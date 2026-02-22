México

Muerte de “El Mencho”, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: caos en diversos estados | EN VIVO

Fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en el que se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

En pocas líneas:

    18:46 hsHoy

    El ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reportaron varios medios locales, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno federal.

    Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos.

    Se aguarda un pronunciamiento oficial por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la mañana, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región.

    Una serie de ataques y bloqueos sacudió este domingo las playas y principales vías de Puerto Vallarta tras la noticia de la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y señalado como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    Las primeras horas del día quedaron marcadas por imágenes de vehículos incendiados, columnas de humo visibles desde distintos puntos y cierres en avenidas estratégicas, lo que generó alarma tanto entre residentes como entre turistas. Usuarios de redes sociales difundieron videos y fotografías que muestran a personas atrapadas en medio de bloqueos y ataques armados.

    18:42 hsHoy

    La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a la paz en medio de una ola de violencia en Jalisco y estados colindantes derivada de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    18:41 hsHoy

    La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que como medida preventiva se ha reforzado la presencia operativa en distintos puntos del estado.

    De acuerdo con la publicación de la institución a través de su cuenta de X, esta decisión se tomó en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la población y preservar el orden público.

    18:40 hsHoy

    La primera recompensa que Estados Unidos ofreció por “El Mencho” fue de hasta 5 millones de dólares, emitida por el Departamento de Estado como parte del Programa de Recompensas por Narcóticos en 2014, cuando ya enfrentaba acusaciones por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina en ese país.

    18:38 hsHoy

    La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes este domingo 22 de febrero, conocido como ‘El Mencho’ y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reavivó la memoria de figuras públicas que cruzaron la línea con el crimen organizado y perdieron la vida.

    18:32 hsHoy

    De acuerdo con los primeros reportes sobre la seguridad en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, no se han reportado cancelaciones de vuelos. Sin embargo, si se escucharon algunos balazos. Respecto al Aeropuerto de Vallarta, sí hay suspensión por parte de aerolíneas internacionales.

    18:28 hsHoy

    La liga de Expansión también canceló un partido, el de Tapatío y Tlaxcala

    18:23 hsHoy

    Caos en el aeropuerto de Guadalajara tras abatimiento del "Mencho"

    18:19 hsHoy

