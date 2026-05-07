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Oficial, SEP adelanta cierre de calendario escolar por el Mundial 2026 para esta fecha

Las autoridades escolares explicaron que todos los niveles educativos concluirán actividades antes de la inauguración de la Copa Mundial 2026

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SEP adelanta cierre de calendario escolar por el Mundial 2026 para esta fecha (Ilustración Infobae México)
SEP adelanta cierre de calendario escolar por el Mundial 2026 para esta fecha (Ilustración Infobae México)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó las modificaciones al calendario del Ciclo Escolar 2025 -2026. Mario Delgado, titular de la SEP, explicó que tras un acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, se aprobó que las clases concluyan un mes antes de lo que se tenía previsto.

A través de los canales oficiales de la SEP explicaron que estos ajustes responden a “diferentes motivos”, entre ellos el evento de la Copa Mundial 2026 que albergarán Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

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Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, instó a las autoridades que se considerara la suspensión de clases y el Home Office en los trabajos el 11 de junio, fecha en la que se realizará la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México, esto para favorecer la movilidad y evitar aglomeraciones en el transporte, vialidades y puntos focales de la ciudad.

¿Cuándo terminan las clases de la SEP?

La SEP explicó que el ciclo escolar concluirá el viernes 5 de junio; todos los niveles educativos terminarán con sus actividades académicas un mes antes, en el calendario anterior se tenía programado que el ciclo escolar 2025 - 2026 terminaría el miércoles 15 de julio

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“Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio”, precisaron las autoridades.

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que se adelantará el cierre del Ciclo Escolar 2025 - 2026 por "diversos motivos", entre ellos la realización de la Copa Mundial en México, con ello las vacaciones se alargarán y el próximo ciclo empezará el 31 de agosto de 2026 (X/ @mario_delgado)

Qué cambia en el calendario escolar de la SEP

La publicación de Mario Delgado presenta una reconfiguración de las fechas de cierre y arranque del ciclo escolar 2025-2026. El cambio central es el fin anticipado de clases en junio, seguido por una semana de trabajo interno con maestras y maestros en agosto y por un periodo de regularización antes del inicio formal del siguiente ciclo.

En el mismo mensaje, Mario Delgado afirmó que se garantizará el cumplimiento del Plan de Estudios y el aprovechamiento escolar del alumnado, por lo que este cambio también obligó a la modificación del Calendario Escolar 2026 - 2027.

A continuación los detalles más importantes de cómo quedó el calendario de la SEP con las recientes modificaciones:

  • 5 de junio: conclusión de clases del Ciclo Escolar 2025 - 2026 (inicio de vacaciones)
  • 12 de junio: terminan labores administrativas
  • 10 de agosto: inicia semana del Consejo Técnico de maestras y maestros para el siguiente ciclo escolar
  • 17 al 28 de agosto: realización de dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes.
  • 31 de agosto: inicio del Ciclo Escolar 2026 - 2027
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