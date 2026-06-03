Pensión Bienestar 2026: qué hacer si tu fecha de pago ya pasó y el dinero no llegó a tu tarjeta

El pago bimestral se deposita directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar. (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un pago bimestral de 6,400 pesos mexicanos a las personas de 65 años en adelante con residencia en México.

El depósito llega directo a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Sin embargo, hay situaciones en las que el dinero no aparece en la fecha programada.

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Si eso ocurre, existen pasos concretos establecidos en las reglas de operación del programa para 2026 que permiten aclarar, corregir y recuperar el pago.

El programa está disponible para todas las personas de 65 años en adelante con residencia en México. (Foto: Gobierno de México)

La buena noticia es que el dinero no se pierde: una vez resuelta la causa del problema, la Secretaría de Bienestar está obligada a entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal.

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Por qué puede no llegar el depósito a tu tarjeta

Existen varias causas que pueden provocar la retención, suspensión o baja del pago:

Inconsistencias en los datos de identificación: si los si los documentos de identificación del beneficiario no coinciden, son apócrifos o pertenecen a otra persona. Duplicidad en el padrón: si hay registros duplicados a nombre del beneficiario, uno se retiene. Problema con la tarjeta: si se detecta alteración o falsificación en la si se detecta alteración o falsificación en la tarjeta del Banco del Bienestar No localización: si el personal de la Secretaría de Bienestar no encontró al adulto mayor en su domicilio en dos visitas. No recoger la tarjeta o medio de pago en el módulo correspondiente. CURP desactualizada u otros datos pendientes de corrección.

Los pagos se pueden retirar en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer primero si el pago no llegó

Antes de acudir a un módulo, las autoridades de la Secretaría del Bienestar recomiendan revisar estos puntos:

1. Confirmar la fecha exacta de pago programada para el bimestre. Las nuevas incorporaciones o la dispersión de recursos pueden generar pequeñas demoras en el sistema.

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2. Consultar el saldo en cajero automático o ventanilla del Banco del Bienestar. A veces se trata de una demora técnica temporal.

La imagen ilustra una guía de la Secretaría del Bienestar con los pasos a seguir si el pago de la Pensión del Bienestar no ha sido recibido, incluyendo verificación de fecha, consulta de saldo, visita a módulos y contacto con la Línea del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y tarjeta de la pensión.

Si el adulto mayor beneficiario tiene dificultad para movilizarse, la persona auxiliar puede hacer el trámite.

4. Contactar a la Línea del Bienestar mediante el número telefónico 800 639 42 64 para conocer datos específicos del estatus del apoyo, o escribir al correo demandasocial@bienestar.gob.mx. para solicitar mayores aclaraciones.

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Qué pasa si el banco rechazó el depósito

Cuando el banco rechaza el depósito, el programa aplica un proceso de reexpedición de la pensión:

El pago rechazado se suma al siguiente bimestre .

Si el banco vuelve a rechazar el depósito, el siguiente pago puede expedirse en efectivo .

Si se aclara la causa de la retención o suspensión, se recibirán todos los pagos pendientes acumulados.

Un depósito rechazado por el banco debe reexpedirse al bimestre siguiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo solicitar la reactivación del beneficio

Si la pensión fue suspendida o dada de baja por causas administrativas o de documentación, se puede solicitar la reactivación en cualquier momento del ejercicio fiscal, siempre que se cumpla con los requisitos del programa.

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La Delegación correspondiente tiene hasta dos meses para resolver el trámite una vez que se presente la documentación completa.

Infografía detallando los pasos y plazos para solicitar la reactivación de la Pensión Bienestar 2026, incluyendo la presentación de documentación, requisitos y el tiempo de respuesta de dos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es recomendable conservar todos los comprobantes de las gestiones para cualquier aclaración.

Cómo presentar una queja o denuncia

Si se cumplieron todos los requisitos y el problema no se resuelve, el beneficiario puede y tiene derecho a:

denuncia contra servidores públicos directamente en la Presentar unadirectamente en la Secretaría de Bienestar , por escrito, correo electrónico, teléfono o en línea. Ingresar el caso al sistema de denuncias ciudadanas. Acudir a la Oficina del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar.

La Secretaría de Bienestar está obligada a informar el motivo exacto de cualquier retención o suspensión y a dar las instrucciones necesarias para regularizar tu situación.

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La Secretaría de Bienestar está obligada a informar el motivo exacto de cualquier retención. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)