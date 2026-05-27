Aficionados de Pumas estallan contra Coco Carrasquilla por mensaje del seleccionado panameño

Con el reto del Mundial por delante y la confianza de la Selección de Panamá, Coco enfrenta un momento de tensión con la afición universitaria. (Foto de archivo/Instagram)

Los días recientes han sido especialmente turbulentos para Adalberto Carrasquilla tras la derrota de Pumas en la final del Clausura 2026 y su posterior convocatoria al Mundial 2026 con Panamá.

Un solo mensaje fue suficiente para que se desatara una ola de críticas entre la afición auriazul, que interpretó el silencio del mediocampista sobre el club como una muestra de desapego y falta de garra.

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Cientos de aficionados de Pumas expresaron su descontento en redes ante la postura de Carrasquilla hacia el equipo tras la final del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

La reacción no tardó en hacerse notar: seguidores de Pumas llenaron las redes sociales de reproches y cuestionamientos, dejando en evidencia una fractura entre “Coco” y un sector de la hinchada.

Un mensaje que agradece a Panamá y omite a Pumas

El comunicado de Carrasquilla se centró en agradecimientos a Dios, a quienes lo apoyaron y, en especial, a Panamá: “De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño".

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Por otro lado, subrayó el orgullo de representar a su país: “Me siento muy orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la Copa Mundial de la FIFA 26 y de sentir siempre el respaldo de mi gente".

El mediocampista panameño fue señalado por la afición por una supuesta falta de entrega durante la Liguilla con Pumas y por priorizar la Copa Mundial. (Foto: Kyle Terada-Imagn Images)

Así, la ausencia de cualquier mención al entorno universitario fue interpretada por muchos aficionados como una falta de gratitud, marcando una distancia clara entre Carrasquilla y la tribuna auriazul.

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Señalamientos sobre la entrega y prioridades de Carrasquilla

Las reacciones no se limitaron al mensaje. Varias voces de la afición criticaron el rendimiento de Carrasquilla durante la Liguilla y el duelo definitivo frente a Cruz Azul en el Olímpico Universitario.

Se le acusó de “desaparecer en el momento que más se le necesitaba” y de ser “el que más pelotas perdió en propio campo por querer salir jugando de lujo”.

Algunos comentarios fueron más duros: “prefirió cuidarse para ir al Mundial que dejarse la vida en la cancha y aparecer en los momentos importantes”.

El deseo de que “después del Mundial te vayas y nos dejes buen dinero” resume el desencanto actual de muchos seguidores.

El mensaje publicado por Carrasquilla agradeció a Panamá y omitió a Pumas, lo que fue interpretado como una muestra de desapego con el Club Universidad Nacional. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la percepción es que el futbolista priorizó su sueño mundialista por encima de las aspiraciones de Pumas, agravando el descontento contra el jugador.

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Un futuro incierto entre C.U. Yla Selección

Mientras la molestia crece en México, Carrasquilla es considerado pieza clave en la Selección de Panamá, que lo sitúa como referente para enfrentar a Ghana, Croacia e Inglaterra en el Grupo L.

El cuerpo técnico panameño, encabezado por Thomas Christiansen, apostó por su recuperación tras la lesión y lo incluyó en la lista mundialista.

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El cuerpo técnico de la Selección de Panamá, liderado por Thomas Christiansen, confía en la recuperación de Carrasquilla para afrontar el Grupo L en el Mundial. EFE/ Bienvenido Velasco

En el entorno universitario, la relación con la afición parece estar rota y algunos piden su salida del club tras la Copa Mundial.

El desenlace entre el mediocampista y la afición auriazul permanece abierto, mientras el jugador se prepara para el reto más importante de su carrera con la camiseta de su país.

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