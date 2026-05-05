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WWE Backlash 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el evento tras WrestleMania 42

La función incluye combates titulares y enfrentamientos que prometen intensidad

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La compañía presenta un evento con títulos en juego y rivalidades encendidas. (Cortesía: WWE)
La compañía presenta un evento con títulos en juego y rivalidades encendidas. (Cortesía: WWE)

La WWE alista uno de sus eventos más esperados tras WrestleMania 42 con la realización de WWE Backlash, función que se llevará a cabo el sábado 9 de mayo y que podrá seguirse en México a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro, mediante la plataforma Netflix.

El espectáculo llega con varias rivalidades en su punto más alto, además de campeonatos en juego que podrían cambiar el rumbo de múltiples historias dentro de la empresa. Uno de los duelos principales será el que protagonice Roman Reigns, quien expondrá el Campeonato Mundial de Peso Pesado frente a su primo Jacob Fatu.

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La confrontación entre ambos surge tras un ataque ocurrido en RAW, donde Fatu buscó demostrar que merece una oportunidad titular pese a su corta trayectoria en la compañía. Reigns, por su parte, aceptó el reto con la intención de reafirmar su dominio.

(Cortesía: WWE)
(Cortesía: WWE)

Otro combate que ha generado expectativa es el enfrentamiento entre Seth Rollins y Bron Breakker. Lo que comenzó como una alianza terminó en ruptura, luego de una traición que derivó en ataques directos, incluyendo la intervención de Breakker en una lucha clave que afectó a Rollins en WrestleMania 42.

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(Cortesía: WWE)
(Cortesía: WWE)

En la división femenil, Iyo Sky se medirá ante Asuka en un duelo que representa el cierre de una rivalidad que se ha extendido durante meses. Ambas, antiguas compañeras, buscarán imponerse tras diversos conflictos que incluyeron oportunidades titulares frustradas.

(Cortesía: WWE)
(Cortesía: WWE)

Por otro lado, el Campeonato de los Estados Unidos también estará en disputa cuando Trick Williams defienda el cinturón ante Sami Zayn, quien intentará recuperar el título luego de perderlo en WrestleMania 42.

(Cortesía: WWE)
(Cortesía: WWE)

La cartelera incluye además un combate por equipos en el que The Miz hará dupla con Kit Wilson para enfrentar a Danhausen y un compañero sorpresa, cuya identidad será revelada durante el evento.

(Cortesía: WWE)
(Cortesía: WWE)

Con todos estos elementos, Backlash promete una jornada intensa para los seguidores en México, quienes podrán disfrutar en vivo de una función que marcará el rumbo de nuevas historias dentro de WWE.

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