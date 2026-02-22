Las imágenes más impactantes de los ataques del CJNG tras la muerte de El Mencho

Fuerzas especiales de la Sedena, junto con inteligencia federal, encabezaron la operación que resultó en el fallecimiento del exlíder del CJNG. Fotos: Facebook Conociendo México

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, señalado como uno de los principales responsables de la violencia en México, murió durante un operativo militar realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tapalpa, Jalisco.

Ciudadanos del municipio de Puerto Vallarta se encuentran atrincherados en sus casas luego del caos que desató el CJNG. (TW @lolac1202)

Las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, llevaron a cabo la incursión que tuvo como resultado el fallecimiento del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los galenos se retiraron del lugar ante la posible presencia de miembros del CJNG

Hospital de Guadalajara, Jalisco fue desalojado tras reportarse deceso de líder criminal. Las autoridades activaron un protocolo de seguridad debido al fallecimiento del presunto dirigente de una organización delictiva.

Los criminales llevaron a cabo el ataque tras la muerte de El Mencho

Durante el enfrentamiento, cuatro miembros del CJNG murieron en el lugar, mientras que otros tres integrantes, incluido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes alias “Mencho”, fallecieron durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México. Según las autoridades, que confirmaron además la recuperación de armamento pesado y vehículos blindados, como lanzacohetes aptos para derribar aeronaves y destruir vehículos militares.

El operativo no dejó bajas entre los militares. Además, dos integrantes del cártel fueron detenidos. Las autoridades anunciaron que procederán con los trabajos de identificación pericial de los fallecidos.

Durante el traslado aéreo hacia la Ciudad de México, murieron tres integrantes más del CJNG, incluido Nemesioi Oseguera Cervantes (Archivo Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una conferencia junto al Comité de Seguridad para ofrecer detalles sobre el operativo y la situación posterior, mientras la tensión persiste en varias regiones por la respuesta criminal organizada tras la muerte de “El Mencho”.

Bloqueos y violencia en diversos lugares del país por la captura de El Mencho

La ciudadanía ha grabado los momentos que se viven en este momento dentro de la zona federal. (Redes sociales)

Varios estados del occidente y norte de México registraron este domingo una oleada de violentos narcobloqueos y ataques coordinados que paralizaron carreteras, quemaron vehículos y forzaron a la ciudadanía a refugiarse en sus hogares, en reacción directa al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Las consecuencias de estos hechos han dejado a la población bajo alerta máxima y han provocado el despliegue de operativos federales para tratar de restablecer el orden, mientras continúan evaluando los daños y mantienen el hermetismo sobre nuevas detenciones o heridos.

Carreteras y accesos en Jalisco resultaron paralizados por la quema de vehículos y enfrentamientos tras el operativo federal contra el CJNG. Crédito: X/@MundoEConflicto

El epicentro inicial de la violencia se ubicó en Jalisco, especialmente después de que fuerzas federales ejecutaran un operativo en el municipio de Tapalpa. A partir de ese momento, se multiplicaron bloqueos con vehículos siniestrados, incendios y enfrentamientos armados tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en accesos a Tapalpa y carreteras federales.

La reacción del CJNG desató escenas de caos en municipios como Zapopan, donde la quema de una pipa en la carretera a Saltillo y en el Periférico Norte provocó colapsos viales y alarma entre los habitantes.

Actos violentos en Puerto Vallarta. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la implementación del código rojo en toda la entidad, así como la instalación urgente de la mesa de seguridad, ante lo que calificó como una situación de extrema gravedad.

Lemus instó a la población a no circular por las áreas conflictivas: “Pedimos a las y los jaliscienses que sigan las recomendaciones de las autoridades y no se expongan a situaciones de riesgo”. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni víctimas, por estos incidentes en la República.

Municipios como Ciudad Guzmán, Atoyac y Tapalpa enfrentaron quema de tráileres y bloqueos en corredores estratégicos de Jalisco y Colima. Crédito: X/@BRICSinfo

En municipios y regiones de Jalisco como Ciudad Guzmán, Atoyac y el corredor carretero hacia Colima, los incidentes se centraron en la quema deliberada de tráileres y unidades de carga, con obstrucción total en el kilómetro 40 de la autopista a Colima y sobre la vía libre Acatlán de Juárez - Ciudad Guzmán.

Además, se registraron incidentes similares en la carretera Tamazula-Zapotiltic y en accesos a Tapalpa, donde el Ayuntamiento recomendó resguardo domiciliario a toda la población.