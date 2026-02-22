México

Claudia Sheinbaum reacciona al abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG

El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes fue uno de los criminales más buscados por las autoridades de Estados Unidos y México

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, México. 3 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero/Archivo

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, fue cuestionada por la prensa mientras viajaba en carretera, tras visitar San Pedro, Coahuila, acerca del presunto abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Al respecto, Sheinbaum expresó: “En unos momentos el Gabinete de Seguridad va a dar mayor información”; esta declaración fue transmitida por Grupo Multimedios en su transmisión en vivo.

Este domingo 22 de febrero, el Gabinete de Seguridad realizó un operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco; derivado de estas acciones se han presentado bloqueos en diferentes ciudades de México, principalmente en estados de Jalisco, Michoacán, Baja California y Tamaulipas.

Al momento, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, es la única funcionaria pública que ha confirmado el abatimiento de un “líder de una célula del crimen organizado”.

Se activa código rojo tras disturbios en diversos estados de México

De acuerdo con medios regionales e imágenes difundidas por internautas, se observan autos ardiendo en medio de carreteras y densas columnas de humo sobre zonas urbanas y rurales.

Autoridades estatales, tal como Pablo Lemús, gobernador de Jalisco, quien informó sobre la activación del código rojo, y la instauración de una Mesa de Seguridad Permanente, en coordinación con fuerzas federales para contener los disturbios de presuntos miembros del crimen organizado.

En Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública reportó bloqueo de carreteras en el contexto de acciones para la captura de objetivos criminales.

(AFP)

La vocería de Tamaulipas confirmó también bloqueos con vehículos quemados durante la mañana. Mientras tanto, fuentes estatales y federales han exhortado a la población a evitar las zonas afectadas y permanecer en sus hogares por seguridad, ante la continuidad de los enfrentamientos. Hasta las últimas horas, no se han reportado personas lesionadas en los estados involucrados.

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado más detalles sobre detenidos ni sobre resultados de los operativos en curso.

Información en proceso...

