura monolítica, sino una federación de grupos locales que juran lealtad al Mencho. Sin su figura de autoridad, es altamente probable que ocurra una fractura interna por el control de las plazas, lo que dispararía la violencia en estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

3. Reconfiguración del mapa delictivo

Si el CJNG se debilita, sus rivales —principalmente el Cártel de Sinaloa— intentarían recuperar territorios. Esto no significa que el narco termine, sino que el “modelo de negocio” cambiaría de manos o de estrategia, posiblemente hacia una mayor discreción o un aumento del control territorial por parte de facciones locales.

4. Impacto en la estrategia de seguridad

Para el gobierno mexicano, la confirmación de su muerte sería un trofeo político, pero un desafío operativo. Históricamente, la captura o muerte de una “cabeza” (la estrategia del Kingpin) ha generado más violencia a corto plazo debido a la falta de un sucesor claro con el mismo carisma o poder de mando.

Temas Relacionados

Omar García HarfuchEl MenchoNemesio Oseguera CervantesTatalpaJaliscoSedenaPablo Lemusmexico-noticias

Más Noticias

Aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron dañadas tras la captura de “El Mencho”, líder del CJNG, en Jalisco

La situación fue informada por el Gabinete de Seguridad Nacional

Aproximadamente 20 sucursales del Banco

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina

Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien calificó como “uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”

Washington afirmó que la muerte

Beca Rita Cetina para primaria 2026: el aviso importante antes de registrarse en marzo

La iniciativa impulsada desde 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde 2025 ampliará su cobertura

Beca Rita Cetina para primaria

¿Sicarios en el Aeropuerto de Guadalajara? La versión de las autoridades l Videos

Varios usuarios grabaron la psicósis que vivieron al creer que estaban bajo amenaza de sicarios que realizaron actos de violencia en carreteras de Jalisco y otros estados

¿Sicarios en el Aeropuerto de

Suspenden actividades en el Puerto de Manzanillo hasta nuevo aviso tras muerte de El Mencho

Diversos ataques en calles y carreteras llevaron a las autoridades a cerrar de manera momentánea el paso de embarcaciones en la zona oriente del país

Suspenden actividades en el Puerto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz llama a la

Grecia Quiroz llama a la población a seguir protocolos de seguridad tras caída de “El Mencho” y pide mantener la calma

Aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron dañadas tras la captura de “El Mencho”, líder del CJNG, en Jalisco

¿Sicarios en el Aeropuerto de Guadalajara? La versión de las autoridades l Videos

Suspenden actividades en el Puerto de Manzanillo hasta nuevo aviso tras muerte de El Mencho

De prisionero en EEUU a ser el narco más poderoso: la historia del Mencho, líder del CJNG abatido

ENTRETENIMIENTO

Estos son los influencers que

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Javier Ceriani acusa a Ángela Aguilar de alentar campaña de odio y amenazas contra Cazzu y su hija

Cómo preparar bistec al albañil: receta mexicana fácil, casera y llena de sabor

DEPORTES

Quién es Auston Matthews, jugador

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”

Cancelan Clásico Nacional Femenil por abatimiento del Mencho

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Larcamón pide a Aguirre considerar a los mexicanos sobre los naturalizados: “sería ilógico no tener a Charly Rodríguez”