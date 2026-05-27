Fecha límite para registrar líneas celulares genera incertidumbre entre usuarios: qué pasará después del 30 de junio

Una mujer visiblemente angustiada se cubre la cabeza mientras revisa documentos sobre el registro obligatorio de líneas celulares en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de mexicanos empiezan a manifestar su preocupación ante una posible suspensión de sus líneas celulares, ante la cercanía de la fecha límite para el registro obligatorio de sus números vinculados con su Clave Única de Registro de Población (CURP), implementado por la administración de la presidenta nacional Claudia Sheinbaum Pardo.

El registro nacional obligatorio de las líneas celulares tiene como objetivo vincular cada número móvil a una identidad legalmente reconocida. El argumento central de las autoridades es que la medida permitirá combatir delitos como extorsiones, fraudes telefónicos y otras actividades delictivas que utilizan el anonimato de los números celulares en México.

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De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Competitiva Especializada en Telecomunicaciones, actualmente existen en México 158 millones de líneas telefónicas activas que se encuentran vinculadas a un celular, sin embargo al corte del 19 de mayo solamente 49.5 millones de usuarios han hecho el registro obligatorio, es decir, cerca del 31%.

¿Cuáles serían las consecuencias de no registrar mi número de celular?

Varios jóvenes usan se quedarían sin línea ni datos móviles sino realizan el registro de sus números. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo

El plazo para cumplir con este registro vence el 30 de junio de 2026. Las operadoras de telefonía han advertido públicamente que, si el usuario no concluye el proceso en tiempo y forma, la línea será suspendida de manera temporal hasta que se subsane el trámite. La sanción incluye la irrupción total de llamadas, mensajes de texto y uso de datos móviles, aspectos que causan incertidumbre a todos aquellos que dependen del uso del celular para actividades laborales, familiares y de seguridad.

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El trámite exige al usuario presentar una identificación oficial vigente, clave CURP y, en ciertos casos, una autofoto o prueba de vida para validar la identidad. La autoridad reguladora y las compañías de telefonía han reiterado que no está permitido solicitar datos biométricos sensibles como huellas digitales, escaneo de iris o ADN, y alertan sobre intentos de fraude que buscan aprovechar la confusión en el proceso.

Carlos Slim pide reconsiderar el plazo otorgado para el registro obligatorio de líneas telefónicas

Mexican billionaire Carlos Slim speaks during a press conference, in Mexico City, Mexico May 26, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El empresario nacional, Carlos Slim, propietario y accionista mayoritario de América Móvil (Telcel), pidió públicamente que las autoridades le den una “reestudiadita” al registro obligatorio de líneas celulares en México. El magnate considera que el plazo establecido para que todos los usuarios vinculen su número a su identidad oficial es demasiado corta y que el proceso avanza con lentitud, especialmente en el segmento de prepago, que representa cerca del 80% de las líneas móviles del país.

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“Lo del registro está muy complicado, primero está creciendo mucho en el postpago, este, pero demasiado corto el tiempo. Entonces, está lento para todos. Este, nosotros creo que vamos más o menos rápidos para hacer ese registro en el postpago, porque ya con todos los nuevos y tal, entran en todo ese registro. Y el de prepago no sé, este, bien cómo esté. Yo creo que deberían de darle una reestudiadita ahí a ver qué es lo que hace que sea más eficaz para conveniencia del cliente y de la autoridad”, declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, el ingeniero Slim adviertió que, de no replantear el registro obligatorio, podría haber un corte masivo de líneas el 1 de julio, cuando entre en vigor la suspensión para quienes no hayan cumplido con el trámite, lo que podría afectar a clientes, empresas y hasta las mismas autoridades.

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¿Cuándo se anunció el registro de líneas telefónicas?

Una mujer muestra angustia mientras revisa la pantalla de su teléfono móvil con un formulario de registro obligatorio de líneas celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro obligatorio de líneas celulares en México se anunció a partir del 9 de enero del 2026, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Desde esa fecha, todas las líneas móviles —tanto nuevas como antiguas, de prepago y pospago— deben estar asociadas a la identidad oficial del titular.

El proceso fue impulsado por el gobierno federal con el objetivo de combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico, vinculando cada número celular al CURP o RFC de una persona física o moral.

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El tiempo límite para completar el trámite vence el 30 de junio de este año, pero todos aquellos que no hagan el registro por consiguiente sus líneas líneas no registradas estarán parcialmente suspendidas y solo podrán hacer llamadas de emergencia a partir del 1 de julio de 2026.

¿Cómo puedo registrar mi número celular?

Una persona completa el formulario para el registro obligatorio de líneas telefónicas prepago, mientras una laptop muestra el proceso de verificación de datos para garantizar la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para registrar tu línea celular en línea en México (según la normativa vigente hasta el 30 de junio de 2026), debes seguir estos pasos generales:

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1. Identifica tu compañía telefónica:

De revistar si eres usuario de Telcel, Movistar, AT&T, Bait, Unefon y otras operadoras con presencia nacional.

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2. Ingresa al portal oficial de tu operador:

Cada compañía tiene su propio sitio web o aplicación móvil para realizar el trámite. Busca la sección de “registro de línea”, “registro obligatorio” o “asociación de línea a CURP”.

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3. Reúne los documentos necesarios:- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte), CURP, la línea telefónica que deseas registrar debe estar activa y a tu merced.

4. Sigue las instrucciones del portal:

- Ingresa tu número de celular y datos personales.

- Sube imágenes claras de tu identificación oficial y, en algunos casos, de tu CURP.

- Toma una selfie o realiza una “prueba de vida”, si la plataforma lo solicita, para validar tu identidad.

5. Verifica la confirmación:

Al terminar, el sistema debe darte un folio o comprobante de registro. Guarda este comprobante por seguridad.

6. Consulta tus líneas registradas:

Puedes revisar cuántas líneas están asociadas a tu CURP en el portal público de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.