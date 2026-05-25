Cómo preparar un enjuague de romero para el cabello seco y la caspa

El romero crece mejor en suelo seco y cálido con abundante sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero tiene un uso que va mucho más allá de la cocina. Según el Colegio Americano de Ciencias de la Salud (ACHS), esta planta mediterránea se ha utilizado tradicionalmente como enjuague capilar para dar volumen al cabello, reducir el cuero cabelludo seco y combatir la caspa. La misma institución documenta una receta casera para prepararlo.

Esta planta se ha utilizado tradicionalmente para reducir el cuero cabelludo seco y combatir la caspa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el romero y de dónde viene

El romero, cuyo nombre científico es Rosmarinus officinalis, es un arbusto originario del clima templado del Mediterráneo. Su nombre proviene del latín ros (rocío) y mare (mar), lo que significa “rocío del mar”, en referencia a las costas rocosas y silvestres de su hábitat natural.

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La planta puede crecer más de un metro de altura. Sus hojas son continuas, con forma de aguja y altamente aromáticas, con un olor fuerte y agradable similar al alcanfor.

El nombre romero viene del latín ros y mare: "rocío del mar", por las costas mediterráneas donde crece de forma silvestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus flores son pequeñas, de color azul pálido o blanco. Existen múltiples variedades.

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Según el ACHS, las partes que se usan en herbolaria y cocina son las puntas jóvenes, las hojas y las flores. También se destila para obtener su aceite esencial, ampliamente usado en productos cosméticos y de cuidado personal.

Para qué sirve el romero en el cabello y la piel

El ACHS documenta que el romero se ha empleado tradicionalmente para los siguientes usos capilares y dérmicos:

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Enjuague capilar: para dar volumen al cabello.

Cuero cabelludo seco: ayuda a reducir la resequedad.

Caspa: su uso como enjuague contribuye a disminuirla, de acuerdo con diversos estudios e investigaciones científicas.

Cuidado de la piel: añadido a productos de cuidado dérmico.

El aceite esencial de romero también ha mostrado actividad antibacteriana contra diversas bacterias, incluido el Staphylococcus aureus, responsable de infecciones en la piel y problemas respiratorios, de acuerdo con datos del ACHS.

El romero también puede usarse en tinturas, mezclas para difusor y cosméticos artesanales, siempre con orientación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del romero documentados por el ACHS

Además de sus usos capilares, el ACHS destaca que el romero se ha utilizado tradicionalmente como té para aliviar cólicos y apoyar una digestión saludable. También se ha empleado para refrescar el aliento.

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En cuanto a la memoria, dos estudios clínicos citados por la institución arrojan resultados relevantes. El primero, un estudio aleatorizado, controlado con 28 adultos mayores, observó un aumento en la velocidad de la memoria tras una dosis diaria de polvo de hoja de romero seco.

El segundo, con 144 participantes, demostró que la exposición al aceite esencial de romero mejoró la calidad general de la memoria.

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Las puntas jóvenes, las hojas y las flores del romero son las partes que se usan tanto en herbolaria como en cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para hacer un enjuague capilar de romero

El Colegio Americano de Ciencias de la Salud documenta una receta de enjuague capilar restaurador a base de romero. Los ingredientes y el procedimiento son los siguientes:

Ingredientes:

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30 gramos de hojas de romero

1 litro de agua filtrada

Preparación:

1. Preparar las hojas de romero como una infusión estándar.

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2. Dejar reposar durante 20 minutos.

3. Colar la infusión.

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5. Dejar enfriar completamente.

6. Usar como enjuague capilar.

Este infográfico presenta una detallada receta del Colegio Americano de Ciencias de la Salud para preparar un enjuague capilar de romero en casa, ideal para un cabello restaurado y saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cultivar romero en casa

El ACHS describe al romero como una hierba resistente y aromática: usado con moderación, realza el sabor de carnes, salsas, sopas, mantequillas con hierbas, pasteles, postres y tés helados.

Para cultivarlo en casa, el Colegio Americano de Ciencias de la Salud recomienda suelo seco y cálido con abundante sol. Crece bien en macetas sobre una superficie plana soleada y puede reproducirse por semillas, tallos vivos o acodo, siendo los dos últimos los métodos más rápidos.

El aceite esencial de romero ha mostrado actividad antibacteriana contra el Staphylococcus aureus, responsable de infecciones en la piel y problemas respiratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero, de acuerdo con los especialistas, también puede usarse en preparaciones caseras más allá del enjuague capilar: infusiones, tés, tinturas, mezclas para difusor y productos de baño y cosméticos artesanales, siempre consultando a personal médico capacitado para saber los requerimientos específicos de cada persona.