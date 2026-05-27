Los tres mejores guiños a México que Shakira ha hecho a lo largo de su carrera

Los tres momentos más mexicanos de la carrera de Shakira (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de su carrera, Shakira ha integrado guiños a la cultura mexicana en momentos clave de su trayectoria.

Estos gestos, realizados tanto en escenarios internacionales como en conciertos en la Ciudad de México, han fortalecido el vínculo Shakira con el público mexicano y han generado reacciones notables en redes sociales y medios.

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En los últimos años, la presencia de Shakira en México se ha reflejado no solo en la elección de locaciones emblemáticas para sus videos, sino también en homenajes musicales a figuras icónicas y la reinterpretación de clásicos nacionales.

Entre estos guiños destacan tres episodios.

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Shakira sobre el Ángel de la Independencia en el video de Dai Dai

(Youtube/Shakira)

El 23 de mayo de 2026, Shakira lanzó el videoclip oficial de “Dai Dai”, la canción de la FIFA para el Mundial 2026.

La artista eligió la Ciudad de México como uno de los escenarios virtuales más llamativos y aparece sobre la cima del Ángel de la Independencia.

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La imagen de la cantante de pie en el monumento se ha convertido en uno de los momentos más comentados del video.

Otra referencia a México fue el cameo del futbolista Santiago Giménez, quien aparece en una escena del video diciendo: “We are ready”

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“Ciega, sordomuda” en versión mariachi en MTV Unplugged

Shakira reversionó "Ciega, sordomuda" (captura de Shakira, MTV UNPLUGGED)

En agosto de 1999, Shakira presentó una versión de Ciega, sordomuda acompañada por mariachi durante la grabación de su concierto MTV Unplugged en Nueva York.

La interpretación sorprendió al público por la integración del mariachi en un tema pop latino, lo que amplió el alcance internacional de la artista y marcó su primera incursión formal en la música tradicional mexicana.

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La cantante, con un look pelirrojo y acompañada por el Mariachi Mora Arriaga, comentó antes de la interpretación: “Ahora vamos a colocarle un poquito de guacamole a la noche”.

La versión mariachi de Ciega, sordomuda se ha mantenido como una de las más recordadas en la discografía en vivo de Shakira y sigue disponible en plataformas digitales.

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El arreglo musical incluyó acordeón y elementos norteños, mostrando su versatilidad y respeto por la música mexicana.

Homenaje a Javier Solís con “Sombras” en el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Shakira rinde emotivo tributo a Javier Solís con mariachi y se declara mexicana: así suena el clásico ‘Sombras’ (RS)

Durante un concierto del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México en agosto de 2025, Shakira rindió un tributo a Javier Solís al interpretar el clásico Sombras acompañada de mariachi.

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La cantante dedicó la canción a su padre, William Mebarak, quien atraviesa un delicado estado de salud, lo que añadió una dimensión personal al homenaje. Vestida con traje tradicional y sombrero de ala, Shakira reafirmó su respeto por la música ranchera y la figura de Solís ante miles de asistentes.