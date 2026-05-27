México

Los tres mejores guiños a México que Shakira ha hecho a lo largo de su carrera

La colombiana demostró su amor por los mexicanos en más de una ocasión

Guardar
Google icon
Ilustración de tres paneles: Shakira cantando con mariachis, el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México y Shakira con sombrero.
Los tres momentos más mexicanos de la carrera de Shakira (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de su carrera, Shakira ha integrado guiños a la cultura mexicana en momentos clave de su trayectoria.

Estos gestos, realizados tanto en escenarios internacionales como en conciertos en la Ciudad de México, han fortalecido el vínculo Shakira con el público mexicano y han generado reacciones notables en redes sociales y medios.

PUBLICIDAD

En los últimos años, la presencia de Shakira en México se ha reflejado no solo en la elección de locaciones emblemáticas para sus videos, sino también en homenajes musicales a figuras icónicas y la reinterpretación de clásicos nacionales.

Entre estos guiños destacan tres episodios.

PUBLICIDAD

Shakira sobre el Ángel de la Independencia en el video de Dai Dai

shakira dai dai -México- 23 mayo
(Youtube/Shakira)

El 23 de mayo de 2026, Shakira lanzó el videoclip oficial de “Dai Dai”, la canción de la FIFA para el Mundial 2026.

La artista eligió la Ciudad de México como uno de los escenarios virtuales más llamativos y aparece sobre la cima del Ángel de la Independencia.

La imagen de la cantante de pie en el monumento se ha convertido en uno de los momentos más comentados del video.

Otra referencia a México fue el cameo del futbolista Santiago Giménez, quien aparece en una escena del video diciendo: “We are ready”

“Ciega, sordomuda” en versión mariachi en MTV Unplugged

Shakira reversionó "Ciega, sordomuda" (captura de Shakira, MTV UNPLUGGED)
Shakira reversionó "Ciega, sordomuda" (captura de Shakira, MTV UNPLUGGED)

En agosto de 1999, Shakira presentó una versión de Ciega, sordomuda acompañada por mariachi durante la grabación de su concierto MTV Unplugged en Nueva York.

La interpretación sorprendió al público por la integración del mariachi en un tema pop latino, lo que amplió el alcance internacional de la artista y marcó su primera incursión formal en la música tradicional mexicana.

La cantante, con un look pelirrojo y acompañada por el Mariachi Mora Arriaga, comentó antes de la interpretación: “Ahora vamos a colocarle un poquito de guacamole a la noche”.

La versión mariachi de Ciega, sordomuda se ha mantenido como una de las más recordadas en la discografía en vivo de Shakira y sigue disponible en plataformas digitales.

El arreglo musical incluyó acordeón y elementos norteños, mostrando su versatilidad y respeto por la música mexicana.

Homenaje a Javier Solís con “Sombras” en el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Shakira rinde emotivo tributo a Javier Solís con mariachi y se declara mexicana: así suena el clásico ‘Sombras’ (RS)
Shakira rinde emotivo tributo a Javier Solís con mariachi y se declara mexicana: así suena el clásico ‘Sombras’ (RS)

Durante un concierto del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México en agosto de 2025, Shakira rindió un tributo a Javier Solís al interpretar el clásico Sombras acompañada de mariachi.

La cantante dedicó la canción a su padre, William Mebarak, quien atraviesa un delicado estado de salud, lo que añadió una dimensión personal al homenaje. Vestida con traje tradicional y sombrero de ala, Shakira reafirmó su respeto por la música ranchera y la figura de Solís ante miles de asistentes.

Temas Relacionados

ShakiraMéxicoMariachimúsicaLas Mujeres Ya No Lloran World Tourmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Transporte Eléctrico en Guadalajara 2026: qué rutas cubre, cuánto cuesta el pasaje y cómo pagarlo

La apuesta por el transporte público eléctrico ha transformado la experiencia de viaje para miles de personas que se desplazan diariamente por la ciudad

Transporte Eléctrico en Guadalajara 2026: qué rutas cubre, cuánto cuesta el pasaje y cómo pagarlo

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 27 de mayo: se prevén lluvias fuertes con granizo en estos estados del país

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 27 de mayo: se prevén lluvias fuertes con granizo en estos estados del país

CDMX lanza la Unidad de Protección Ciudadana para el Centro Histórico

La Jefa de Gobierno Clara Brugada presentó a los nuevos elementos que resguardarán el núcleo cultural de la Capital mexicana

CDMX lanza la Unidad de Protección Ciudadana para el Centro Histórico

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Isaí Martínez Zepeda fue detenido el pasado 26 de mayo por autoridades federales

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Alerta en CDMX y Jalisco: detectan los primeros casos de gusano barrenador en humanos

En el país se registran más de 2 mil casos activos al corte del 25 de mayo

Alerta en CDMX y Jalisco: detectan los primeros casos de gusano barrenador en humanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Activista de Guerrero denuncia a Evelyn Salgado, 8 alcaldes y a Los Ardillos por crímenes de lesa humanidad en Corte Penal Internacional

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

“No quieren meterse en más problemas”: Cárteles del narcotráfico evitarán actos violentos durante el Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Lalo Mora encabeza el Palomazo Norteño junto a Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández

Lalo Mora encabeza el Palomazo Norteño junto a Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández

Adela Micha ironiza sobre el poder de Sheinbaum tras llamado a no ver TV Azteca: “El piso está parejo”

“Nos debíamos esto”: Anahí reaparece con Poncho Herrera y desatan locura entre fans de RBD

Toy Story 5: cuándo es la preventa de boletos y cómo serán las palomeras especiales en México

Jungle regresa a México en 2027: fechas, sedes y preventa de boletos

DEPORTES

Raúl Jiménez y el Chino Huerta se suben al barco de la Selección para el Mundial 2026

Raúl Jiménez y el Chino Huerta se suben al barco de la Selección para el Mundial 2026

Benavidez responde a Canelo Álvarez y asegura estar dispuesto a bajar de peso para enfrentarlo: “Bajaré de nuevo”

Antonio Pérez Garibay lanza impactante predicción sobre Checo Pérez en la F1: “Cadillac será campeón del mundo”

Renata Zarazúa es eliminada de Roland Garros 2026 en la modalidad de dobles

Jugadores sparring podrían colarse a la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: esto dijo Ivar Sisniega