Adela Micha ironiza sobre el poder de Sheinbaum tras llamado a no ver TV Azteca: “El piso está parejo”

Adela Micha se lanza contra Claudia Sheinbaum por el precio de la gasolina en México: “La presidenta lo niega” (Fotos: X/@Adela_Micha/ Instagram/@claudia_shein)

La periodista Adela Micha analizó la controversia de Claudia Sheinbaum al sugerir durante una de sus conferencias matutinas que ‘no se viera’ TV Azteca.

En su programa La Saga este 27 de mayo, Micha ironizó sobre el clima político actual.

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¿Qué dijo Adela Micha?

Adela Micha abrió su espacio con tono sarcástico: “Esto que están viendo ustedes no es un programa de noticias. No, no se están viendo desde su celular tampoco. No, no se están viendo desde su computadora, ni tampoco desde su tablet, ni tampoco desde su pantalla.”

De inmediato, puso sobre la mesa la polémica con ironía:

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“Más vale que nos adaptemos a la nueva realidad. Que les quede bien claro: la presidenta Sheinbaum tampoco incurrió en un acto de censura al pedir que la gente no viera un canal de televisión, en este caso, TV Azteca”.

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 27 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La periodista, sin dejar a un lado lo satírico resaltó que, aunque muchos consideran que la presidenta incurrió en censura, ella discreparía:

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“La presidenta Sheinbaum solo está ejerciendo su libertad de expresión como cualquier ciudadano, porque aunque sea la presidenta, pues no, no tiene más poder que cualquier otro medio de comunicación”.

Micha ironizó respecto al peso que pueden tener las opiniones de la presidenta:

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“El piso está completamente parejo, aunque ustedes digan o piensen lo contrario, las palabras pesan lo mismo las de la presidenta, que las mías, que las de todos ustedes”.

La famosa conductora de noticias apareció en su programa de 'La Saga' con una apariencia muy controversial. Foto: TikTok/lasagaoficial

Adela Micha lanzó otro mordaz comentario respecto a que la presidencia no controlaría organismos clave:

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“La presidenta no tiene bajo sus órdenes a la Unidad de Inteligencia Financiera. No te pueden congelar las cuentas arbitrariamente sin una orden judicial. Tampoco pueden exhibir tus datos privados en la mañanera”.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya censurado a la televisora mexicana TV Azteca al recomendar no sintonizar su programación

Subrayó:

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“En resumen, no tiene todo el poder del Estado para difundir su mensaje. Así es que no hay razones para que nadie se pueda sentir intimidado, porque el diálogo, pues es completamente horizontal”, insistió la conductora.

Micha remató: “Ya lo dijo la presidenta Sheinbaum: todos tenemos derecho a decir lo que nos plazca, lo que se nos antoje. Y lo único que van a hacer desde Palacio Nacional es ejercer su derecho de réplica y corregir nuestras mentiras, las de todos nosotros”.

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