Aaron Mercury será juez en Miss Universo México: así se prepara para el certamen

Aarón Mercury, en su primer encuentro con la prensa, detalla pérdidas materiales que rondan los cien mil pesos tras el incidente. (RS)

El creador de contenido Aaron Mercury participará como juez en la edición más reciente de Miss Universo México, sumando una nueva faceta a su carrera pública.

En entrevista con Eden Dorantes, el influencer relató que su agenda profesional se encuentra saturada, pero aseguró que el proceso de selección y la integración al jurado le generaron entusiasmo.

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“Ha sido una semana complicada, de mucho trabajo y muchas cosas buenas. Pero sí, la verdad es que todo lo demás, de trabajo y cosas familiares, todo está bien”, dijo Mercury.

¿Cómo ha sido su proceso?

Mercury mencionó que su acercamiento al concurso tuvo que ver con la guía de el director de Miss Universo México.

Aarón Mercury compra una BMW iX xDrive50 eléctrica de lujo y se posiciona como tendencia en redes sociales tras su adquisición. (Instagram: @aaronmercury)

“He estado muy cercano ahí a el director de Miss Universe México, y le he aprendido muchísimo”, dijo.

Agregó que los integrantes del jurado recibirán capacitaciones para asegurar una evaluación informada y completa de las participantes:

“Vamos a tener ciertos talleres como para estar con mucho conocimiento. Yo ya investigué bastante sobre el tema”.

Aaron Mercury: “Cada juez aporta su propia perspectiva”

El influencer señaló que el panel de jueces estuvo conformado por perfiles de diferentes áreas, lo que permitió una valoración más amplia.

Aarón Mercury. (LCDLFM)

“Lo cool aquí es que va a haber distintos jueces, donde cada uno va a tener su expertise o, más bien, su perspectiva de cómo puntuar dependiendo de lo que ha vivido, a lo que se dedica y lo que ha estudiado”, explicó Mercury a Eden Dorantes.

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Sobre las concursantes, Mercury reconoció que aún no tenía una favorita y subrayó la importancia de conocer a fondo a cada finalista:

“Creo que todas tienen una gran posibilidad de ganar y cualquiera sería una digna representante de México, pero obviamente es importante la imagen y el físico. También se debe conocer mucho más de ellas para poder puntuar bien y para poder elegir quién nos va a representar como México”.

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El creador de contenido confirmó que la actuación sigue siendo su prioridad para este año y que tiene compromisos de grabación durante los próximos cinco meses. Sobre su acompañante recurrente en eventos públicos, aclaró que no se trata de un asistente profesional, sino de un amigo cercano.