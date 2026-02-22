Senado de México respalda al Ejército tras operativo que abatió a “El Mencho”

Coordinadores parlamentarios de distintos partidos coincidieron en subrayar la importancia de la coordinación institucional frente al crimen organizado. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Senado de la República reconoció oficialmente el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de un comunicado difundido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El pronunciamiento marcó el inicio de una jornada de reacciones encontradas entre los grupos parlamentarios, que oscilaron entre el respaldo a la estrategia federal de seguridad y las críticas por la violencia registrada en al menos 10 estados del país.

Senado reconoce abatimiento de “El Mencho” y respalda al gabinete de seguridad

En su posicionamiento, la Jucopo hizo un reconocimiento a la coordinación y trabajo del gabinete de seguridad del Gobierno federal.

Destacó que, gracias a labores de inteligencia y al compromiso de las Fuerzas Armadas, se dio “un paso firme” hacia la desarticulación de estructuras criminales y la construcción de la paz.

El documento fue respaldado por los coordinadores parlamentarios, entre ellos Ignacio Mier Velazco (Morena), Ricardo Anaya Cortés (PAN), Manuel Velasco Coello (PVEM), Alberto Anaya Gutiérrez (PT) y Clemente Castañeda (MC), quienes coincidieron en subrayar la importancia de la coordinación institucional frente al crimen organizado.

Morena califica el operativo como “golpe histórico” contra el CJNG

Por separado, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta emitió un comunicado en el que calificó el operativo como un “golpe histórico” al crimen organizado.

La bancada respaldó la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad Nacional.

Morena calificó el abatimiento de "El Mencho" como un "golpe histórico" al crimen organizado en México.

En el posicionamiento, Morena sostuvo que la acción fue encabezada por el Ejército Mexicano y destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública avanza mediante labores de inteligencia y cooperación interinstitucional en distintas regiones del país.

Así fue el operativo en Tapalpa, Jalisco

El abatimiento ocurrió este domingo durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que participaron elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

De acuerdo con los reportes oficiales:

La operación incluyó el despliegue de aeronaves militares .

Personal castrense fue agredido durante la intervención.

Los elementos repelieron el ataque en defensa de su integridad.

Cuatro presuntos integrantes del grupo criminal murieron en el sitio.

Tres más resultaron gravemente heridos y fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México, entre ellos Oseguera Cervantes.

Presidenta del Senado confirma y borra mensaje en redes

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la muerte de Oseguera Cervantes mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

Laura Itzel Castillo confirmó la muerte de "El Mencho" y reconoció la labor de las fuerzas federales como un "certero golpe" al CJNG.

En él reconoció la labor de las fuerzas federales por asestar un “certero golpe” a una de las células criminales que más han afectado al país.

El mensaje fue eliminado minutos después sin explicación oficial.

PRI critica al gobierno y señala violencia en tres estados

Desde la oposición, el PRI en el Senado lanzó fuertes cuestionamientos al Gobierno federal.

Afirmó que la jornada evidenció la capacidad del crimen organizado para paralizar regiones enteras en cuestión de horas.

El partido señaló que en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas se reportaron carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y comercios cerrados ante el temor de nuevos actos violentos.

También denunció que transportistas fueron obligados a descender de sus unidades antes de que estas fueran incendiadas.

En contraste, el senador Manuel Velasco Coello expresó el respaldo del Partido Verde a las acciones federales en materia de seguridad nacional.

La muerte del líder del CJNG no solo representa un golpe estratégico en la lucha contra el crimen organizado, sino que también abrió un nuevo frente de debate político en el Senado sobre los resultados y costos de la estrategia de seguridad en México.