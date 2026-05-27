Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Isaí Martínez es identificado como sobrino el exlíder histórico del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un convoy de unidades federales, incluidas camionetas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) trasladó este miércoles 27 de mayo a Isaí Martínez Zepeda, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, el Altiplano, el mismo penal del que su tío se fugó en julio de 2015.

Medios nacionales reportaron el movimiento del convoy cerca de las 2:40 de la tarde, cuando las unidades militares salieron del AIFA con rumbo al penal de máxima seguridad ubicado en Toluca, Estado de México.

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Martínez Zepeda fue detenido el martes 26 de mayo a las 9:00 horas en la calle Lisboa número 11, colonia Casa Blanca, en Nogales, Sonora, en un operativo conjunto de la Policía Federal Ministerial, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El Registro Nacional de Detenciones de la SSPC, firmado digitalmente ese mismo día, registró al detenido con un error en el apellido materno —ISAI MARTINEZ CEPEDA— y lo corrigió en el mismo documento, donde precisó que “el nombre correcto es ISAI MARTINEZ ZEPEDA”.

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Isaí coordinaba el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch confirmó la detención y señaló que trabajos de inteligencia permitieron ubicar a Martínez Zepeda en el domicilio de Nogales.

Las autoridades lo identificaron como el encargado de coordinar la producción y distribución de drogas sintéticas con destino a Estados Unidos y Costa Rica.

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Foto: x/@OHarfuch

Martínez Zepeda enfrenta una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Fuentes de seguridad dijeron a Infobae México que el detenido es conocido con el apodo de “El Chinacate”, aunque reportes periodísticos previos atribuían ese sobrenombre a su hermano Enoc Martínez Zepeda.

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En 2008 ya había sido detenido en Culiacán y liberado sin explicación pública

La captura del 26 de mayo fue la segunda de Isaí Martínez Zepeda. La primera ocurrió en junio de 2008, durante el Operativo Conjunto Culiacán Navolato, impulsado por el gobierno de Felipe Calderón en el contexto de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Beltrán Leyva. Fue detenido en el fraccionamiento Urbi Quintas de Culiacán.

En esa ocasión se le aseguraron un arma corta 9 mm, un fusil AK-47 con cuarenta cartuchos, dos radios, un teléfono celular y una memoria USB.

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Conducía un vehículo último modelo con permiso provisional expedido en Sonora. Las autoridades lo identificaron como uno de los responsables de facilitar armas al cártel y de participar en el trasiego de drogas desde Sonora hacia Estados Unidos.

Tras esa detención, Isaí fue trasladado a una casa de seguridad de la entonces Procuraduría General de la República, donde permaneció diez días bajo interrogatorio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Tiempo después fue liberado, sin que existan detalles públicos sobre las razones.

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El Altiplano: el penal del que El Chapo se fugó por un túnel de 1.5 kilómetros en 2015

El Chapo se fugó del Altiplano en la noche del 11 de julio de 2015. Un guardia le entregó su medicamento diario y, aproximadamente 50 minutos después, las cámaras internas del penal dejaron de registrar su presencia.

Cuando los custodios fueron a su celda, encontraron una abertura de poco más de medio metro cuadrado en el área de la regadera.

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Hueco por donde se fugó El Chapo. FOTO: ARCHIVO /CUARTOSCURO.COM

Desde ahí, una escalera de madera de 17 peldaños conducía a un túnel de aproximadamente 1.5 kilómetros de longitud, construido a la altura exacta de Guzmán Loera —alrededor de 1.68 metros—, ventilado, iluminado y equipado con una motocicleta adaptada a rieles.

Un generador del tamaño de un automóvil compacto proveía electricidad. El túnel terminaba en una casa en construcción en los campos de maíz de Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Según el testimonio rendido durante el juicio de El Chapo en Brooklyn, su entonces lugarteniente Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado” declaró que la operación fue coordinada por la esposa del capo, Emma Coronel Aispuro, junto con Los Chapitos.

El túnel por el que el capo escapó de la cárcel de máxima seguridad de La Palma (Foto: Cuartoscuro)

Presuntamente al salir del túnel, un vehículo todo terreno esperaba a Guzmán Loera, quien abordó una avioneta piloteada por su piloto de confianza y fue trasladado a San Juan del Río, Querétaro, y de ahí a La Tuna, Sinaloa, su tierra natal.

El entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reconoció el 13 de julio de 2015 que autoridades mexicanas debieron haber coludido con el capo para hacer posible la fuga.

La Comisión Nacional de Seguridad emitió la alerta a las 8:52 de la noche del sábado 11 de julio. Esa noche, guardias del penal fueron detenidos para ser interrogados.

Guzmán Loera permaneció prófugo hasta el 8 de enero de 2016, cuando fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, en un operativo de la Marina. En aquella acción federal también fue capturado uno de sus hombres de mayor confianza, Iván Gastelum, mejor conocido como “El Cholo Vago”.

El Cholo Iván y su jefe, Joaquín "El Chapo" Guzmán, capturados en 2016.

Tras su recaptura en Los Mochis, El Chapo fue regresado brevemente al Altiplano y luego trasladado al penal federal de Ciudad Juárez, donde permaneció hasta su extradición a Estados Unidos en enero de 2017.

En 2019 un juez federal lo condenó a cadena perpetua más 30 años.

La detención de Isaí se sumó a una cadena de capturas dentro del árbol familiar del capo sinaloense. Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, fue detenido de forma definitiva en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese año; en julio de 2025 se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico ante una corte federal de Chicago.

Su hermano Joaquín Guzmán López fue detenido en julio de 2024 en El Paso, Texas, junto a Ismael “El Mayo” Zambada, en lo que fue calificado como un secuestro contra Zambada con el fin de buscar un mejor acuerdo al entregarlo. Joaquín, también conocido como “El Güero Guzmán” se declaró culpable en EEUU.

El envío de Isaí a Estados Unidos podría concretarse a menos de que obtenga un amparo, el cual no se conoce hasta el momento.