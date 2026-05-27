México

La Gusana Ciega en Ciudad Neza: costo del boleto más barato para ver a la banda en el oriente de Edomex con ‘Claroscuro’

La banda mexicana de rock alternativo liderada por Daniel Gutiérrez sorprende con un espectáculo que alterna euforia y melancolía en el Auditorio Alfredo del Mazo

Guardar
Google icon
La Gusana Ciega presenta Claroscuro el 29 de mayo en Nezahualcóyotl con una nueva propuesta escénica de rock alternativo
La Gusana Ciega presenta Claroscuro el 29 de mayo en Nezahualcóyotl con una nueva propuesta escénica de rock alternativo

La Gusana Ciega presenta Claroscuro este 29 de mayo en Ciudad Nezahualcóyotl, donde el grupo mexicano de rock alternativo llevará su nueva propuesta escénica al Auditorio Alfredo del Mazo; los boletos ya están disponibles en la plataforma Ticketmania.

La cita será en Ciudad Nezahualcóyotl, en el oriente del Estado de México, con una producción planteada como un recorrido por los contrastes del repertorio de la banda.

PUBLICIDAD

La propuesta de “Claroscuro” está descrita como un formato que rebasa el concierto lineal y ordena la presentación a partir de la dualidad musical del grupo. La idea es transitar entre pasajes de mayor energía y momentos de corte introspectivo dentro de una misma noche.

El precio del boleto más económico para ver a La Gusana Ciega en Ciudad Nezahualcóyotl es de $474 pesos, sin cargos por servicio en Ticketmanía.

PUBLICIDAD

La Gusana Ciega regresa a la capital con concierto en el Auditorio Nacional
Claroscuro promete un recorrido por los contrastes musicales de La Gusana Ciega, alternando entre energía y momentos introspectivos

La presentación reúne canciones de distintas etapas de la banda

El concepto contempla el cruce entre himnos de guitarras más estridentes y piezas con atmósferas más contenidas. Esa alternancia apunta a reunir la euforia asociada con sus primeras etapas y la melancolía que ha marcado parte de su material más reciente.

Esa relación con el público es uno de los rasgos centrales de La Gusana Ciega. Sus canciones se han convertido en acompañamiento emocional para distintas generaciones que han seguido a la banda desde los años noventa.

La agrupación se formó en la Ciudad de México a principios de esa década con Daniel Gutiérrez en voz y guitarra, Manuel Leyva en el bajo y Edwin Sours en la batería. Después se sumaron Germán Arroyo en la batería y Luis Ernesto Martínez “Lu” en el bajo, quien sustituyó a Leyva.

La Gusana Ciega
El repertorio incluira himnos de las primeras etapas de la banda y piezas melancólicas de su material más reciente (@lagusanaciega)

Sus primeros pasos ocurrieron en bares y espacios alternativos, donde ganó presencia en la escena underground capitalina. En 1996 lanzó Merlina con el sello independiente Intolerancia y un año después publicó Superbee tras la integración del guitarrista Jorge Vilchis, ex integrante de Guillotina.

En 1999 grabó Correspondencia interna en Nueva York con producción de Martin Bisi. Durante la promoción de esos discos, la banda también acompañó en giras a agrupaciones internacionales como Oasis.

La Gusana Ciega celebra más de tres décadas de carrera y una nominación al Grammy Latino por su disco Monarca en 2014
La Gusana Ciega celebra más de tres décadas de carrera y una nominación al Grammy Latino por su disco Monarca en 2014

El grupo suma más de tres décadas de actividad y una nominación al Grammy Latino

En 2000 lanzó el disco en vivo Lagusanaciega y en 2001 el EP Edición limitada, que incluyó canciones en inglés. Pese al crecimiento de su popularidad, la banda se separó en 2002.

El regreso llegó en 2005 con cambios en la alineación y con “Lu” en el bajo. Después aparecieron Jaibol en 2008 y Conejo en el sombrero en 2011, álbum del que salió el sencillo “Ella estrella”.

El Auditorio Alfredo del Mazo alberga el evento, destacado por su acústica que resalta el bajo, las percusiones y las voces de la banda
El Auditorio Alfredo del Mazo alberga el evento, destacado por su acústica que resalta el bajo, las percusiones y las voces de la banda

En 2014 publicó Monarca, disco que fue nominado al Grammy Latino como Mejor Disco de Rock. Ese mismo año salió Jorge Vilchis y el grupo siguió como trío.

La banda celebró sus 20 años con un álbum en vivo y reediciones especiales. Entre 2017 y 2018 lanzó Borregos en la niebla en dos entregas, y en 2020 presentó el EP en vivo 360 con colaboraciones especiales.

Su catálogo reciente incluye Jaibol, Vol. II en 2024. El texto fuente define la trayectoria de la agrupación como una combinación de pop y rock alternativo sostenida a lo largo de más de tres décadas.

Temas Relacionados

La Gusana CiegaCiudad NezahualcóyotlEdomexDaniel Gutiérrezmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

Las investigaciones de las autoridades hondureñas señalan que los criminales operarían desde otros países, entre ellos México

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Avance lento en el STC por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Avance lento en el STC por lluvia

Fiscalía de Oaxaca investiga disparos contra maestros de la CNTE en Villa de Mitla

La Vicefiscalía Regional de Valles Centrales desplegó peritos, agentes del Ministerio Público y elementos de la AEI para procesar la escena y recabar indicios balísticos

Fiscalía de Oaxaca investiga disparos contra maestros de la CNTE en Villa de Mitla

5 desayunos ideales para evitar picos de glucosa que son fáciles de preparar

Descubre alternativas prácticas que te ayudan a sentirte con energía durante toda la mañana sin preocuparte por subidas de azúcar inesperadas

5 desayunos ideales para evitar picos de glucosa que son fáciles de preparar

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 27 de mayo: se mantienen lluvias fuertes en el Estado de México

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 27 de mayo: se mantienen lluvias fuertes en el Estado de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Activista de Guerrero denuncia a Evelyn Salgado, 8 alcaldes y a Los Ardillos por crímenes de lesa humanidad en Corte Penal Internacional

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Zendaya aparece en Morelos para grabar escenas de un importante proyecto visual

Zendaya aparece en Morelos para grabar escenas de un importante proyecto visual

Esto cuestan los boletos para LP en el Auditorio Nacional de CDMX: ventanas y desventajas de cada sección

Los tres mejores guiños a México que Shakira ha hecho a lo largo de su carrera

Lalo Mora encabeza el Palomazo Norteño junto a Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández

Adela Micha ironiza sobre el poder de Sheinbaum tras llamado a no ver TV Azteca: “El piso está parejo”

DEPORTES

Aficionados de Pumas estallan contra Coco Carrasquilla por mensaje del seleccionado panameño

Aficionados de Pumas estallan contra Coco Carrasquilla por mensaje del seleccionado panameño

México vs Australia: así le ha ido al Tri frente a los Socceroos

Avanza caso de Julio Ibáñez: qué pasó en la primera audiencia del reportero de TUDN detenido en Sudáfrica

Raúl Jiménez y el Chino Huerta se suben al barco de la Selección para el Mundial 2026

Benavidez responde a Canelo Álvarez y asegura estar dispuesto a bajar de peso para enfrentarlo: “Bajaré de nuevo”