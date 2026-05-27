Avanza caso de Julio Ibáñez: qué pasó en la primera audiencia del reportero de TUDN detenido en Sudáfrica

Qué pasó en la primera audiencia Julio Ibáñez, reportero de TUDN detenido en Sudáfrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se realizó la primera audiencia programada en Sudáfrica sobre el caso de Julio Ibáñez, reportero de TUDN que fue detenido, encarcelado y posteriormente liberado por autoridades sudafricanas. La situación legal empezó a mediados de marzo cuando fueron puesto a la disposición de la policía y acusados de supuesto espionaje.

La tarde de este miércoles 27 de mayo se dio a conocer una actualización sobre el panorama legal que afrontan ambos colaboradores de Televisa Univisión. El Profe Ibáñez —como también es conocido al reportero de cancha— podría tener una reducción en los cargos que se le acusa, noticia alentadora para el comunicador mexicano.

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En México, el caso de su detención ha causado polémica entre sus colegas y seguidores. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) junto con el equipo legal de TUDN mantienen comunicación y acercamiento para el acompañamiento en el juicio legal, según compartieron las autoridades cuando se viralizó su detención.

Continúa la investigación contra Julio Ibáñez en Sudáfrica (X/ @julioiba)

¿Cómo va el caso de Julio Ibáñez, reportero de TUDN detenido en Sudáfrica?

Julio Ibáñez y Danny García fueron detenidos mientras realizaban una transmisión en vivo para Instagram, más tarde se reveló que se les acusó de terrorismo y espionaje por grabar con un dron en una zona restringida. Ambos colaboradores de TUDN realizaban un reportaje sobre la selección de Sudáfrica, rival de México en la inauguración del Mundial 2026.

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Entre los delitos que afrontan sobresale el de espionaje, tras la presentación de los cargos, la defensa legal de los dos compatriotas habría logrado una reducción a un solo cargo, según informó AS México. Sin revelar cuál es el delito por el cual aún se investiga a ambos colaboradores de TUDN, se filtró que la pena podría librarse con el pago de una multa; es decir que por fin podría dejar el país africano.

El juez encargado del caso habría decidido tomarse una semana para determinar la sanción correspondiente, que según la legislación vigente podría reducirse únicamente a una multa. Ambos comunicadores cuentan con el respaldo del equipo legal y tendrán que esperar unos días más a su próxima audiencia programada para el 2 de junio, pocos días antes de la inauguración de la Copa Mundial.

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(Captura de pantalla / X / @Seergiot3ck)

(Captura de pantalla / X / @Seergiot3ck)

Más tarde, en una publicación en redes sociales, David Faitelson confirmó que el Profe Ibáñez sigue considerado para la cobertura del Mundial 2026, y que muy pronto estará en México junto a su familia: "Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Esta asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa (Televisa y TUDN) ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla…“.

¿Por qué Julio Ibáñez no puede salir de Sudáfrica?

El reportero de TUDN Julio Ibáñez permanece en Sudáfrica porque las autoridades locales le impiden salir del país mientras avanza el proceso legal en su contra. Según el mismo reporte, Ibáñez y el camarógrafo Danny García siguen en Johannesburgo. Aunque ambos recuperaron la libertad bajo fianza, continúan sin autorización para viajar a México.

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El caso se originó el 18 de marzo de 2026, cuando autoridades sudafricanas detuvieron a Ibáñez y García durante un enlace en vivo, tras intentar grabar con un dron el entrenamiento de la Selección de Sudáfrica en una zona restringida. En un inicio se atribuyó a un tema migratorio, pero después se informó que la investigación apuntó a una presunta acusación de espionaje o terrorismo por el uso del dron.

Ibáñez documentó en una transmisión en vivo en redes sociales el momento en que policías ingresaron a su habitación y lo arrestaron, mientras realizaba una cobertura vinculada a la inauguración del Mundial 2026. El 25 de marzo de 2026, tras gestiones de Televisa, la intervención de la SRE y presión mediática, ambos fueron liberados bajo fianza; primero quedaron bajo arraigo domiciliario y más adelante pudieron circular en la ciudad, pero mantienen la restricción para abandonar Sudáfrica.

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