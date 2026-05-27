Fiscalía de Oaxaca investiga disparos contra maestros de la CNTE en Villa de Mitla

Las detonaciones ocurrieron este 27 de mayo tras los bloqueos y manifestaciones organizados por la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Crédito: Facebook - Cencos Sección Veintidós

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta de investigación tras la circulación de videos en redes sociales que muestran a personas vestidas con uniformes policiales y a civiles realizando disparos con armas de fuego en una manifestación organizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el crucero de Villa de Mitla, este miércoles 27 de mayo de 2026.

Por su parte, la Sección 22 de la CNTE responsabilizó de las agresiones a los tres niveles de gobierno encabezados por Morena: al gobierno federal, al gobierno estatal y al presidente municipal de la San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero.

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La coordinadora advirtió que no dejará de movilizarse y que las agresiones fortalecen su convicción de continuar en la defensa de la educación pública y los derechos laborales.

Mientras ocurría el hecho en Villa de Mitla, Yenny Aracely Pérez Martínez, representante de la Sección 22 de la CNTE, se encontraba en la Ciudad de México con una comitiva para sostener una mesa de justicia en la Secretaría de Gobernación, reunión que interrumpió al conocerse las agresiones.

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La FGEO detectó los hechos a través de videos en redes sociales

La intervención de la Fiscalía se dio luego de detectar la circulación de diversas grabaciones en redes sociales.

En los videos mencionados por la Fiscalía estatal, se observa a civiles y a individuos con uniformes policiales que presumiblemente realizaron disparos con armas de fuego en un aparente intento por dispersar la protesta, según el comunicado de la FGEO.

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Captura de un video en el que se observa a un civil con un rifle disparando cerca de la manifestación. Crédito: Facebook - CNTE

La institución precisó que las investigaciones se llevarán a cabo con rigor técnico y que las responsabilidades se fincarán contra cualquier persona, ya sea civil o servidor público, que haya puesto en riesgo la integridad y la vida de los manifestantes.

En el comunicado difundido esta tarde, la FGEO afirmó que la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales desplegó un equipo conformado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, agentes del Ministerio Público y peritos especialistas para procesar el lugar de los hechos.

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El operativo tuvo como objetivo recabar indicios balísticos y tomar entrevistas que permitan fortalecer las indagatorias.

La carpeta de investigación indaga la probable participación tanto de civiles armados como de presuntos policías captados en los videos.

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La Sección 22 acusó al gobierno de Jara Cruz de usar grupos paramilitares

El Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca de la Sección 22 de la CNTE denunció en sus canales oficiales que las agresiones fueron ejecutadas por grupos de choque bajo una estrategia sistemática de provocación, confrontación y violencia política.

La coordinadora señaló que esta estrategia busca reprimir la legítima protesta del magisterio democrático.

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La Sección 22 acusó directamente al gobernador Salomón Jara Cruz de recurrir a prácticas que, en sus palabras, “históricamente han caracterizado a los gobiernos autoritarios”: la utilización de grupos de choque, grupos paramilitares, la criminalización de la protesta social y la represión encubierta.

El comunicado de la coordinadora señaló que el gobierno de Jara Cruz “lejos de construir soluciones reales a las demandas del magisterio y del pueblo, vuelve a recurrir”.

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Videos difundidos de la agresión. Crédito: Redes Sociales

La protesta en el crucero se realizaba como parte de las acciones acordadas por la Asamblea Estatal de la Sección 22, ante la falta de respuestas concretas en la mesa tripartita sostenida con los gobiernos federal y estatal.

La coordinadora denunció que, mientras los gobiernos pregonan apertura y negociación, en los hechos responden con agresiones, despliegues policiales e intimidación.

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La Sección 22 calificó esta contradicción como el desenmascaramiento del “falso discurso del llamado gobierno de diálogo abierto”, que habría utilizado a terceros para violentar la movilización popular e intentar deslindar su responsabilidad política y operativa.

La CNTE exigió castigo a responsables y respuestas inmediatas a sus demandas

La coordinadora exigió el alto inmediato a las agresiones y provocaciones contra el magisterio, así como garantías para la integridad física y política de sus integrantes movilizados.

Demandó castigo tanto a los responsables materiales como a los intelectuales de los hechos.

Los integrantes de la marcha corrieron luego de las detonaciones. Crédito: Redes Sociales

La Sección 22 también exigió respuestas inmediatas, serias y resolutivas a las demandas planteadas por la coordinadora ante los gobiernos federal y estatal.

El comunicado advirtió que las agresiones no detendrán la lucha del magisterio democrático y que, por el contrario, fortalecen la convicción de continuar organizados, movilizados y firmes en la defensa de la educación pública y las causas del pueblo trabajador.