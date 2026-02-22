México

¿Sicarios en el Aeropuerto de Guadalajara? La versión de las autoridades l Videos

Varios usuarios grabaron la psicósis que vivieron al creer que estaban bajo amenaza de sicarios que realizaron actos de violencia en carreteras de Jalisco y otros estados

La ciudadanía ha grabado los momentos que se viven en este momento dentro de la zona federal. (Redes sociales)

La mañana de este domingo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, que derivó en reacciones violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Aeropuerto Internacional de Guadalajara vivió caos entre pasajeros ya que los primeros reportes denunciaban que sicarios habrían entrado a sus instalaciones.

Sin embargo las autoridades aeroportuarias aclararon que se trató de una situación de psicósis colectiva después de que algunos pasajeros corrieran y los demás consideraron que estaban bajo amenazas, debido a la violencia externa en las calles de Jalisco y otros varios estados más.

Usuarios manifestaron preocupación y corieron
Usuarios manifestaron preocupación y corieron a resguardarse en el Aeropuerto de Guadalajara por la violencia generada en las carreteras de Jalisco y varios estados más, sin embargo autoridades aseguraron que no hubo manifestación de violencia y se trató de psicósis colectiva Foto: Capura de pantalla videos de redes

Sin embargo varios usuarios grabaron el hecho de tensión y pasajeros corriendo y resguardándose ante alguna posible amenaza.

El Gabinete de Seguridad informó que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad. Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones.

Mientras que el aeropuerto de Manzanillo detalló:

“Debido a la situación reportada en la carretera hacia el aeropuerto, queremos informar que se están presentando afectaciones en las operaciones debido a cancelaciones de vuelos programados para hoy. Les recomendamos mantenerse en contacto directo con su aerolínea para obtener información actualizada sobre el estatus de su vuelo. Agradecemos su comprensión y les pedimos estar atentos a cualquier nueva actualización”.

Mientras que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que, debido a una situación reportada en la carretera hacia el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, se registron afectaciones en las operaciones aéreas este día.

Por su parte la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a conocer que, derivado de los hechos registrados esta mañana en las inmediaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic, algunas aerolíneas internacionales con destino al Aeropuerto de Puerto Vallarta desviaron sus vuelos, con base a sus protocolos internos, sin embargo:

La mañana de este domingo al menos tres estados han registrados cierres viales generadas por civiles armados tras operativos de autoridades. (Redes sociales)

· Los aeropuertos continúan operando con normalidad

· Existe una coordinación interinstitucional y de colaboración con las diversas instancias de seguridad para garantizar la seguridad de las operaciones y de todos los usuarios

· Los Centros de Operaciones en Emergencias (COE) en cada aeropuerto laboran conforme a sus protocolos establecidos

Esta autoridad señaló que continua trabajando y mantiene comunicación constante con todas las autoridades para informar sobre la situación de los aeropuertos del país.

Ciudadanos del municipio de Puerto Vallarta se encuentran atrincherados en sus casas luego del caos que desató el CJNG. (TW @lolac1202)

Asimismo, recomendó a los pasajeros mantener comunicación directa con sus aerolíneas para conocer cualquier posible ajuste en sus itinerarios, aunque reiteró que, hasta el momento, no se reportan cancelaciones ni interrupciones en los vuelos programados.

Las autoridades aeroportuarias reiteraron que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara mantiene sus operaciones habituales y que continúa en coordinación con instancias federales para garantizar la seguridad de quienes transitan por la terminal.

Mientras en el centro del país el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), ubicado en la Ciudad de México, informó esta tarde que sus instalaciones operan con normalidad; lo anterior, tras los hechos que se registran en diversos puntos del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

“Recomendamos a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo”, se lee en las redes sociales del AICM.

