México

Adela Micha ironiza sobre el poder de Sheinbaum tras llamado a no ver TV Azteca: “El piso está parejo”

La comunicadora dio su opinión sobre la polémica sin dejar a un lado el tono sarcástico

Guardar
Google icon
Adela Micha se lanza contra Claudia Sheinbaum por el precio de la gasolina en México: “La presidenta lo niega” (Fotos: X/@Adela_Micha/ Instagram/@claudia_shein)
Adela Micha se lanza contra Claudia Sheinbaum por el precio de la gasolina en México: “La presidenta lo niega” (Fotos: X/@Adela_Micha/ Instagram/@claudia_shein)

La periodista Adela Micha analizó la controversia de Claudia Sheinbaum al sugerir durante una de sus conferencias matutinas que ‘no se viera’ TV Azteca.

En su programa La Saga este 27 de mayo, Micha ironizó sobre el clima político actual.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Adela Micha?

Adela Micha abrió su espacio con tono sarcástico: “Esto que están viendo ustedes no es un programa de noticias. No, no se están viendo desde su celular tampoco. No, no se están viendo desde su computadora, ni tampoco desde su tablet, ni tampoco desde su pantalla.”

De inmediato, puso sobre la mesa la polémica con ironía:

PUBLICIDAD

“Más vale que nos adaptemos a la nueva realidad. Que les quede bien claro: la presidenta Sheinbaum tampoco incurrió en un acto de censura al pedir que la gente no viera un canal de televisión, en este caso, TV Azteca”.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 27 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La periodista, sin dejar a un lado lo satírico resaltó que, aunque muchos consideran que la presidenta incurrió en censura, ella discreparía:

“La presidenta Sheinbaum solo está ejerciendo su libertad de expresión como cualquier ciudadano, porque aunque sea la presidenta, pues no, no tiene más poder que cualquier otro medio de comunicación”.

Micha ironizó respecto al peso que pueden tener las opiniones de la presidenta:

“El piso está completamente parejo, aunque ustedes digan o piensen lo contrario, las palabras pesan lo mismo las de la presidenta, que las mías, que las de todos ustedes”.

Usuarios de redes comenzaron a criticar a la periodista por su aspecto
La famosa conductora de noticias apareció en su programa de 'La Saga' con una apariencia muy controversial. Foto: TikTok/lasagaoficial

Adela Micha lanzó otro mordaz comentario respecto a que la presidencia no controlaría organismos clave:

“La presidenta no tiene bajo sus órdenes a la Unidad de Inteligencia Financiera. No te pueden congelar las cuentas arbitrariamente sin una orden judicial. Tampoco pueden exhibir tus datos privados en la mañanera”.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya censurado a la televisora mexicana TV Azteca al recomendar no sintonizar su programación

Subrayó:

“En resumen, no tiene todo el poder del Estado para difundir su mensaje. Así es que no hay razones para que nadie se pueda sentir intimidado, porque el diálogo, pues es completamente horizontal”, insistió la conductora.

Micha remató: “Ya lo dijo la presidenta Sheinbaum: todos tenemos derecho a decir lo que nos plazca, lo que se nos antoje. Y lo único que van a hacer desde Palacio Nacional es ejercer su derecho de réplica y corregir nuestras mentiras, las de todos nosotros”.

Temas Relacionados

Adela MichaClaudia SheinbaumTV Aztecamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

Tras ataques armados y la quema de pueblos, habitantes de la Montaña Baja de Guerrero reclaman atención urgente al Estado y acusan que la militarización no es suficiente

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

CNDH atribuye a IMSS de Chihuahua muerte de bebé rarámuri por discriminación: señala omisiones y violencia obstétrica

La recién nacida pasó más de 50 días hospitalizada en distintos centros médicos sin recibir un diagnóstico claro por sus problemas respiratorios; murió tras ser dada de alta y reingresar en estado crítico

CNDH atribuye a IMSS de Chihuahua muerte de bebé rarámuri por discriminación: señala omisiones y violencia obstétrica

Reemplacamiento Edomex 2026: cuáles son los requisitos para poder realizar el trámite

Tener el vehículo en regla puede aumentar su valor en caso de venta y ayuda a las autoridades en la investigación de delitos cometidos con automóviles

Reemplacamiento Edomex 2026: cuáles son los requisitos para poder realizar el trámite

Tadeo de 9 años murió tras recibir disparo en un mercado en Puebla: estuvo dos semanas en el hospital

Ese día, el menor estaba con su madre en un local de la calle 48 Norte, esquina con Ciclismo, cuando dos hombres identificados como Brayan “N”, de 19 años, y Eberic “N”, de 38, dispararon contra un grupo de personas. Las balas alcanzaron a Tadeo y a su madre, quienes quedaron gravemente heridos

Tadeo de 9 años murió tras recibir disparo en un mercado en Puebla: estuvo dos semanas en el hospital

Reportan disparos de arma de fuego en bloqueo de la CNTE en Oaxaca

Pobladores confrontan a manifestantes para exigir la liberación de vialidades y retiran por la fuerza algunos cierres

Reportan disparos de arma de fuego en bloqueo de la CNTE en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

“No quieren meterse en más problemas”: Cárteles del narcotráfico evitarán actos violentos durante el Mundial 2026

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, comparece ante la FGR por caso CIA

Harfuch explica por qué no se detuvo a Rocha Moya tras comparecer en la FGR

El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

ENTRETENIMIENTO

“Nos debíamos esto”: Anahí reaparece con Poncho Herrera y desatan locura entre fans de RBD

“Nos debíamos esto”: Anahí reaparece con Poncho Herrera y desatan locura entre fans de RBD

Toy Story 5: cuándo es la preventa de boletos y cómo serán las palomeras especiales en México

Jungle regresa a México en 2027: fechas, sedes y preventa de boletos

Muere Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio: su voz se apaga tras una batalla contra el cáncer

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

DEPORTES

Jugadores sparring podrían colarse a la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: esto dijo Ivar Sisniega

Jugadores sparring podrían colarse a la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: esto dijo Ivar Sisniega

El vestidor del América al descubierto: Alejandro Zendejas revela cómo lo apodan y quiénes son sus mejores amigos

México Femenil anuncia convocatoria para los amistosos vs Australia

Las selecciones que nunca han ido al Mundial: los grandes ausentes que sorprenden en la historia del fútbol

Quién es Nina Nicosia, jugadora argentina que representará a la selección mexicana femenil