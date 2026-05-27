SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

Rubén Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, asegura la SSPC. EFE/ Juan Carlos Cruz

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aclaró, por medio de un comunicado, que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ficha roja de la Interpol, como dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado jueves 21 de mayo.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol”, señaló la dependencia.

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Se explicó que tras realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra.

Esto, luego de que el pasado jueves 21 de mayo, durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionara a la mandataria si habían salido del país el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado.

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Ante esto, Sheinbaum respondió que “bueno, hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas, llamadas por parte de la Interpol, eso es del gobierno de Estados Unidos, si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detenerlos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo hace unos días que los funcionarios de Sinaloa acusados por EEUU de nexos con el narcotráfico podían ser detenidos en otro país si salían de México, pues contaban con ficha roja de la Interpol. (Crédito: Gobierno de México)

Asimismo, Sheinbaum aclaró que ninguna norma legal obliga al Ejecutivo federal a mantener una vigilancia especial sobre los ocho señalados que permanecen libres en México. Sin embargo, destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación paralela.

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“No hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre las otras personas”, sostuvo.

Rocha Moya comparece ante FGR

El pasado martes, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, dio a conocer que había comparecido ante la Fiscalía General de la República en su sede de Culiacán, donde respondió cuestionamientos realizados por un agente del Ministerio Público Federal.

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Por medio de su cuenta de la red social X, el mandatario estatal señaló que mantendría plena disposición para acudir a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora conforme avance el proceso.

Sostuvo que su actuar se mantiene dentro del respeto de las instituciones y al marco legal vigente. Rocha Moya manifestó su confianza en el sistema judicial mexicano y en el Estado de Derecho.

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Consideró que las instituciones encargadas de la impartición de justicia se han fortalecido mediante reformas impulsadas dentro del proyecto político de la Cuarta Transformación. “Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, posteó el mandatario sinaloense.