México

Mónica Garza responde a Sheinbaum tras llamado a no ver televisión crítica al gobierno

La mandataria sostuvo que en semanas recientes existe una “ofensiva mediática” contra su administración

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La imagen muestra un collage de dos mujeres: Claudia Sheinbaum a la izquierda con expresión seria, Mónica Garza a la derecha con una leve sonrisa
La periodista Mónica Garza (der.) respondió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum (izq.) después de que la mandataria pidió a la población no consumir contenidos de una televisora. (Instagram)

La periodista Mónica Garza respondió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum después de que la mandataria pidió a la población no consumir contenidos de una televisora vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó indirectamente de impulsar campañas contra su administración.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum reaccionó a cuestionamientos sobre el colectivo “Mexicanos al grito de Paz”, señalado por desplegar lonas con mensajes contra funcionarios de Morena y presuntos vínculos con perfiles cercanos a Salinas Pliego.

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“No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit, bueno un X, en este instante”, declaró la presidenta.

La mandataria sostuvo además que en semanas recientes existe una “ofensiva mediática” contra su gobierno. También afirmó que ciertos programas amplifican campañas que, según dijo, provienen de grupos reducidos.

“Es que de verdad es increíble las mentiras, pero descaradas”, expresó Sheinbaum al referirse a publicaciones y comentarios críticos contra su administración.

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Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas en redes sociales. Una de las más visibles fue la de Mónica Garza, quien cuestionó que el gobierno concentre parte de su discurso en confrontar medios de comunicación.

“No vean TV Azteca”, dice la presidenta de un México sumido en una crisis política económica y de seguridad por la delincuencia organizada, que ha encontrado tierra fértil en los más insospechados rincones”, escribió la periodista en X.

Garza también criticó que la confrontación con medios ocupe espacio dentro del debate público nacional. “Sería más útil ocuparse de solucionar eso, en vez de confrontar medios que le resultan incómodos”, agregó.

Captura de pantalla de un tuit de Mónica Garza con texto crítico y una foto de Claudia Sheinbaum sonriendo en un podio con un intérprete de lenguaje de señas en miniatura
La periodista Mónica Garza criticó públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por sus comentarios sobre medios, señalando la urgente necesidad de abordar las crisis política, económica y de seguridad en México. (X)

La polémica surge en medio de un contexto de tensión entre el gobierno federal y distintos sectores mediáticos y empresariales. En la misma conferencia, Sheinbaum adelantó que propuso crear una sección llamada “El mitómano de la semana”, enfocada en exhibir información que considera falsa o manipulada.

Las declaraciones también coincidieron con referencias de la presidenta a encuestas electorales recientes. Sheinbaum aseguró que, pese a las críticas mediáticas, Morena mantiene respaldo ciudadano rumbo a futuros procesos legislativos.

La discusión rápidamente escaló en plataformas digitales, donde usuarios dividieron opiniones entre quienes respaldaron la postura presidencial contra ciertos medios y quienes defendieron la crítica periodística como parte del debate democrático.

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