Cómo preparar un jugo de manzana con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida es refrescante y nutritiva

Por Ignacio Izquierdo

Este jugo es bueno para
Este jugo es bueno para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un macronutriente esencial en la dieta de quienes practican gimnasio y buscan mejorar su composición corporal y rendimiento físico. Al realizar ejercicios de fuerza, como levantamiento de pesas, las fibras musculares se someten a un proceso de estrés y microdesgarros. Para reparar estos tejidos y favorecer su crecimiento, el cuerpo requiere un aporte adecuado de aminoácidos, los componentes básicos de la proteína.

Incluir fuentes de proteína tanto de origen animal (pollo, pescado, carne, huevos, lácteos) como vegetal (legumbres, soya, frutos secos) ayuda a cubrir las necesidades diarias recomendadas, que en practicantes de actividad física intensa pueden estar entre 1,6 y 2,2 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Además de la alimentación, muchos deportistas recurren a suplementos como proteína en polvo (suero de leche, caseína, proteína vegetal) para facilitar el consumo en momentos clave, como después del entrenamiento.

Una forma de usar la proteína en polvo es como base de un jugo, sobre todo si quieres tomar suplementos sin consumir leche o licuados. Aquí te decimos cómo preparar un jugo proteico de manzana.

Jugo de manzana con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo
Así se prepara este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de manzana con proteína en polvo es una opción práctica para quienes buscan una bebida nutritiva, fácil de preparar y adecuada para complementar la alimentación diaria, sobre todo antes o después del entrenamiento físico.

Receta de jugo de manzana con proteína en polvo:

1. Vierte 250 ml de jugo de manzana natural (preferiblemente sin azúcares añadidos) en una licuadora o shaker.

2. Añade una porción de proteína en polvo (aproximadamente 20 gramos), que puede ser de suero de leche, soya, arveja o arroz.

3. Mezcla hasta que la proteína se disuelva por completo. Puedes agregar hielo para una bebida más refrescante.

Beneficios de cada ingrediente:

VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)
VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugo de manzana:

El jugo de manzana aporta hidratación y energía rápida gracias a su contenido de agua y azúcares naturales. Es rico en vitamina C, que estimula el sistema inmunológico y aporta capacidad antioxidante. Contiene potasio, mineral esencial para el equilibrio de líquidos y la función nerviosa. Aunque en forma de jugo contiene menos fibra que la fruta entera, sigue ofreciendo ciertos antioxidantes y compuestos fenólicos que contribuyen a la protección frente al daño oxidativo.

Proteína en polvo:

La proteína en polvo provee los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para la reparación y construcción muscular. Facilita la recuperación tras el ejercicio y refuerza el desarrollo muscular. Su consumo también ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo que puede ser útil en el control del apetito. La proteína en polvo puede proceder de diferentes fuentes como suero de leche, soya, arveja o arroz, por lo que se adapta a distintas preferencias y restricciones alimentarias.

La combinación de estos ingredientes resulta en una bebida equilibrada, útil para reponer energía y nutrientes después de entrenar o como complemento del desayuno.

