Raúl Jiménez y el Chino Huerta se suben al barco de la Selección para el Mundial 2026

Ambos atacantes se unen en Pasadena a los entrenamientos buscando consolidar su lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre. (Fotos: Jerome Miron/USA TODAY Sports - Alex Gallardo-Imagn Images)

Raúl Jiménez y César “Chino” Huerta se integran a la concentración de la Selección Mexicana en Pasadena, California, a pocos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La decisión de sumar a estos dos atacantes responde al objetivo de consolidar el grupo que afrontará en los próximos días los últimos partidos de preparación antes del torneo.

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La llegada de los delanteros Jiménez, del Fulham, y Huerta, del RCS Anderlecht, fortalece el ataque mexicano previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Erich Schlegel-Imagn Images)

Con la llegada de ambos futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre completa una lista provisional de 26 jugadores, quienes buscan asegurar su lugar en la convocatoria final, que será anunciada el 1 de junio.

Refuerzo europeo para la ofensiva tricolor antes del Mundial

La integración de Jiménez y Huerta fortalece las opciones en ataque para la Selección Mexicana. Ambos jugadores arribarán este jueves 28 de mayo a la concentración en Pasadena, donde se realizarán los entrenamientos previos a los encuentros de preparación.

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Jiménez , del Fulham , llega tras una temporada en la que sumó 10 anotaciones entre Premier League y EFL Cup.

Huerta, del RCS Anderlecht, regresa después de superar una lesión de pubalgia y disputar minutos clave en el cierre de la campaña en Bélgica.

El grupo de la Selección Mexicana cuenta con 13 jugadores que militan en el extranjero y una base de futbolistas de la Liga MX.(Reuters/Matthew Childs)

La inclusión de estos nombres responde a la necesidad de asegurar variantes de calidad en el frente ofensivo, con miras a los duelos amistosos frente a Australia y Serbia.

Australia y Serbia: los últimos ensayos para definir a los 26 convocados

El Tri enfrentará a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena y a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. Estos partidos servirán para evaluar el desempeño de los convocados y definir los últimos ajustes en la plantilla mundialista:

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El grupo ya reúne a 13 futbolistas que militan en el extranjero y a los jugadores de la Liga MX que iniciaron concentración desde el 6 de mayo .

El cuerpo técnico encabezado por Aguirre analizará los minutos de cada elemento, especialmente de aquellos que superaron lesiones o llegaron tras exigentes calendarios en clubes europeos.

El Tri enfrentará a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl y a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez como parte de su preparación final. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Así, la definición de la lista definitiva será resultado del desempeño en estos compromisos, así como del estado físico y futbolístico de los jugadores.

Expectativas y el camino hacia el debut en el Azteca

El conjunto dirigido por Javier Aguirre debutará en el Grupo A de la Copa del Mundo el 11 de junio ante Sudáfrica. La plantilla provisional deberá mostrar solidez y cohesión para competir además ante rivales como Corea del Sur y República Checa en la primera fase.

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La convocatoria final se dará a conocer el 1 de junio en el Centro de Alto Rendimiento .

Elementos como Marcel Ruiz, Richard Ledezma y Luis Chávez permanecen en el radar como posibles alternativas ante cualquier eventualidad.

Javier Aguirre completa la lista provisional con 26 jugadores que buscan asegurar su lugar en la convocatoria definitiva para el Mundial de 2026. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

De esta manera, la incorporación del “Lobo mexicano” y el “Chino” al grupo refuerza la apuesta por elementos que buscarán consolidar el potencial del equipo mexicano en la máxima fiesta del futbol.