México

Calendario SEP 2026: cuántos días faltan para las vacaciones de verano

El calendario escolar 2025-2026 de la SEP está en su recta final y miles de familias ya se preguntan cuántos días faltan para las vacaciones

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Niña de primaria mexicana con uniforme a cuadros azul y blanco mirando un calendario del ciclo escolar 2025-2026 en un tablón de corcho en un aula.
El 11 de mayo de 2026, se acordó por unanimidad mantener el calendario escolar 2025-2026 sin modificaciones, según el Boletín 164 de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está en su recta final.

Para millones de familias mexicanas, la pregunta es la misma: cuánto falta para que lleguen las vacaciones de verano.

La respuesta está en el último acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que fija con precisión cada fecha del ciclo escolar en preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

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El calendario aplica a todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
El calendario aplica a todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El ciclo no estuvo exento de incertidumbre: en mayo de 2026, una propuesta de la SEP para adelantar el fin de clases desató una polémica nacional que terminó con una reunión extraordinaria y un acuerdo unánime de los 32 secretarios estatales de Educación.

Lo que quedó definido tras ese proceso es lo que rige hoy el calendario de todas las escuelas del país.

Cuántos días faltan para las vacaciones de verano 2026

Hoy, miércoles 3 de junio de 2026, faltan 42 días naturales para que termine el ciclo escolar 2025-2026.

El último día de clases es el miércoles 15 de julio, según el Acuerdo número 18/06/25 firmado por el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo.

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Las vacaciones de verano inician el jueves 16 de julio de 2026.

De los 42 días naturales que restan, no todos son días de clase. El calendario oficial contempla las siguientes fechas sin actividades escolares para los alumnos:

  • 26 de junio: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), sin clases para alumnos.
  • 5 de julio: sábado.
  • 6 de julio: domingo.
  • 12 de julio: sábado.
  • 13 de julio: domingo.
Ilustración de una página de calendario blanca con la cabecera gris, mostrando en rojo las palabras "15 julio" y "Último día de clases".
El ciclo escolar 2025-2026 concluye el miércoles 15 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descontando esos días, los alumnos tienen aproximadamente 30 días hábiles de clase antes de que inicien las vacaciones.

El calendario oficial: qué dice el DOF

El calendario establece un ciclo escolar de 185 días efectivos de clase para educación básica. Para las escuelas normales y de formación docente, el calendario contempla 190 días.

El ciclo inició el lunes 1 de septiembre de 2025. Ya transcurrieron dos periodos vacacionales: las vacaciones de invierno, del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, y las de Semana Santa, del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

Puerta de aula de madera cerrada con manija plateada. Una mochila azul con diseño de cohete cuelga. Letrero verde con 'SEP' en blanco. Pasillo escolar vacío al fondo.
Las vacaciones de verano inician el jueves 16 de julio de 2026, conforme al calendario oficial de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alumnos regresan a clases el lunes 31 de agosto de 2026, inicio del ciclo escolar 2026-2027. El periodo de descanso abarca aproximadamente seis semanas.

La SEP propuso adelantar el fin de clases al 5 de junio, pero dio marcha atrás

En mayo de 2026, la SEP planteó adelantar el cierre del ciclo al 5 de junio, lo que habría recortado alrededor de 40 días de clase.

La propuesta se presentó como una decisión colegiada de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), con el respaldo de los 32 secretarios estatales de Educación.

Tres hombres en una sala de maestros. Uno con billetes, otro revisa papeles y uno más cuenta monedas. Documentos de SEP y USICAMM en la mesa. Pizarrón verde al fondo.
El Acuerdo 18/06/25 establece 185 días efectivos de clase para educación básica en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum intervino el 8 de mayo para aclarar que el cambio no era definitivo y que el tema seguía en análisis.

El 11 de mayo, tras más de cinco horas de reunión extraordinaria del CONAEDU, las autoridades educativas de las 32 entidades acordaron por unanimidad mantener el calendario original.

El secretario Delgado Carrillo confirmó el acuerdo mediante el Boletín 164 de la SEP: “El ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto”.

El ciclo escolar 2025-2026 inició el 1 de septiembre de 2025, una semana más tarde de lo habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ciclo escolar 2025-2026 inició el 1 de septiembre de 2025, una semana más tarde de lo habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo también abrió la posibilidad de ajustes locales en entidades con temperaturas superiores a los 40 °C o con complicaciones logísticas derivadas del Mundial de Futbol 2026, siempre no se afecten los programas de estudio.

Con la decisión del CONAEDU, quedó descartado el fin de clases anticipado. El último día del ciclo escolar 2025-2026 es el miércoles 15 de julio de 2026.

Numerosos niños de primaria en uniforme salen de una escuela en México. Una pancarta dice "FIN DE CURSO 2025-2026 ¡FELICES VACACIONES!". Padres esperan a los alumnos.
Los alumnos regresarán a clases el 31 de agosto de 2026, inicio del ciclo escolar 2026-2027, según el calendario oficial de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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