Pollo, carne o pescado: este es el orden de prioridad al comer si buscas revertir el hígado graso en poco tiempo

La selección adecuada de proteínas juega un papel decisivo cuando el objetivo es revertir el hígado graso.

Según el Hospital IVADI La Salud de España, la elección de alimentos como pescado azul, pollo y, en menor medida, carnes rojas magras, puede influir de forma directa en la inflamación y la acumulación de grasa en el hígado.

El orden de prioridad en el consumo de estos alimentos resulta fundamental para quienes buscan modificar su dieta con rapidez y eficacia.

La enfermedad de hígado graso suele asociarse con una alimentación rica en grasas saturadas y azúcares refinados. Diversos especialistas, como los consultados por CliniGastro y myMASHteam en español, coinciden en que modificar la fuente de proteínas es una de las estrategias más efectivas para lograr una mejoría clínica y metabólica.

Pescado, la mejor opción para la reversión del hígado graso

El primer lugar en la lista lo ocupa el pescado, en especial el azul, como el salmón, las sardinas, el atún, la trucha, la caballa y el besugo.

La razón principal, según datos publicados por el Hospital IVADI La Salud, radica en su alto contenido de ácidos grasos Omega-3, conocidos por su capacidad para reducir la inflamación y la grasa acumulada en el hígado.

El pescado debe consumirse al menos entre dos y tres veces por semana. Los métodos de cocción recomendados incluyen la plancha, el horno, el vapor o la cocción simple, evitando siempre las frituras. Las preparaciones saludables mantienen las propiedades nutricionales y reducen el aporte de grasas perjudiciales.

“Los ácidos grasos Omega-3 del pescado azul ayudan a disminuir la inflamación hepática y favorecen la reversión del hígado graso”, afirmó un especialista de CliniGastro.

Pescado, la mejor opción para la reversión del hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pollo y aves, la alternativa magra

En segundo lugar se encuentra el pollo y otras aves como el pavo y el conejo. Estas carnes se consideran fuentes de proteína magra, ya que aportan bajo contenido de grasas saturadas. Los expertos recomiendan consumir principalmente la pechuga y siempre sin piel, ya que la piel concentra una mayor cantidad de lípidos no recomendados para el hígado.

Se deben evitar las preparaciones fritas, empanizadas o acompañadas de salsas ricas en grasas. “El pollo sin piel y cocido a la plancha o al vapor representa una excelente opción para quienes buscan mejorar la función hepática”, explicó el equipo médico de myMASHteam.

Pollo y aves, la alternativa magra (Pexels)

Carne roja magra, solo con moderación

La carne roja ocupa el último lugar en la escala de preferencia para pacientes con hígado graso. Aunque es fuente de proteínas de alto valor biológico, contiene más grasas saturadas que el pescado y las aves.

Los especialistas recomiendan elegir cortes magros y limitar su consumo a una vez por semana. Los riesgos de consumir carnes procesadas, embutidos, tocino o salchichas, ya que estos productos incrementan la carga de grasas perjudiciales y pueden agravar la condición hepática.

Métodos de cocción y acompañamientos recomendados

El método de cocción es tan importante como la elección de la proteína. El Hospital IVADI La Salud sugiere priorizar técnicas como la plancha, el vapor, el horno o la cocción simple. “La fritura y el uso excesivo de aceites vegetales refinados pueden contrarrestar los beneficios de una dieta diseñada para revertir el hígado graso”, indicó una nota de CliniGastro.

Para cocinar, se recomienda utilizar aceite de oliva virgen extra en pequeñas cantidades. Además, la proteína debe ir acompañada de verduras de hoja verde como espinacas y brócoli, así como alimentos ricos en fibra, que contribuyen a la salud digestiva y metabólica.

Carne roja magra, solo con moderación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones integrales para revertir el hígado graso

La reversión del hígado graso no depende únicamente de la selección de proteínas, sino de un cambio integral en el estilo de vida.

La importancia de reducir la ingesta de azúcares y carbohidratos refinados, así como incorporar actividad física regular para potenciar los efectos de la dieta.

Entre las recomendaciones prácticas se encuentran:

Priorizar el pescado azul al menos dos veces por semana.

Elegir pollo o pavo sin piel como segunda opción.

Limitar la carne roja a una vez semanal y seleccionar cortes magros.

Cocinar a la plancha, vapor, horno o cocido, evitando frituras.

Utilizar aceite de oliva virgen extra en poca cantidad.

Acompañar las proteínas con verduras de hoja verde y fibra.

Mantener actividad física y limitar azúcares simples.