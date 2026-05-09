María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

Actualmente debe estar en tratamiento para mantenerse estable. (IG María Elena Saldaña)

La reconocida comediante mexicana María Elena Saldaña, famosa por su personaje “La Güereja”, compartió que vive con una enfermedad incurable que ha afectado de forma importante su movilidad y su carrera profesional.

María Elena Saldaña padece hiperlaxitud ligamentaria, un trastorno sin cura que provoca inestabilidad en sus articulaciones y que la acompaña desde los trece años. Esta situación le ha ocasionado lesiones frecuentes, limita algunas actividades físicas y ha influido en sus decisiones como actriz, aunque se mantiene activa en la televisión mexicana.

PUBLICIDAD

Después de diversos accidentes durante presentaciones y eventos, la actriz reveló que el origen de estos incidentes es el diagnóstico recibido en su adolescencia. Desde entonces, Saldaña ha aprendido a identificar cuándo una luxación puede ocurrir y cómo actuar para evitar lesiones mayores.

(IG)

Un padecimiento que la ha acompañado toda su vida

María Elena Saldaña es ampliamente reconocida en el medio artístico mexicano por el éxito de “La Güereja”, personaje que marcó a varias generaciones de televidentes. Sin embargo, el estado de salud de la actriz comenzó a generar inquietud entre sus seguidores debido a las caídas y lesiones que ha tenido en sus apariciones públicas.

PUBLICIDAD

En una entrevista, la actriz detalló que la hiperlaxitud ligamentaria es una condición en la cual los ligamentos presentan una elasticidad superior a la normal. Esto genera inestabilidad en las articulaciones y puede desencadenar esguinces frecuentes, dolor crónico y la sensación de que los huesos se salen de su sitio.

Aunque la enfermedad no tiene cura, Saldaña ha desarrollado rutinas y mecanismos para cuidarse, anticipar los episodios y reaccionar a tiempo. Este diagnóstico le ha permitido entender las causas de los percances que han llamado la atención del público.

PUBLICIDAD

Actualmente, Saldaña continúa vigente en la televisión mexicana como parte del elenco de la serie de comedia “Más vale sola”, donde comparte créditos con Cecilia Galliano. Así, la actriz mantiene su compromiso con la comedia y demuestra determinación ante los retos derivados de su salud.

Además, ha mencionado que en ocasiones ha pensado en una vida más tranquila, enfocada en temas personales como la jardinería, pero actualmente busca equilibrar su bienestar físico con la continuidad de su trayectoria artística.

PUBLICIDAD

María Elena Saldaña, 'La Güereja', es una de las actrices más reconocidas del medio. (Televisa/Captura de pantalla)

¿Qué es la hiperlaxitud ligamentaria?

El diagnóstico de hiperlaxitud ligamentaria ha llevado a la actriz a ajustar tanto su rutina profesional como personal. La condición la obliga a restringir ciertas actividades físicas y a priorizar su salud, para reducir el riesgo de nuevas lesiones.

La hiperlaxitud ligamentaria (también conocida como síndrome de hipermovilidad) es una condición en la que las articulaciones tienen un rango de movimiento mayor al que se considera normal. Esto ocurre porque los ligamentos, que son los tejidos conectivos que unen los huesos entre sí, son más elásticos de lo habitual.

PUBLICIDAD

¿Por qué ocurre?

Generalmente tiene un origen genético. Se debe a una variación en la estructura del colágeno, la proteína que da resistencia y firmeza a los tejidos. Al ser el colágeno más “débil” o flexible, los ligamentos no logran mantener las articulaciones firmes, permitiendo que estas se estiren más de la cuenta.

PUBLICIDAD

Síntomas comunes

Aunque muchas personas son hiperlaxas y no presentan problemas (como algunos gimnastas o bailarines), en otros casos puede provocar:

PUBLICIDAD

Dolor articular y muscular: Debido al esfuerzo extra que hacen los músculos para estabilizar las articulaciones.

Luxaciones y esguinces: Los huesos se “salen” de su lugar con facilidad (como le ocurre a María Elena Saldaña con sus hombros).

Crujidos articulares: Sensación de que las articulaciones “truenan” constantemente.

Fatiga crónica: El cuerpo se cansa más rápido al intentar mantener la postura.