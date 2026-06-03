Jornada violenta en Sinaloa: Culiacán registra 10 homicidios

Una ilustración conceptual muestra una figura humana proyectando una sombra llena de armas, cruces y números (10, 113, 510), simbolizando las estadísticas de homicidios en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia en Sinaloa continúa en ascenso. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el martes 2 de junio se registraron diez carpetas de investigación por homicidio doloso, tras la localización de diez personas sin vida en distintos puntos de la entidad.

Diez homicidios en un solo día

En Culiacán, las víctimas fueron encontradas en diversas colonias: Azaleas, Antonio Toledo Corro, Valle Alto, La Conquista, La Campiña, 10 de Mayo, Casas Lindas y Laureles Pinos, además de un hallazgo en las inmediaciones del basurón municipal. En Mazatlán, se reportó un caso en la colonia Luis Echeverría.

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La cifra resulta alarmante si se compara con el promedio diario de mayo, que cerró con 113 homicidios dolosos y un promedio de 3.6 víctimas por día. Los diez asesinatos del 2 de junio superan ampliamente ese indicador, lo que refleja un repunte preocupante en el inicio del nuevo mes.

Mayo: el mes más violento del año

De acuerdo con los datos oficiales, Sinaloa acumuló 510 homicidios dolosos en los primeros cinco meses de 2026. Mayo se convirtió en el mes más violento del año, con 113 casos, por encima de febrero (109), enero (107), abril (101) y marzo (80).

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En cuanto a feminicidios, la entidad suma 34 carpetas de investigación en lo que va del año. Abril se mantiene como el mes con más casos, con 12, seguido de enero con nueve, mayo con seis, febrero con cinco y marzo con dos.

Interactivo Sinaloa Radiografía de la Violencia en Sinaloa El alarmante repunte de homicidios que marca el inicio de junio de 2026. Martes 2 de Junio 10 Homicidios en 24 horas

(Clic para ver lugares 👆) Promedio de Mayo 3.6 Asesinatos diarios

(Mes más violento del año) ✕ Cerrar 📍 Ubicación de los hallazgos (2 de junio) Culiacán: Fracc. Azaleas

Fracc. Azaleas Culiacán: Col. Antonio Toledo Corro

Col. Antonio Toledo Corro Culiacán: Col. Valle Alto

Col. Valle Alto Culiacán: Inmediaciones basurón

Inmediaciones basurón Culiacán: Col. La Conquista

Col. La Conquista Culiacán: Col. La Campiña

Col. La Campiña Culiacán: Col. 10 de Mayo

Col. 10 de Mayo Culiacán: Col. Laureles Pinos (Hospital)

Col. Laureles Pinos (Hospital) Culiacán: Col. Casas Lindas

Col. Casas Lindas Mazatlán: Col. Luis Echeverría Tendencia Anual: Enero - Mayo 2026 510 Homicidios en 2026 10 Robos de Vehículo (2 Jun) 2 Desapariciones Forzadas (2 Jun)

La FGE reiteró su compromiso de mantener informada a la sociedad con datos oficiales derivados de las denuncias formalizadas ante las Unidades y Agencias del Ministerio Público.

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Otros delitos registrados

Además de los homicidios, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió diez denuncias, mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó dos denuncias por privación de la libertad personal en la misma región.

El panorama delictivo en Sinaloa refleja un inicio de junio marcado por la violencia, con cifras que superan los promedios mensuales y que mantienen en alerta a las autoridades y a la sociedad.

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