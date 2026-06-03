Qué jugadores mexicanos que estarán en el Mundial 2026 podrían comandar la nueva generación rumbo a 2030

Gilberto Mora y Armando González encabezan la nueva camada de futbolista rumbo a la siguiente Copa del Mundo. (X@Xolos)

Después de que Javier Aguirre dio a conocer la lista de convocados para el Mundial 2026, se abrió el debate sobre qué tanto esta selección está preparada rumbo al siguiente proceso mundialista en 2030.

Algunos analistas en medios de comunicación cuestionaron hasta qué punto se cumplió el recambio generacional que la Federación prometió tras el fracaso de Qatar 2022, mientras que otros mencionaron que la convocatoria para esta Copa del Mundo incluyó a jugadores que podrían perfilarse como referentes del Tricolor en cuatro años.

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La próxima generación

Armando González es la máxima promesa de la delantera mexicana. (REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo)

Según los planes de la Federación Mexicana de Futbol, Rafa Márquez asumiría el mando de la selección mexicana al concluir el Mundial 2026 y su influencia ya comienza a percibirse como auxiliar de Javier Aguirre, al impulsar la convocatoria de algunos futbolistas jóvenes para que adquieran experiencia mundialista de cara al proceso rumbo a 2030, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Mateo Chávez: 22 años

Brian Gutiérrez: 22 años

Gilberto Mora: 17 años

Obed Vargas: 20 años

Armando González: 23 años

La presencia de estos jugadores jóvenes en la convocatoria muestra que la selección mexicana apuesta por una renovación gradual sin dejar a un lado a los futbolistas con experiencia.

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Para este Mundial en particular la integración de estos futbolistas jóvenes puede aportar frescura y dinamismo al equipo, ya que su presencia ofrece alternativas para cambiar el ritmo del juego cuando los jugadores más experimentados resientan el desgaste físico por la altura o la intensidad del partido.

Balance generacional en la lista mundialista

Obed Vargas en el Mundial Sub 20.(Photo by Raul BRAVO / AFP)

La convocatoria de México para el Mundial 2026 presenta una mezcla clara entre jugadores experimentados y jóvenes promesas. Figuras como Guillermo Ochoa, con 40 años, y Raúl Jiménez, con 35, aportan trayectoria y liderazgo dentro del grupo. En contraste, futbolistas como Gilberto Mora, de 17 años, y Obed Vargas, de 20, simbolizan el recambio generacional que la Federación busca consolidar en el siguiente ciclo.

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Esta combinación entre juventud y veteranía permite a la selección afrontar el reto inmediato del Mundial 2026 en casa sin perder de vista la proyección a futuro, donde la expectativa es que los futbolistas con menos recorrido internacional asuman roles más relevantes conforme avance el proceso hacia la próxima Copa del Mundo y llegan con más experiencia al 2030.

Cabe mencionar que Rafa Márquez ya tiene experiencia dirigiendo a futbolistas jóvenes, pues fue el entrenador del Barcelona B en las divisiones inferiores de España, por lo que si se confirma que será el estratega rumbo al 2030, México podría encontrar en él, al capitán del barco para ese cambio de generación.

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