Benavidez responde a Canelo Álvarez y asegura estar dispuesto a bajar de peso para enfrentarlo: “Bajaré de nuevo”

David Benavidez aseguró que no conoce la razón por la que no se concretó la pelea contra Canelo (REUTERS)

La expectativa en torno a un posible enfrentamiento entre David Benavidez y Canelo Álvarez se ha mantenido como uno de los grandes temas de conversación en el boxeo internacional. Aunque ambos boxeadores han intercambiado declaraciones sobre esta posibilidad, el combate no ha llegado a concretarse, generando frustración entre los aficionados y analistas del deporte.

El principal obstáculo para que se produzca el duelo radica en las categorías en las que compite cada uno actualmente. Canelo Álvarez se mantiene en la división de las 168 libras, donde ha consolidado su legado como campeón indiscutido del peso supermediano. Por su parte, David Benavidez ha decidido ascender al peso crucero, lo que implica un salto significativo en peso y retos diferentes para su carrera.

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El Bandera Roja anhela darle una lección al Canelo por ignorarlo al batallar contra él en el ring. (Captura de pantalla)

La respuesta de David Benavidez a Canelo Álvarez

David Benavidez aseguró que no conoce la razón por la que no se concretó la pelea contra Canelo, aunque sostuvo que estaba listo para enfrentarse en la división de 175 libras. El boxeador con raíces mexicanas afirmó que Álvarez ya peleó dos o tres veces en ese peso y que, si hay interés en organizar el combate, él puede bajar sin problema a esa categoría.

Durante su visita a la Ciudad de México, donde recibió el cinturón honorario Tollan Tlatequi, Benavidez sostuvo ante los medios que está dispuesto a pelear en semipesado nuevamente y agregó que la otra parte argumenta que no es posible bajar de peso.

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“La razón que no pasó no sé, yo estaba listo, todavía puedo hacer 175 libras, él peleó como dos o tres veces ahí y si quiere hacer la pelea yo puedo bajar a ese peso, pero está diciendo que es imposible, que no pueda bajar. Yo puedo bajar (a semi pesado) y si quieren esa pelea yo estoy 100% listo”, comentó Benavidez.

Cuál es el estado de salud del Zurdo Ramírez (IG/ @benavidez300)

Cabe recordar que hace algunas semanas El Monstruo Mexicano subió a la división de peso crucero y venció a Ramírez para quitarle los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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El regreso de Canelo Álvarez

Por su parte, la preparación de Canelo para su regreso al cuadrilátero adquirió una relevancia particular tras la derrota ante Terence Crawford el 13 de septiembre, cuando cedió el campeonato indiscutido de los supermedianos. El resultado negativo frente al estadounidense no solo modificó su historial profesional, sino que además obligó al tapatío a pasar por una cirugía de codo, lo que demoró su vuelta a la actividad.

Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Actualmente, el púgil de Guadalajara concentra sus energías en lograr una recuperación total y recuperar el ritmo competitivo. Este periodo de rehabilitación supuso un reto extra en su carrera, aunque no ha disminuido su determinación de regresar a la élite. A lo largo de su trayectoria, Canelo ha conseguido títulos mundiales en cuatro categorías diferentes y presenta un récord de 63 triunfos 39 por nocaut, tres caídas y dos empates. Con 35 años, el mexicano se mantiene como una de las figuras más reconocidas y exitosas del boxeo mundial.

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