Lalo Mora encabeza el Palomazo Norteño junto a Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández

Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández estarán juntos en el Estadio GNP Seguros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro leyendas del regional mexicano se reunirán en un mismo escenario para ofrecer una noche dedicada a los clásicos norteños el próximo 15 de agosto, gracias al Palomazo Norteño que contará con: Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández.

El show, en el Estadio GNP Seguros, será un punto de encuentro entre distintas generaciones que siguen encontrando en este género una fuente inagotable de identidad y celebración.

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A lo largo de los últimos meses, la gira conjunta de estos intérpretes ha convocado a miles de asistentes, logrando que nuevas y antiguas generaciones se unan, coreando canciones que forman parte del repertorio esencial de la música mexicana. Ahora, la Ciudad de México se suma a la lista de plazas conquistadas por este ensamble de leyendas, con una cita que promete emociones de principio a fin.

Quiénes estarán sobre el escenario

La nómina de artistas para esta cita incluye a Lalo Mora, conocido como “El Rey de Mil Coronas”; Eliseo Robles, apodado “La Voz de Oro”; Rosendo Cantú, “El Sonriente Cadete”; y Raúl Hernández, “El Tigre Solitario”. Estas figuras han forjado trayectorias que los han convertido en referentes indiscutidos dentro del género.

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Además, el evento contará con la presencia de Volver a la Cumbia, invitados especiales cuya participación añadirá nuevos matices al repertorio de la noche. La combinación de estos talentos garantiza una experiencia diversa, donde el público podrá bailar y cantar junto a quienes han dado forma a la historia de la música norteña.

Boletos para el Palomazo Norteño

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Para quienes buscan asistir, la venta general de boletos se abrió al público el pasado 14 de mayo, a través de la plataforma oficial www.ticketmaster.com.mx.

La alta demanda que ha caracterizado a la gira obliga a recomendar que los interesados adquieran sus entradas con antelación.

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El concierto del 15 de agosto en el Estadio GNP Seguros será una oportunidad irrepetible para disfrutar en directo de las voces y los acordes que han marcado el pulso de la música regional mexicana en las últimas décadas.