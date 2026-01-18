México

¿Qué vitaminas debo consumir para prevenir que me salgan canas a temprana edad?

Mantener una dieta balanceada y evitar deficiencias resulta clave para conservar el color natural del cabello

Guardar
El cabello canoso puede preocupar
El cabello canoso puede preocupar a las personas jóvenes. (Foto: Getty Images)

La aparición temprana de canas es una preocupación frecuente entre quienes desean conservar el color natural de su cabello durante más tiempo. Aunque la genética y el envejecimiento son factores determinantes, la nutrición adecuada puede jugar un papel importante en el retraso de este proceso. Diversas investigaciones señalan que algunas vitaminas y nutrientes específicos influyen directamente en la salud y pigmentación capilar.

Vitamina B12: la aliada para la pigmentación capilar

Una de las vitaminas más relevantes en la prevención de las canas es la vitamina B12. Su función es esencial para el mantenimiento de los melanocitos, las células que producen la melanina responsable del color del cabello.

Un déficit de B12 puede desencadenar una reducción en la producción de melanina, lo que facilita la aparición de canas en edades más tempranas.

La vitamina B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal como carnes, pescados, huevos y lácteos. Quienes siguen dietas vegetarianas o veganas tienen mayor riesgo de deficiencia, por lo que deben prestar especial atención a la inclusión de alimentos fortificados o suplementos bajo supervisión profesional.

Hombres y mujeres pueden llegar
Hombres y mujeres pueden llegar a prevenir el aparecimiento temprano de canas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Otras vitaminas esenciales para evitar canas prematuras

El ácido fólico, conocido como vitamina B9, también es fundamental para la salud capilar. Participa en la síntesis de proteínas y el metabolismo de los aminoácidos, procesos necesarios para la pigmentación del cabello. La ausencia de este nutriente puede provocar cambios en el color de la piel, uñas y pelo.

Otra vitamina que desempeña un papel importante es la vitamina D. Su deficiencia se ha relacionado con una baja producción de melanina y, por tanto, con el encanecimiento prematuro. La exposición controlada al sol y el consumo de alimentos ricos en vitamina D, como pescados, huevos, lácteos y hongos, ayudan a mantener niveles adecuados.

El ácido pantoténico o vitamina B5 también ha mostrado efectos positivos en la vitalidad del cabello. Se encuentra en verduras de hoja verde, legumbres, productos lácteos, pollo, pescado y semillas.

Hábitos y factores que influyen en la aparición de canas

Aunque la carga genética tiene un peso significativo, ciertos hábitos pueden acelerar o retrasar la aparición de canas. Mantener una alimentación variada, rica en vitaminas y minerales, es clave para proteger la salud del cabello. La falta de algunos nutrientes, el estrés elevado y los hábitos como fumar pueden potenciar la despigmentación capilar.

Es recomendable realizar chequeos periódicos para detectar posibles carencias nutricionales y consultar a un especialista antes de recurrir a suplementos vitamínicos, especialmente en personas con restricciones alimentarias.

Vitaminas, dieta balanceada y hábitos saludables para evitar las canas

  • La vitamina B12 favorece la producción de melanina y ayuda a prevenir las canas prematuras.
  • El ácido fólico (B9) y la vitamina D son esenciales para mantener el color natural del cabello.
  • Una dieta balanceada, que incluya alimentos de origen animal y vegetal ricos en estos nutrientes, contribuye a retrasar la aparición de canas.
  • Factores como el estrés, la alimentación deficiente y algunos hábitos de vida pueden acelerar el encanecimiento.
  • La suplementación debe hacerse solo con indicación profesional, sobre todo en personas con dietas restrictivas.

Temas Relacionados

VitaminasCanasVejezSaludBienestarmexico-noticiasVitamina B12Vitamina DÁcido FólicoAlimentaciónGéneticaEnvejecimiento

Más Noticias

K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en México

Grupos como H.O.T, Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d integraron la primera generación del K-pop

K-pop en iTunes: las 10

¿Por qué el estoicismo se puso de moda en momentos de crisis políticas?

¿Por qué el estoicismo se

Se incendia yate frente a puerto de Progreso en Yucatán, no se reportan heridos

Los cuerpos de auxilio respondieron rápidamente tras el reporte de fuego en altamar, permitiendo que la tripulación fuera rescatada

Se incendia yate frente a

En centro de distribución de drogas: arrestan a presunto integrante de “Los Tanzanios” en CDMX

En el sitio fueron aseguradas más de 200 bolsas con drogas

En centro de distribución de

Programas para el Bienestar 2026: ¿qué beneficiarios cobran su apoyo el lunes 19 de enero?

El grupo designado recibirá el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero bajo un esquema escalonado

Programas para el Bienestar 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

En centro de distribución de

En centro de distribución de drogas: arrestan a presunto integrante de “Los Tanzanios” en CDMX

Detienen en Sonora a sujeto relacionado con el asesinato de Ángeles Ojeda, jefe policiaco en Baja California Sur

Civiles armados a bordo de vehículos “monstruo” atacaron a balazos a militares en Sinaloa: cuatro fueron detenidos

Capturan en Guerrero a Omar “N”, relacionado con el tráfico de drogas hacia EEUU

Acribillaron a pareja con su beba de un año en Colima: 12 asesinados en menos de 48 hrs

ENTRETENIMIENTO

K-pop en iTunes: las 10

K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en México

Así puedes votar en Premios Lo Nuestro 2026 desde México por tu artista favorito

Cuántos miles de pesos gastó Wendy Guevara en su polémica cirugía de costillas

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Monsta X en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, preventa, venta y precios de boletos

DEPORTES

Chivas vs Querétato: Chivas gana

Chivas vs Querétato: Chivas gana el encuentro 2-1 gracias a los goles de Armando González y Roberto Alvarado

Propietario del Inter de Miami confirma el interés por Berterame

Chivas vs Querétaro: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

Cruz Azul vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 3 del Clausura 2026

Jorge Campos rompe el debate y elige a los porteros mexicanos que deben jugar el Mundial 2026