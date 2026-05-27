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Lalo Mora encabeza el Palomazo Norteño junto a Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández

La Ciudad de México se suma a la gira de figuras norteñas con un show en el Estadio GNP el próximo agosto

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Caricatura de Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández con sombreros, micrófonos y acordeones en un escenario iluminado con luces de colores.
Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández estarán juntos en el Estadio GNP Seguros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro leyendas del regional mexicano se reunirán en un mismo escenario para ofrecer una noche dedicada a los clásicos norteños el próximo 15 de agosto, gracias al Palomazo Norteño que contará con: Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández.

El show, en el Estadio GNP Seguros, será un punto de encuentro entre distintas generaciones que siguen encontrando en este género una fuente inagotable de identidad y celebración.

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A lo largo de los últimos meses, la gira conjunta de estos intérpretes ha convocado a miles de asistentes, logrando que nuevas y antiguas generaciones se unan, coreando canciones que forman parte del repertorio esencial de la música mexicana. Ahora, la Ciudad de México se suma a la lista de plazas conquistadas por este ensamble de leyendas, con una cita que promete emociones de principio a fin.

Quiénes estarán sobre el escenario

La nómina de artistas para esta cita incluye a Lalo Mora, conocido como “El Rey de Mil Coronas”; Eliseo Robles, apodado “La Voz de Oro”; Rosendo Cantú, “El Sonriente Cadete”; y Raúl Hernández, “El Tigre Solitario”. Estas figuras han forjado trayectorias que los han convertido en referentes indiscutidos dentro del género.

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Además, el evento contará con la presencia de Volver a la Cumbia, invitados especiales cuya participación añadirá nuevos matices al repertorio de la noche. La combinación de estos talentos garantiza una experiencia diversa, donde el público podrá bailar y cantar junto a quienes han dado forma a la historia de la música norteña.

Boletos para el Palomazo Norteño

Para quienes buscan asistir, la venta general de boletos se abrió al público el pasado 14 de mayo, a través de la plataforma oficial www.ticketmaster.com.mx.

La alta demanda que ha caracterizado a la gira obliga a recomendar que los interesados adquieran sus entradas con antelación.

El concierto del 15 de agosto en el Estadio GNP Seguros será una oportunidad irrepetible para disfrutar en directo de las voces y los acordes que han marcado el pulso de la música regional mexicana en las últimas décadas.

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