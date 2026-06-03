Acusan a Mr. Doctor de estigmatizar a las personas con VIH tras subir entrevista y colocar polémica foto (Instagram/mrdoctoroficial)

El influencer mexicano Jorge Octavio Arroyo Martínez, conocido como Mr. Doctor, enfrenta críticas en redes sociales después de difundir un adelanto de su nueva entrevista con la drag queen Debra Men, reconocida por su participación en la primera temporada de La Más Draga y por obtener el título de ‘La Más Querida’.

El video, compartido en Instagram el martes 2 de junio, incluye imágenes y texto sobre la experiencia de Debra Men tras adquirir VIH, así como fragmentos donde relata los desafíos personales y sociales que ha enfrentado desde su diagnóstico.

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En el adelanto, la conversación se centra en el proceso de adaptación y la lucha de la artista mexicana tras recibir la noticia de su seropositividad.

Sin embargo, usuarios en redes sociales señalaron que el encabezado del video y la fotografía utilizada constituyen un ejemplo de estigmatización hacia las personas que viven con VIH. Los comentarios de la publicación cuestionaron la decisión de agregar una imagen que, a juicio de varios internautas, perpetúa estereotipos y busca viralidad a costa de la dignidad de los involucrados.

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Usuarios en redes sociales señalaron que el encabezado del video y la fotografía utilizada constituyen un ejemplo de estigmatización hacia las personas que viven con VIH (Captura)

Según los comentarios identificados, algunos usuarios subrayaron que la portada refuerza ideas erróneas sobre el aspecto físico y las consecuencias del VIH, lo que puede contribuir a la discriminación. La controversia creció cuando activistas y miembros de colectivos LGBTIQ+ replicaron las críticas, solicitando a Mr. Doctor responsabilidad en el manejo de imágenes relacionadas con temas sensibles.

La polémica se intensificó en las horas posteriores a la publicación, con llamados a eliminar o modificar el contenido para evitar la difusión de mensajes que refuercen el estigma y la desinformación. Hasta el momento, el influencer no ha emitido una declaración pública sobre la controversia generada por el adelanto.

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El estigma, un obstáculo constante para las personas con VIH

El estigma relacionado con el VIH/SIDA sigue representando una de las principales barreras para el bienestar de quienes viven con el virus. De acuerdo con organizaciones de salud y derechos humanos, el estigma se manifiesta en actitudes, creencias y representaciones que reducen a la persona a su diagnóstico y la asocian con imágenes negativas o connotaciones erróneas sobre su estado de salud o su vida cotidiana.

Entre las causas del estigma se encuentran la persistencia de información incorrecta sobre las formas de transmisión del VIH y la difusión de imágenes que reproducen mitos sobre el aspecto físico de quienes viven con el virus. Muchas personas enfrentan rechazo laboral, social y familiar debido a la creencia de que el VIH produce cambios visibles inmediatos o que representa un riesgo para quienes las rodean en actividades cotidianas. Los especialistas insisten en que estas percepciones carecen de fundamento y se alimentan de la falta de información científica.

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El estigma, un obstáculo constante para las personas con VIH REUTERS/Gabriel V. Cardenas

El estigma puede llevar al aislamiento social, a la discriminación institucional y a un acceso limitado a servicios de salud. Además, la representación mediática juega un papel determinante, ya que imágenes o encabezados que sugieren peligrosidad o deterioro físico en personas con VIH contribuyen a reforzar prejuicios y dificultan la normalización de la vida con el virus.

Organizaciones civiles y de salud recomiendan evitar el uso de fotografías sensacionalistas o textos alarmistas en la cobertura de temas relacionados con el VIH. Proponen priorizar contenidos que informen sobre avances médicos, derechos y realidades de las personas seropositivas, así como el respeto a la privacidad y la dignidad de quienes comparten sus historias.

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